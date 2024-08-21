Не «супер-мега-атака»: почему в России не работали Telegram, WhatsApp и другие сервисы Муртазин: DDoS-атаки на российских операторов идут нон-стоп

В России произошел массовый сбой в работе мессенджеров Telegram, WhatsApp и множества других приложений. Роскомнадзор объяснил их «DDoS-атакой на операторов», однако многие киберэксперты сомневаются в этой версии. Чем на самом деле могли быть вызваны масштабные неполадки — в нашем материале.

Днем 21 августа в работе Telegram и WhatsApp произошел масштабный сбой. У многих пользователей не работали как мобильная, так и десктопная версии мессенджеров. В основном жалобы поступали из России, Казахстана и Узбекистана.

При подключении через VPN Telegram и WhatsAp работали как обычно. Сбои также были зафиксированы в приложениях Skype, Discord, Ростелеком, Теле2, МТС, Мегафон, Билайн, Тинькофф, Сбербанк, Альфа-банк и «ВКонтакте».

Downradar сообщал о жалобах на работу Skype, Github и Discord. Кроме того, не работал сервис для отслеживания неполадок Сбой.рф.

Роскомнадзор на этом фоне заявил, что сбой в работе ряда сервисов на территории России, включая Telegram и WhatsApp, связан с DDOS-атакой на отечественных операторов связи.

«По состоянию на 15:00 мск атака отражена, сервисы работают в обычном режиме», — говорилось в сообщении.

Владелец компании Mobile Research Group, киберэксперт Эльдар Муртазин после комментария ведомства рассказал, что DDoS-атаки на российских операторов идут нон-стоп, но усомнился в том, что произошедшие сбои связаны с ними:

«Они (атаки. — «Газета.Ru») бывают массовыми, большими. Это правда. Параллельно можно сказать о том, что мне неизвестны DDoS-атаки, которые бы клали конкретные сервисы, WhatsApp или Telegram. Более того, мне неизвестны атаки, избежать которых можно, включив VPN».

«Нормальная практика»

Масштабный сбой в работе Telegram мог произойти по двум причинам, объяснил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов:

«Это могут быть разные причины.

Первая, это то, что для российского сегмента компания ведет какую-то донастройку в связи с тем, что законодательство внутри России и вне и сильно отличается. В России есть законодательство, которое требует удалять любой контент, размещенный на территории страны, и, соответственно, такая донастройка возможна. Например, она будет в автоматическом режиме что-то блокировать. Возможно, в ручном режиме. Но, тем не менее, не целиком весь мессенджер, а только те посты или те каналы, которые нарушают действующее федеральное законодательство.

Ну а второй вариант — возможно, что Роскомнадзор совместно с правоохранительными органами тоже тестирует какие-то определенные элементы критической инфраструктуры, которая позволяет точечно что-то блокировать либо замедлять трафик».

Свинцов назвал такие тесты «нормальной практикой», так как любые системы «требуют время от времени какого-то перезапуска».

Дело в другом?

Мнение экспертов по поводу причин произошедшего разошлись. Так, директор компании Zecurion Алексей Раевский сообщил «Ведомостям», что неполадки могли быть как результатом DDOS-атаки, так и деятельности государственных структур, .

«Пока что мало информации. Нельзя исключать как DDOS-атаки, так и сбои в оборудовании, которое обеспечивает контроль над интернетом со стороны государства», — сказал он и подчеркнул, что нельзя исключать намеренные или ошибочные действия со стороны государства.

«DOS-атаки, как правило, длятся куда более продолжительное время», — заметил эксперт.

Источник Forbes на рынке кибербезопасности согласился с тем, что сбой не был похож на DDOS-атаку. По его словам, если имеет место «супер-мега-атака», «ложится» все и на многие часы.

«Если атака и была, мы этого не ощутили, поскольку все отфильтровалось в автоматическом режиме. Скорее, тут дело в другом, что удобно было бы назвать DDoS-ом», — заявил он.

Он напомнил, что при атаках на Google неполадки наблюдаются по всему миру

«Если бы тут было так, и была атака на какого-то магистрального оператора, возможно, и мы бы почувствовали. А так не совсем ясно, что там случилось», — выразил мнение источник.