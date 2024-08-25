«Гражданин мира» за решеткой: как Дуров пострадал за конфиденциальный Telegram Основатель Telegram Дуров задержан в Париже, ему грозит до 20 лет заключения

В ночь на 25 августа 2024 года мир облетела шокирующая новость: Павел Дуров, создатель крупнейшей российской соцсети «ВКонтакте» и популярного мессенджера Telegram, был задержан в аэропорту Ле-Бурже по прибытии из Азербайджана. Французские власти инкриминируют ему поддержку терроризма, распространение детской порнографии, мошенничество и отказ сотрудничать с правоохранительными органами. Дурову грозит до 20 лет лишения свободы. «Газета.Ru» предлагает вспомнить, как «российский Цукерберг» прошел путь от талантливого программиста до миллиардера, оказавшегося в центре международного скандала.

Студенческий гений и рождение «русского Facebook» (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Павел Дуров родился в 1984 году в Ленинграде в семье филолога и преподавательницы. Еще в детстве он увлекся программированием, поражая учителей своими способностями. После окончания Академической гимназии с отличием поступил на филологический факультет СПбГУ, где проявил себя как талантливый студент и лидер, организовывая студенческие мероприятия и создавая интернет-проекты для университета.

Одним из таких проектов стал сайт Durov.com – электронная библиотека рефератов, быстро завоевавшая популярность среди студентов. В 2006 году, вдохновившись успехом американской соцсети Facebook, Дуров решается на создание собственного проекта – «ВКонтакте».

Идея удобного сайта, где студенты могли бы общаться под своими реальными именами, оказалась невероятно востребованной. «ВКонтакте» стремительно набирает популярность, становится главным конкурентом «Одноклассников» и привлекает миллионы пользователей. К 2014 году состояние Дурова оценивалось в сотни миллионов долларов, а сам он превратился в одного из самых известных и влиятельных людей российского интернета.

Конфликты, скандалы и бегство: кто и за что выгнал Дурова из России

Путь к успеху Дурова не был безоблачным. Его взгляды и конфликты с властями становились достоянием общественности. Дуров бросал деньги из окна своего офиса, критиковал российское правительство и отказывался блокировать оппозиционные группы «ВКонтакте».

Кульминация напряженности в отношении Дурова с властями случилась в 2014 году, после отказа предоставить ФСБ данные пользователей, участвовавших в протестах на Украине, на него было заведено уголовное дело. Предприниматель тогда продал свою долю «ВКонтакте» и уехал из страны, заявив, что не желает возвращаться, пока в России не будут проведены демократические реформы.

Какое гражданство есть у Павла Дурова

Покинув Россию, Дуров не стал искать пристанища в одной стране. Он объявил себя «гражданином мира» и получил гражданство Сент-Китса и Невиса, ОАЭ и Франции. Дуров неоднократно критиковал государства, которые, по его мнению, порабощают своих граждан с помощью налогов и ограничивают свободу в интернете.

Он позиционировал себя как борца с «цифровым рабством» и призывал пользователей защищать свою приватность и анонимность. В частности, бизнесмен неоднократно критиковал Евросоюз за политику в отношении свободы слова и анонимности в интернете, за давление на Telegram и попытки получить доступ к данным пользователей.

Telegram: новый рубеж и критика со стороны ЕС

Оказавшись в эмиграции, Дуров фокусируется на развитии Telegram – мессенджера, который он запустил еще в 2013 году. Telegram позиционируется как безопасная и конфиденциальная платформа для общения, защищенная от прослушивания и взлома.

Идея свободного и безопасного мессенджера привлекла сотни миллионов пользователей по всему миру. Однако власти ряда стран, включая членов ЕС, выражали обеспокоенность по поводу использования Telegram для противоправной деятельности. Еврокомиссия неоднократно критиковала Дурова за отказ от сотрудничества в борьбе с терроризмом, распространением экстремистских материалов и детской порнографии.

В 2024 году Дуров дал резонансное интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором резко критикует политику не только ЕС, но и США в отношении свободы слова и анонимности в интернете. Он также обвинил спецслужбы США и Евросоюза в давлении на Telegram и попытках получить доступ к данным пользователей.

«Однажды я завтракал в девять утра, и ФБР пришла ко мне на съемную квартиру, и это было весьма неожиданно. Они знали, что я уехал из России. Они знали, чем мы занимаемся, но им нужны были подробности. Думаю, они хотели установить связи, чтобы каким-либо образом лучше контролировать Telegram. И я подумал, знаете, мы привлекаем слишком много внимания здесь», – признался тогда он.

О чем Дуров хотел поговорить с Путиным в Азербайджане?

Незадолго до своего ареста во Франции, Дуров посетил Азербайджан. Слухи о том, что бизнесмен может находиться в Баку, появились в начале августа. Поначалу они не вызывали особого доверия, однако вскоре в социальных сетях стали распространяться фотографии, на которых человек, похожий на Дурова, был замечен в одном из ресторанов столицы республики. Цель визита остается неизвестной, однако некоторые источники утверждают, что Дуров мог встречаться с высокопоставленными чиновниками этой страны, включая президента Ильхама Алиева.

Сообщалось также о возможной встрече Дурова с Владимиром Путиным, который в это время также находился в Баку. Источники утверждали, что российские власти давно хотели вернуть Дурова в Россию, видя в нем ключевую фигуру для развития отечественных IT-технологий. Встреча в Баку, на нейтральной территории, могла быть шансом обсудить возможное возвращение Дурова на родину.

Сам Дуров не комментировал эти слухи. Информация о его встречах в Азербайджане так и не получила официального подтверждения. В Кремле же заявили, что встречи не было.

В чем обвиняют Павла Дурова во Франции

Задержание Дурова во Франции – апогей многолетнего конфликта предпринимателя с властями. Миллиардер был задержан в рамках предварительного следствия, направленного на недостаточной модерации в Telegram. Полиция считает, что пробелы в работе модерации контента способствуют преступной деятельности в мессенджере, пишет NFO TF1. При этом, добавляет Le Monde, ордер на обыск выдал орган, ответственный за борьбу с насилием в отношении несовершеннолетних. Расследование касается разных преступлений – мошенничества, незаконного оборота наркотиков, киберпреступлений, организованной преступности, терроризма, мошенничества.

Несмотря на то, что Дуров имеет французское гражданство, его критика политики Франции и ЕС в целом, а также отказ от сотрудничества с правоохранительными органами, по-видимому, привели к столь радикальным действиям со стороны французских властей.

Пока неясно, чем закончится эта история, но несомненно одно: репутация Дурова и будущее Telegram под угрозой. «Российский Цукерберг» рискует повторить судьбу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, ставшего жертвой собственных принципов и борьбы за свободу в интернете.