Советы в Сети. Пять самых популярных вопросов о цифровых угрозах

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Некоторые опасны, особенно бесплатные. Хотя разработчики таких приложений заявляют об обратном, но к их заявлениям о безопасности, конфиденциальности и анонимности лучше подходить скептически, ведь на кону ваши персональные данные. Не секрет что из-за VPN-сервисов они частенько утекают в сеть. В интернете можно найти достаточно кейсов, подтверждающих эту проблему.

Второй риск, заключается в том, что разработчики VPN-приложений продают третьим лицам персданные пользователя, причем делают это совершенно без его ведома. Здесь все банально просто – бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а зарабатывать хотят все, даже столь нечестным образом.

Если вы не хотите, чтобы ваши чувствительные данные попали в открытый доступ или в руки третьим лицам, тогда лучше выключите VPN-сервис при входе, например, в банковское приложение и на «Госуслуги».

Агрессивная реклама в бесплатных VPN-сервисах, которую нельзя отключить, быстрая разрядка аккумулятора смартфона, отслеживание местоположение пользователей – это другие неприятные моменты, которые связаны с подобными приложениями.

Особенно опасно, если устройство пользователя заразилось вредоносной программой. В таком случае, велик риск стать частью ботнета. Эта сеть, которую киберпреступники используют для своих корыстных целей. Например, чтобы проводить DDoS-атаки на сайты различных организаций, в том числе госучреждений. Таким образом, пользователь, не подозревая, становится соучастником преступления. Косвенные признаки того, что смартфон стал частью ботнета: замедление скорости интернета, нагрев аккумулятора и быстрая его разрядка.