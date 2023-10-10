«Для разведки не важно, какой марки смартфон». Связан ли успех ХАМАС с техникой Huawei

В соцсетях крепнет теория о том, что разведка Израиля пропустила атаку ХАМАС из-за того, что боевики использовали смартфоны Huawei без сервисов Google, которые якобы сложно взломать. Основоположником этой теории выступил бывший агент разведки МИ-6 Эймен Дин, который несколько лет проработал в «Аль-Каиде»* в качестве двойного агента. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты рассказали о том, как обычно работает киберразведка и почему причиной успешного прорыва ХАМАС, скорее всего, стало снисходительное отношение властей Израиля к палестинцам, а также молниеносные действия боевиков.

Китайский след

В минувшие выходные силы «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) вторглись на территорию Израиля. Боевики напали на города, граничащие с частично признанным государством Палестина, и захватили несколько военных баз Израиля. С обеих сторон насчитываются сотни погибших. Мировая общественность гадает, как Израиль, государство с одними из лучших в мире технологий информационной безопасности и шпионскими практиками могла «проспать» нападение сильно уступающим в IT-сфере боевикам.

Одну из версий предложил агент внешней службы разведки Великобритании МИ-6 Эймен Дин. Он шесть лет работал под прикрытием в «Аль-Каиде» (организация запрещена в России) и был приближен к руководству террористической группировки. Бывший шпион заявил, что одной из причин провала израильской разведки стал тот факт, что боевики ХАМАС и лидеры террористической организации последние три года пользуются преимущественно техникой китайской компании Huawei. Речь идет о смартфонах, планшетах и ноутбуках.

«После того, как Google и другие техногиганты США запретили предустанавливать свои сервисы и программы на устройства Huawei, китайская компания разработала собственные аналоги, которые очень непросто взломать. Непросто всем, за исключением самого Китая, конечно. Но для израильтян возможности Китая были бесполезны», – написал Дин в X (Twitter).

Пассаж бывшего агента очень понравился западной публике. Особенно той части, которая поддерживала антикитайскую политику бывшего президента США Дональда Трампа. За пару суток пост Дина набрал сотни тысяч просмотров и сотни репостов.

Фактор киберразведки

Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров рассказал «Газете.Ru», что разведывательные службы цивилизованных стран действительно обычно полагаются на анализ данных в интернете, а также «прослушку» смартфонов и другой электроники. Израиль при этом до недавних пор позиционировался как один из флагманов киберразведки.

В частности, эта репутация закрепилась за страной после выявления шпионской программы Pegasus, разработанной в израильской компании NSO Group. Pegasus интегрировался в Android- и iOS-устройства жертв без их ведома и каких-либо действий. После установки вредоносного ПО позволяло извлекать из зараженных смартфонов историю веб-браузера, журналы звонков, SMS, e-mail, сообщения в мессенджерах и соцсетях, а также многое другое. Исходя из этого Бедеров сомневается, что использование смартфонов Huawei боевиками сыграло большую роль в провале израильской разведки. Специалист считает, что у Израиля есть средства для взлома как смартфонов Huwaei, так и других брендов.

«Я не думаю, что проблема провала израильской разведки связана исключительно с техникой Huawei. У спецслужб этой страны имеются всевозможные шпионские программы, которые при необходимости без проблем внедряются как на iOS, так на и Android-устройства (коими и являются смартфоны Huawei) подозрительных лиц», – сказал эксперт.

К тому же, добавил он, разведка опирается не только на «прослушку» смартфонов. Спецслужбы перманентно собирают и анализируют не только непубличную, но и публичную информацию — сообщения и посты людей в мессенджерах и соцсетях.

«Особенно пристально разведка следит за ключевыми лицами той или иной силы. Этим занимаются так называемые отделы контроля», – добавил он.

По словам Бедерова, террористы на самом деле стараются использовать устройства с «голыми» операционными системами, на которые не предустановлены сервисы американских IT-компаний. Однако только очисткой ОС от потенциально прослушиваемого ПО боевики не ограничиваются и проводят глубокую модификацию смартфонов для передачи секретной информации.

«Как правило, это устройства с отключенными на физическом уровне камерами и микрофонами, с зашифрованными мессенджерами, со сменными идентификаторами вроде MAC-адресов и IMEI и так далее. Такие устройства значительно сложнее отследить средствами СОРМ или радиоэлектронной разведки. В таком случае совершенно неважно, какой марки в итоге смартфон», – объяснил эксперт.

Со скепсисом к версии о большой роли устройств Huawei в успешной атаке ХАМАС на Израиль отнесся и эксперт по вопросам международной политики в киберпространстве, консультант Российского совета по международным делам Олег Шакиров.

«Мне кажется, пока нет какого-то нормального расследования, утверждать так нельзя – это просто его [Эймена Дина] предположение. В принципе, в операционной системе Huawei, как и в других, регулярно находят уязвимости, так что странно предполагать, что эти телефоны нельзя взломать»,

– сказал «Газете.Ru» Шакиров.

Еще один специалист по информационной безопасности из российской компании, анонимно беседуя с «Газетой.Ru», также усомнился в значимой роли устройств Huawei в руках боевиков. По его словам, при необходимости спецслужбы могут вести слежку за террористами и посредством вмешательства в работу инфраструктуры сотовых операторов.

Искусство войны

Теория о провале израильской разведки из-за Huawei, пожалуй, самая экзотическая и понятная для интернет-пользователей. Меж тем эксперты и иностранные СМИ выдвигают и другие гипотезы. Например, Игорь Бедеров считает, что Иерусалим в принципе относился к угрозе со стороны сектора Газа снисходительно.

«Израиль слишком долго считал своих врагов «босоногими варварами», за что и мог поплатиться в ходе атаки ХАМАС. Обратите внимание даже на развертывание израильских самоходных артиллерийских установок.

На опубликованных в интернете фотографиях и видеоролика видно, что это происходит на виду, без средств прикрытия. Их разбомбит первый же беспилотник. На мой взгляд, это прекрасный показатель недооценки противника», – сказал Бедеров.

Также, по его словам, свою роль в эффективности атаки ХАМАС могла сыграть высокая мобильность террористических группировок на относительно небольшом театре военных действий.

В свою очередь военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок и вовсе не считает работу израильской разведки провалом. По его словам, были недоработки, но в целом нападки на спецслужбы Израиля имеют явно преувеличенный характер, так как перед нападением, да и задолго до него в действиях ХАМАС не было подозрительной активности.

«В атаке участвовала группа относительно небольшой численности. Интеграция агентуры в такие группы крайне сложна. Что касается перехвата переговоров, то скорее всего, террористы использовали традиционные средства обмена информации и навигации: записки, устные команды, и бумажные карты. В такой ситуации технологические средства киберразведки, очевидно, не имеют большой эффективности», – сказал Ходаренок.