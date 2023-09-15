Советы в Сети. Пять самых популярных вопросов о цифровых угрозах

Как защититься от мошенников в сети?
Будьте в повестке. О схемах обмана часто пишут в СМИ и новостных пабликах, обращайте внимания на такие сообщения и всегда вспоминайте, когда вам звонит незнакомый номер со странной просьбой. Также не лишним будет перед входом на сайт перепроверять его домен, не отвечать на электронные письма от неизвестных отправителей, которые просят ввести логин и пароль для повторной авторизации или открыть файл во вложении. Кроме того, следует с осторожностью скачивать неизвестные приложения, а также не в коем случае не переходить по непроверенным и непонятным ссылкам.
Если все же не удалось защититься от мошенников в сети, не паникуйте, сразу же обратитесь за помощью. Если деньги не успели списать, то попросите банк заблокировать карту. Кроме того, стоит обратиться и сообщить о мошенничестве в МВД или Роскомнадзор.
Действительно ли опасны VPN-сервисы?
Некоторые опасны, особенно бесплатные. Хотя разработчики таких приложений заявляют об обратном, но к их заявлениям о безопасности, конфиденциальности и анонимности лучше подходить скептически, ведь на кону ваши персональные данные. Не секрет что из-за VPN-сервисов они частенько утекают в сеть. В интернете можно найти достаточно кейсов, подтверждающих эту проблему.
Второй риск, заключается в том, что разработчики VPN-приложений продают третьим лицам персданные пользователя, причем делают это совершенно без его ведома. Здесь все банально просто – бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а зарабатывать хотят все, даже столь нечестным образом.
Если вы не хотите, чтобы ваши чувствительные данные попали в открытый доступ или в руки третьим лицам, тогда лучше выключите VPN-сервис при входе, например, в банковское приложение и на «Госуслуги».
Агрессивная реклама в бесплатных VPN-сервисах, которую нельзя отключить, быстрая разрядка аккумулятора смартфона, отслеживание местоположение пользователей – это другие неприятные моменты, которые связаны с подобными приложениями.
Особенно опасно, если устройство пользователя заразилось вредоносной программой. В таком случае, велик риск стать частью ботнета. Эта сеть, которую киберпреступники используют для своих корыстных целей. Например, чтобы проводить DDoS-атаки на сайты различных организаций, в том числе госучреждений. Таким образом, пользователь, не подозревая, становится соучастником преступления. Косвенные признаки того, что смартфон стал частью ботнета: замедление скорости интернета, нагрев аккумулятора и быстрая его разрядка.
Паникую от прочитанного в сети. Потом оказывается, что это был фейк. Как не вестись на дезинформацию?
Это как раз цель фейков – дестабилизировать внутриполитическую обстановку в стране, посеяв панику в обществе. Дезинформация в сети негативно влияет на мировоззрение людей, может поссорить родственников, друзей, спровоцировать на необдуманные поступки. Фейки также плохо влияют на психику человека: вызывают тревогу, обостряют депрессию.
Если хотите уберечь себя от них, будет не лишним начать развивать критическое мышление, чтобы скептически относиться к написанному в интернете. Иными словами, не стоит сразу начинать тревожиться от прочитанного. Следует подождать возможного опровержения от официальных источников, посмотреть, кто об этом написал еще. Желательно в авторитетных СМИ, а не в сомнительных группах в соцсетях и каналах мессенджеров. Вы также можете проверить достоверность информации с помощью фактчекинговых сервисов. Например, онлайн-площадка «Лапша Медиа», которую в прошлом году запустил АНО «Диалог», предлагает прислать ей на проверку информацию, в которой вы сомневаетесь. По итогам проверки вы получите ответ с разбором и ссылками на источники. Кроме того, на сайте этого проекта вы можете ознакомиться с образовательным контентом по цифровой грамотности.
Заметила, что мой ребенок смотрит что-то страшное в интернете, какую-то жесть. Что делать?
В интернете много деструктивного контента, особенно на зарубежных онлайн-площадках. Одна из них – YouTube. Этот видеохостинг может таить в себе много опасного контента для детей. Даже YouTube Kids вызывает вопросы.
Так, в прошлом году американская некоммерческая организация Tech Transparency Project сообщила, что на YouTube Kids есть видеоролики, в которых, например, положительно отзываются о наркотиках, даются инструкции по сокрытию оружия. На платформе также находили ролики о специальной военной операции на Украине с лозунгами. При чем в них присутствует прозападное видение конфликта. В целом есть много вопросов к модерации YouTube, которая известна своим предвзятым подходом.
Конечно, запретить ребенку смотреть видео на YouTube – это крайняя мера, которая не всегда эффективна. Однако оградить его от нежелательного контента на этой площадке можно с помощью приложений родительского контроля. Стоит присмотреться и к отечественным площадкам. Например, в том же «VK Видео» или на Rutube есть много полезного и обучающего контента. А главное - алгоритмы отечественных платформ не настроены заранее на агрессивную повестку, чем сегодня грешат западные онлайн-площадки.
Скачал приложение, оно оказалось с вирусом, что делать? Смартфон на Android
Хакеры уже давно облюбовали интернет, поэтому столкнуться с вредоносными программами на просторах сети можно на многих площадках. Даже на тех, которые внушают доверие. Яркий пример – популярный магазин приложений Google Play.
Ежегодно в интернете можно прочитать новости о том, что в этом магазине обнаружены вредоносные программы, которые скачало большое количество пользователей. Например, в июне этого года стала известно, что компания «Доктор Веб» обнаружила несколько программ, которые якобы безопасны, но на деле – это троян. На тот момент его скачали более 420 млн пользователей.
Существуют различные способы удалить вирусы с вашего смартфона на Android. Вот два из самых эффективных. Первый способ: следует перевести смартфон в безопасный режим. Затем проверьте список приложений, если среди них есть те, что вам неизвестны или недавно установлены, тогда удалите их. После установите антивирус.
Второй способ избавиться от вируса – зайти в «Настройки», затем в раздел «Система», сделать резервную копию данных. Затем нажмите на «Сброс настроек», чтобы восстановить их до заводских. Будут удалены все контакты, фотографии и приложения. Однако потом вы их восстановите из резервной копии.
В целом стоит быть осторожным с Google Play. И по возможности перейти на наши отечественные аналоги. Они более скрупулезно подходят к безопасности тех приложений, которые загружают. Например, в RuStore для этого используют инструменты «Лаборатории Касперского». Еще загружаемая программа проходит ручную модерацию.
При возникновении вопросов или при желании сообщить о случаях мошенничества или противоправного контента в сети можно обратиться на горячую линию РОЦИТ. Эксперты проконсультируют вас и подскажут, что делать конкретно в вашем случае.