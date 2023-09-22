В Эмиратах дерутся за новые айфоны. В Россию их привезли вчера

Тысячи покупателей выстроились в очередь в торговом центре Dubai Mall в Дубае, чтобы приобрести новую модель iPhone, сообщило издание Khaleej Times. По данным СМИ, многие из них начали собираться у магазина Apple за день до начала продаж. Как пишет National, сотрудникам службы безопасности центра пришлось поставить ограждения.
Некоторые ожидающие своей очереди покупатели устроили драку, свидетельствуют кадры, опубликованные Telegram-каналом RT. На записи несколько десятков человек толкают и бьют друг друга, прорываясь к магазину, а охранники пытаются сдержать толпу.
Один из покупателей, Денис, рассказал «Газете.Ru», что в магазин Apple в Dubai Mall пускали исключительно по записи.
«В самом Apple телефонов нет, только по заранее записанной очереди пускают в магазин, то есть нельзя даже зайти посмотреть. А так, в принципе, в соседних магазинах пятнашки есть, но тоже с гарантией дополнительной и с кучей аксессуаров. То есть по лобовому прайсу найти что-то, включая часы, нереально в Dubai Mall. Но если закрыть глаза на финансовый вопрос, то можно купить все», – сказал он.
По словам мужчины, сам он сумел купить смартфон, от которого отказался изначальный заказчик.
«Купил в итоге iPhone 15 Pro в магазине E-Max. Отказные были, я их забрал. 1610 уе за 128 гб <...> Плюс две тысячи дирхам заплатил за телефоны. Они вынудили их активировать, вскрыли очень неаккуратно. Как только получают деньги, к тебе уже отношение другое. Заканчивают дела, включают Tax Free уже долго и нехотя», – поделился Денис.
Он также добавил, что смартфоны продают «с навязанной гарантией» от магазина, но не от самой компании Apple.
В других странах
Очереди за новым айфоном выстроились также в Индии и Китае. Как пишет Hindustan Times, в деловом районе Комплекс Бандра Курла в Мумбаи и районе Сакет в Нью-Дели длинные очереди стояли с раннего утра, а многие люди собирались еще до открытия магазинов. Один из покупателей заявил, что ожидал открытия с четырех утра.
У флагманского магазина Apple в китайском Шанхае также собралась толпа из более чем сотни человек, передает Reuters. По данным СМИ, очередь начала формироваться около пяти утра. При этом в интернет-магазине Tmall компании Alibaba новые смартфоны были распроданы за минуту, а количество предварительных заказов из Китая оказалось таким большим, что айфоны покупателям будут доставлять до ноября.
Очереди также заметили в Сингапуре – там некоторые любители Apple тоже ждали открытия магазинов с предыдущего дня, сообщает The Straits Times.
iPhone в России
В Россию новые iPhone 15 привезли 21 сентября, за сутки до начала продаж во всем мире, сообщил портал iPhones.ru. При этом продавать смартфоны начнут позже, с 23 сентября – в этот день россияне смогут получить гаджеты, купленные через предзаказ.
«В ближайшее время технические специалисты протестируют линейку устройств, чтобы обеспечить корректную работу устройств на территории РФ», – поясняет портал.
Компания Apple представила новую модель айфонов на презентации 12 сентября, линейка состоит из четырех смартфонов: базовых iPhone 15 и 15 Plus и флагманских — 15 Pro и 15 Pro Max. Кроме того, на презентации показали новые часы – Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2.
Российские ретейлеры назвали «Газете.Ru» цены новых смартфонов в России. Так, в сети «М.Видео-Эльдорадо» стоимость iPhone 15 начинается от 130 тыс. руб., iPhone 15 Plus — от 140 тыс. руб., iPhone 15 Pro — от 160 тыс. руб., iPhone 15 Pro Max — от 195 тыс. руб.
В МТС цены на iPhone 15 начинаются от 124 тыс. руб., 15 Plus от – 140 тыс. рублей, 15 Pro – от 155 тыс. рублей, а 15 Pro Max – от 190 тыс. руб.