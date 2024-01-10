Венгрия и Словакия не стали осуждать предполагаемую передачу северокорейских ракет России

Венгрия и Словакия — единственные в Евросоюзе страны, которые отказались подписывать заявление о том, что России якобы передали ракеты из Северной Кореи. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, речь идет о совместном заявлении главы евродипломатии Жозепа Борреля, глав МИД стран ЕС, а также ряда других государств (всего 48). В списке стран отсутствуют Словакия с Венгрией. При этом неизвестно, предлагали ли им вообще подписать документ.

В заявлении говорится о том, что Россия якобы получила ракеты из КНДР и использовала их против Украины 30 декабря и 2 января. Подписавшие документ государства осудили эти «факты».

До этого премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что стратегия Запада в отношении конфликта Украины и России не работает. По его словам, Россия в военном отношении полностью контролирует занятые территории, экономика РФ не рухнула, а санкции лишь увеличивают внутреннюю самодостаточность страны.

Ранее в Евросоюзе раскритиковали альтернативный вариант Венгрии по выделению денег Украине.