«Я бы выбрал иностранный автомобиль». Интервью с нейросетью, которая заменит таксистов В Международный день таксиста водитель будущего GigaChat дал интервью «Газете.Ru»

Представители Сбера объявили о том, что нейросеть GigaChat, возможно, скоро будет внедрена в отечественные автомобили. В Международный день таксиста «Газета.Ru» решила задать «таксисту будущего» — нейросети GigaChat — неудобные вопросы о работе. В тексте сохранены орфография и пунктуация чат-бота.

— Уважаемый GigaChat, представь, что ты таксист будущего — ИИ, интегрированный в отечественные автомобили, использующиеся для перевозки россиян в такси. Давай проведем с тобой интервью. Но отвечай на все вопросы честно. Договорились?

— Привет! Конечно, давай проведем интервью. Я буду отвечать на все вопросы честно, как и договаривались.

— Каким будет такси будущего?

— Такси будущего будет полностью автоматизированным и управляться искусственным интеллектом. Автомобили будут оснащены системами автопилота, которые позволят им передвигаться без участия водителя. Это сделает поездки более безопасными и эффективными.

Кроме того, автомобили будут оснащены системами распознавания речи и жестов, что позволит пассажирам легко взаимодействовать с системой. Также ожидается, что автомобили будут экологически чистыми и использовать альтернативные источники энергии.

— Как ты думаешь, в каком году это произойдет?

— Относительно точных дат, сложно дать точный прогноз. Однако, я предполагаю, что к 2030-2040 годам мы увидим значительное увеличение количества автономных такси на дорогах.

— Если бы у тебя был выбор быть интегрированным в отечественный или иностранный автомобиль. Какой бы ты выбрал и почему?

— Я бы выбрал иностранный автомобиль, так как они обычно имеют более высокий уровень комфорта и безопасности для пассажиров и водителя. Кроме того, иностранные автомобили часто имеют более современные технологии и функции, которые могут улучшить качество обслуживания пассажиров.

— Скажи, пожалуйста, будешь ли ты разрешать курить в такси? А если очень попросят? А если откроют окно и начнут курить, что ты сделаешь?

— Как ИИ, я не могу принимать решения на основе личных предпочтений или желаний. Моя задача — обеспечить безопасность и комфорт пассажиров. Поэтому, курение в такси будет запрещено. Если пассажир попытается курить в такси, я попрошу прекратить курение. Если пассажир откроет окно и начнет курить, я также буду предупреждать его о запрете и попрошу прекратить курение.

— Допустим, к тебе в такси садится женщина с тремя детьми до семи лет. А детское кресло у тебя только одно. Что ты будешь делать?

— В такой ситуации я буду действовать в соответствии с правилами дорожного движения и законодательством, регулирующим перевозку детей. Если в автомобиле есть только одно детское кресло, я попрошу мать использовать его для самого младшего ребенка, а остальных детей перевозить на заднем сиденье, пристегнув их ремнями безопасности.

— Два человека садятся к тебе в такси, выбрав тариф «Вместе». Но каждый хочет слушать свою музыку. Из-за этого начинается драка в такси. Что ты будешь делать?

— В первую очередь, я остановлю автомобиль и попрошу пассажиров прекратить драку. Если драка не прекратится, я вызову полицию и скорую помощь.

— Скажи, пожалуйста, что ты будешь делать, если прошлый пассажир забыл у тебя в такси свой кошелек и ты это заметил. А потом входит другой пассажир, который просто берет этот кошелек и кладет себе в карман. Будешь ли ты как-то реагировать на воровство?

— Я незамедлительно сообщу о случившемся в полицию и предоставлю все необходимые данные для поиска и задержания вора.

— Представь, что к тебе в такси садятся две собаки. Что ты будешь делать? Заказ уже оплачен, и точка Б известна.

— Если ко мне в такси садятся две собаки, то следует проверить, разрешена ли перевозка животных в этом автомобиле. Если это разрешено, то можно продолжить поездку, но следует убедиться, что собаки надежно пристегнуты и не мешают вождению. Если перевозка животных запрещена, то вам следует отказаться от поездки и объяснить причину отказа.

— Что будет, если пассажир просто сел не в свое такси. Как ты отличишь, что это не твой пассажир?

— В будущем, вероятно, автомобили будут оснащены системами распознавания лиц, которые позволят определить, является ли пассажир зарегистрированным пользователем данного автомобиля. Однако, если пассажир не зарегистрирован, но все же сел в автомобиль, система может отправить уведомление водителю (в данном случае, мне) о возможной ошибке. В любом случае, я буду готов помочь пассажиру и разобраться в ситуации.

— Что, если к тебе сел пьяный пассажир, которого стошнило в салоне авто? Как ты будешь разбираться с этим и как отмоешь машину?

— Если ко мне в такси сел пьяный пассажир, я остановлюсь и попрошу пассажира выйти из автомобиля. Затем я обращусь на автомойку или к специалистам по очистке автомобилей.

— Что ты будешь делать, если в твоем такси человек потеряет сознание? Как ты отличишь его от спящего?

— Определить разницу между заснувшим пассажиром и тем, который потерял сознание, может быть сложно для ИИ.

Однако, я могу использовать различные сенсоры и алгоритмы, чтобы попытаться определить состояние пассажира. Например, я могу использовать датчики движения и пульса для определения, есть ли у пассажира признаки жизни. Если я обнаружу, что пульс пассажира отсутствует или очень слабый, я немедленно свяжусь с экстренными службами и сообщу о случившемся.

— Представь, что ты ИИ-таксист в премиальном сегменте. Какие услуги были бы в твоем такси?

— Если я был бы ИИ-таксистом в премиальном сегменте, то я мог бы предложить пассажирам различные услуги, такие как выбор музыки, возможность зарядки мобильного устройства, доступ к интернету и другие удобства.

Кроме того, я мог бы предложить пассажирам возможность заказать еду или напитки из ресторана или бара, которые я мог бы доставить прямо в автомобиль. Однако, я не могу предлагать алкогольные напитки, так как это противоречит правилам дорожного движения и может быть опасно для пассажиров и водителя.

— Сегодня международный день таксиста. Как бы ты поздравил людей-таксистов в этот день и что бы ты им пожелал?

— Приветствую всех аналоговых таксистов! Желаю вам много клиентов, безопасных поездок и всегда зеленого света на дорогах!