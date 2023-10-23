От дизайн-сессий до нового качества жизни: как искусственный интеллект драйвит страну

Сегодня одной из ключевых задач государства является повсеместное внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в отраслях экономики и госуправлении. В реализации Национальной стратегии развития ИИ до 2030 года активно участвует Сбер как центр компетенций федерального проекта «Искусственный интеллект» и участник соглашения с правительством РФ о развитии высокотехнологичной отрасли «искусственный интеллект». По инициативе Сбера в России запущена программа ИИ-трансформации регионов, чтобы технологии прошли путь от лабораторий до массового внедрения на благо людей и всего общества как можно быстрее. Как происходит внедрение инноваций – в материале «Газеты.Ru»

Трансформация начинается с мотивации

Искусственный интеллект — сквозная технология, которая дает кратный прирост эффективности практически в любой сфере, повышает качество управления и качество жизни населения. Но в силу инерции мышления переход на новые принципы работы не происходит в одночасье. Любая трансформация начинается с желания решать задачи быстрее и на качественно новом уровне. В случае регионов — с желания их руководителей сделать жизнь людей лучше. Поэтому важно заинтересовать глав субъектов РФ лучшими практиками и показать им уже работающие эффективные технологии и конкретные улучшения, которые они несут.

Именно это и происходит на дизайн-сессиях, которые эксперты Сбера вместе с органами власти проводят по всей стране. Участники разбиваются на проектные команды и применяют инструменты дизайн-мышления, чтобы сгенерировать практические идеи по использованию ИИ в различных сферах и отраслях. К настоящему моменту прошло уже несколько десятков таких сессий, в них приняло участие свыше тысячи ключевых госслужащих, включая губернаторов, более 650 идей взято в работу. Важно, что сессией дело не заканчивается, а только начинается. Следующий этап — дорожная карта и последовательное внедрение ИИ.

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По мнению первого зампреда правления Сбербанка Александра Ведяхина, переход на современную модель госуправления с использованием машинного обучения и больших данных невозможен без ИИ-трансформации регионов.

«Спектр возможностей искусственного интеллекта огромен — от быстрого обнаружения незаконных свалок мусора до персональных помощников госслужащих по корректному составлению документов. Дизайн-сессии позволяют быстро погрузиться в тему ИИ и получить экспресс-оценку его применимости для решения конкретных задач регионов. Технологии ИИ меняют мир прямо сейчас, и тот, кто начнет их использовать раньше, станет более эффективным и победит в конкуренции», — уверен он.

Зачем регионам это нужно?

Во-первых, на искусственный интеллект возлагаются большие надежды в области обработки поступающих обращений и в работе с документами: большие языковые модели, такие как сервис GigaChat, могут значительно улучшить качество и повысить скорость предоставления гражданам и бизнесу важной для них информации.

Во-вторых, ИИ способен решать сложные комплексные задачи по дистанционному мониторингу больших территорий по спутниковым снимкам, фото- и видеосъемке с дронов и камер наблюдения. Например, следить за вырубкой лесов, загрязнением водоемов, застройкой и корректностью эксплуатации природоохранных зон, обнаруживать незаконные и стихийные свалки, выявлять и вводить в налоговый оборот незарегистрированные объекты и многое другое.

В-третьих, ИИ может помочь в эффективном управлении дорожно-транспортной сетью, выявлении нарушений ПДД, планировании загрузки дорог и парковок, управлении светофорной сетью, прогнозировании необходимого количества общественного транспорта на маршрутах.

ИИ активно проникает и в сельское хозяйство. Системы мониторинга и оценки сельскохозяйственных полей помогают анализировать и прогнозировать урожайность, обнаруживать болезни растений, засорённость и другие проблемы по фото- и видеосъемке с дронов.

Особое внимание во всем мире приковано к внедрению ИИ в медицину, которое развивается очень активно.

В частности, решение на базе ИИ «КТ Головного мозга» в автоматическом режиме определяет наличие признаков инсульта на бесконтрастном КТ-исследовании, выделяет участки патологии цветным контуром, а также рассчитывает общий объем поражения головного мозга.

