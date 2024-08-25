«Терроризм, наркоторговля и детское порно»: за что Дурова арестовали во Франции Основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа

Павла Дурова задержали в аэропорту Ле Бурже в Париже на выходе из частного самолета. Во Францию бизнесмен прилетел из Азербайджана. Ему грозят обвинения в терроризме, преступлениях против детей и наркоторговле из-за «отсутствия модерации» в мессенджере и отказа сотрудничать с властями. Возможное наказание — до 20 лет тюрьмы. В России назвали арест проявлением «либеральной диктатуры» и призвали «вытащить» Дурова.

Основателя Telegram Павла Дурова арестовали в парижском аэропорту Ле Бурже, сообщил телеканал TF1. Бизнесмена задержали сотрудники воздушной транспортной жандармерии около 20.00 (21.00 мск) 24 августа, когда он выходил из своего частного самолета. Во Францию Дуров прибыл из Азербайджана, его сопровождали телохранитель и женщина.

Французские правоохранители считают Дурова причастным к «наркоторговле, преступлениям против детей и мошенничеству» из-за «отсутствия модерации» контента в Telegram и недостаточного сотрудничества с властями. Ему также могут предъявить обвинения, связанные с терроризмом, детской порнографией и отмыванием денег.

По данным источников TF-1, ранее Национальное управление судебной полиции Франции на основании предварительного расследования выписало ордер на арест бизнесмена, он вступил в силу, когда Дуров оказался на территории страны. BFMTV утверждает, что он не посещал Францию с момента выдачи ордера, цель его прибытия в парижский аэропорт «на данном этапе кажется загадкой». Когда конкретно был выдан ордер, неизвестно.

После задержания основателя Telegram поместили под стражу. По словам французского журналиста Сирила Амурски, Дурову грозит до 20 лет лишения свободы , он предстанет перед судом вечером 25 августа.

На фоне сообщений о задержании Дурова резко снизилась стоимость криптовалюты Toncoin, выплаты в которой проходят в Telegram, — к 00:08 мск она упала на 15,61%, до $5,78. Представители мессенджера пока не комментировали произошедшее. По информации Mash, у администрации «был разработан план действий» на случай ареста основателя.

Павел Дуров получил гражданство Франции в 2021 году. У него также есть паспорта России, Сент-Китса и Невиса (государство в восточной части Карибского моря) и Объединенных Арабских Эмиратов. С 2017 года он проживал в Дубае.

«Нужно вытаскивать»

В России раскритиковали действия французских правоохранительных органов и призвали добиваться освобождения Дурова. Вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков сообщил, что уже направил обращение министру иностранных дел Сергею Лаврову.

«Для развития цифровых сервисов в России и в мире едва ли кто-то сделал больше него. Сейчас его нужно вытаскивать.

Призвал главу МИД России Сергея Лаврова выступить с призывом к французским властям освободить Павла Дурова из-под стражи», — заявил депутат.

Он также предположил, что арест «может носить под собой политические основания и являться инструментом для получения доступа к личной информации пользователей Telegram».

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков счел задержание Дурова проявлением «либеральной диктатуры», депутат Госдумы Евгений Ревенко выразил мнение, что Запад «не простил» основателю Telegram создания независимой платформы, а постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов предостерег видных деятелей «международного информационного пространства» от поездок в страны, «которые движутся ко все более тоталитарному общественному устройству».

В российском министерстве иностранных дел сообщили, что посольство РФ во Франции пока не получало обращений от представителей Дурова, однако дипмиссия «сразу же предприняла необходимые шаги по прояснению ситуации».

На арест отреагировали и на Западе. Глава Tesla и SpaceX Илон Маск написал в соцсети X (бывшая Twitter), что «в 2030 году в Европе с вами расправятся за лайкнутый мем». Журналист Такер Карлсон, который в начале 2024 года брал у Дурова интервью, заявил, что «тьма быстро опускается на некогда свободный мир». И отметил, что основателя Telegram арестовали за свободу слова не в России, а в стране-союзнике США.