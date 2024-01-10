«Могут поразить цели на большей части страны»: какими ракетами США угрожают России

Американские крылатые ракеты Tomahawk способны долететь до целей на большей части России, предостерег главком флота РФ, адмирал Николай Евменов. Он назвал корабли, несущие эти ракеты, одной из главных угроз для РФ. США используют Tomahawk с 80-х годов, в последний раз применяли их во время атаки по Сирии. По словам экспертов, у России есть чем сбивать эти крылатые ракеты. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Об угрозе американских крылатых ракет Tomahawk глава ВМФ Евменов рассказал в интервью «Красной звезде».

«На формирование угроз военной безопасности Российской Федерации <...> оказывают влияние такие основные факторы, как ... патрулирование в море на постоянной основе кораблей — носителей крылатых ракет большой дальности «Томагавк» с возможностью нанесения массированного удара по объектам на большей части территории России », — сказал адмирал.

Он добавил, что безопасности России угрожает наличие «мощных группировок» иностранных ВМС в Атлантическом, Тихом океанах и в Средиземном море.

Также потенциальные угрозы исходят из Арктики, западные страны хотят «ущемить интересы России» в этом регионе, считает Евменов. Адмирал отметил, что у иностранных государств есть «планы и намерения» пересмотреть статус Северного морского пути, открыв его для боевых кораблей. Глава ВМФ обратил внимание и на то, что Арктический бассейн «активно осваивают» английские и американские атомные подлодки, эти государства также развивают в Арктике свою военную инфраструктуру.

Чем опасен «Томагавк»

Крылатые ракеты семейства Tomahawk производит американская компания Raytheon Technologies (один из крупнейших в мире оборонных подрядчиков). Примерная стоимость одной ракеты — $1,45 млн.

Tomahawk можно запускать по наземным целям с кораблей и подлодок. Ракеты этого семейства ВМС США получили в 1983 году. С 2004 года на вооружении американцев стоит Tomahawk Вlock IV. Сейчас в процессе доработки находятся Tomahawk Вlock V, первые ракеты этого типа ВМС США получили весной 2021 года.

Последний раз США использовали это оружие в 2018 году, когда военные корабли и подводные лодки выпустили 66 ракет по объектам в Сирии. Сейчас у флота США есть около 4 тыс. таких ракет.

Ракеты Tomahawk могут летать на высоте 30–50 м на дозвуковой скорости. Вlock IV и Вlock V способны поражать цели на расстоянии до 1600 км. Вlock IV летит развивает 0,74 Маха (913,8 км/ч) и несет боеголовку весом более 450 кг. Одна из главных особенностей Tomahawk — ракеты можно перенаправлять во время полета. Они могут часами курсировать над зоной боевых действий и мгновенно менять курс по команде.

Tomahawk Вlock IV и Вlock V используют для наведения GPS, а также системы INS, TERCOM, DSMAC. Вlock V отличается от предшественника улучшенной навигацией и связью, также он способен поражать движущиеся водные цели и «более разнообразные наземные цели».

Даже если заглушить сигнал GPS, ракета не собьется с цели. В ее память заложена «коррекция по экстремальным точкам», то есть, по хорошо различимым характерным объектам местности. Кроме того, Tomahawk «знает» контуры цели и сверяет их перед попаданием.

«Это (ракеты Tomahawk) очень сложные цели. Скажу более, сейчас не только в России, но и в мире нет достаточно эффективных средств радиоэлектронной борьбы, которые гарантированно могут сбить их с курса или вывести из строя.

Можно только ухудшить точность наведения ракеты или заставить подняться на такую высоту, где ее теоретически могут сбить системы противовоздушной обороны. <...> Пока самый эффективный способ борьбы с «Томагавками» — это зенитные комплексы типа «Панцирь», — говорил на условиях анонимности «Известиям» в 2017 году один из ведущих российских специалистов — разработчиков средств радиоэлектронной борьбы.

По словам эксперта, в среднем Tomahawk падает от цели в радиусе не более 10 м, а спутники увеличивают точность ракеты до 10 см. Таким образом, она может поражать точечные цели, например, пусковые шахты межконтинентальных баллистических ракет.

Сейчас российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) могут справиться с Tomahawk, сообщил 10 января военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«У нас есть современные средства противовоздушной обороны (ПВО) — С-400, С-500 и различного рода назначения [зенитные ракетные комплексы] «Тор», «Куб». Они спокойно справляются с этими крылатыми ракетами, так как они достаточно хорошо отображаются на экранах наших мониторов», — отметил специалист.

«Наш ответ американским «Томагавкам» — это ракеты «Калибр», указал директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов. По его словам, «Калибр» также отличается высокой точностью, использует «специальную головку самонаведения» и систему ГЛОНАСС.

Вооруженные силы России неоднократно применяли «Калибры» во время СВО. Так, в конце ноября фрегат Черноморского флота нанес удар четырьмя ракетами по военным объектам ВСУ. Весной Минобороны отчитывалось, что за год боевых действий суда Черноморского флота, оснащенные ракетными комплексами «Калибр», нанесли удары по более чем 180 критически важным объектам украинской армии.