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Другой пример — система умного помощника врача «ТОП-3» от СберМедИИ, которая помогает врачам ставить предварительный диагноз по анамнезу и данным медкарты пациента. Активно развивается голосовое заполнение медицинских протоколов: технология распознавания речи помогает перевести устную речь врача в текст — заполнять медпротоколы голосом. Замминистра здравоохранения РФ Павел Пугачев раннее сообщал, что ИИ-решения в медицине внедряют 70 российских регионов.

Как рассказал Александр Ведяхин, в Сбере над ИИ-трансформацией регионов работает большая команда специалистов из разных подразделений, активную роль играют председатели территориальных банков и управляющие головными отделениями в регионах.

«Коллективная работа наших экспертов в рамках дизайн-сессии помогает буквально за один день не просто обсудить релевантные кейсы в сфере ИИ, но определить идеи и проекты, которые подойдут конкретному региону. Этот формат зарекомендовал себя как эффективный инструмент для работы с местными властями. По итогам дизайн-сессий мы уже подписали не один десяток соглашений по внедрению ИИ-инструментов, и регионы начали реализацию инновационных проектов в самых разных отраслях»,— заявил топ-менеджер Сбера.

Например, в Московской области уже успешно внедрено 10 продуктов с применением ИИ: робот Светлана, робот Добродел, «электронный талон» для вывоза строительного мусора, контроль наличия техосмотра, экомониторинг, контроль такси, контроль автобусов перед выходом на рейс, контроль безопасности на железной дороге, контроль наличия наледи и снега на многоквартирных домах, контроль лесных пожаров.

В Челябинской области уже давно применяется искусственный интеллект — в сфере здравоохранения, безопасности, общественного транспорта, ЖКХ, в городском хозяйстве. Планируется запуск цифровой платформы для дистанционного мониторинга пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями. Для этого используют медицинский онлайн-сервис СберЗдоровье.

Активно набирает обороты ИИ-трансформация на Сахалине. Так, в здравоохранении внедрен ряд технологий, включая программу Voice2Med. Для обеспечения безопасности в островном регионе используются решения на основе компьютерного зрения. Кроме того, запущен пилотный проект по детекции несанкционированных свалок с помощью дронов.

Все ближе к лучшим мировым практикам

По экспертным прогнозам, развитие ИИ, в частности больших мультимодальных моделей (ChatGPT, Gigachat, Kandinsky и других), способно обеспечить к 2030 году до 7% прироста мирового ВВП накопленным итогом, или почти 7 трлн долл. Важно не отстать от этого тренда, поэтому сейчас перед Россией стоит задача масштабного внедрения ИИ в отрасли для дальнейшего роста экономики и обеспечения технологического суверенитета страны.

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По словам члена координационного совета Альянса в сфере искусственного интеллекта Владимира Авербаха, если правильно применять ИИ в процессах, то можно существенно сэкономить время и деньги, а главное — повысить качество жизни.

«Умные системы диагностики и наблюдения за пациентами спасают жизни. Личные помощники помогают людям адаптироваться к быстро меняющемуся миру. Контроль качества в промышленности на основе компьютерного зрения не дает дефектной продукции попасть на рынок. В аграрных регионах искусственный интеллект прогнозирует урожайность, обнаруживает болезни растений. В туристических — прогнозирует потоки и помогает оснащать востребованные маршруты необходимой инфраструктурой. В городах — помогает управлять дорожным движением и обнаруживать проблемы на дорогах, повышает безопасность на улицах и в социальных учреждениях. Этот список можно продолжать», — говорит эксперт.

Важно не просто поддерживать отдельные проекты, а развивать весь рынок ИИ-решений комплексно. Например, с помощью Сбера уже запущена партнерская программа для вендоров и интеграторов, в том числе региональных: банк предоставляет свой канал продаж ИИ-разработчикам, предварительно проверив их на компетентность и благонадёжность.

Те регионы и компании, кто будет использовать технологии искусственного интеллекта, станут более эффективными и смогут улучшить скорость и качество своей работы.