«Получился не очень похожим»: 200-метровый памятник Жириновскому создали к Первомаю

В игре Minecraft воздвигли 200-метровый памятник Владимиру Жириновскому. Журналисты сообщают, что сходство «не совсем точное», а на сервере никого не было. Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов заявил, что призывает всех желающих прийти в онлайн-игру на первомайскую демонстрацию у подножия гигантского пиксельного Жириновского.

Памятник Владимиру Жириновскому построили недавно на одном из серверов онлайн-игры Minecraft. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Бюст политика возведен из каменных и угольных блоков. На голове у Жириновского – характерная кепка.

«На наш взгляд, Владимира Вольфовича можно узнать в бюсте, но сходство все же не совсем точное», — говорится в статье.

При этом корреспондент издания на момент проверки памятника оказался единственным человеком на сервере.

Член фракции ЛДПР, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в своем Telegram-канале сообщил, что партия намерена провести 1 мая у памятника Жириновскому онлайн-демонстрацию.

По его словам, 200-метровый памятник Жириновскому в игре построили 25 апреля ко дню рождения умершего в прошлом году политика.

Парламентарий признал, что памятник не очень напоминает Жириновского. Однако Свинцов выразил уверенность в том, что «неизвестный скульптор еще поработает над портретным сходством».

Депутат заявил «Газете.Ru», что с помощью цифрового памятника и онлайн-демонстрации ЛДПР планирует активизировать свою деятельность в среде геймеров и участников различных онлайн-площадок.

«Наши онлайн-мероприятия начались не сегодня, и не 1 Мая начнутся, а еще в пандемию. Когда весь мир сидел по домам, мы несколько раз проводили такие мероприятия онлайн. <…> Встречу внутри игры Minecraft хотим провести в тестовом режиме. Посмотрим, какой будет отклик», — сказал Свинцов.

Он подчеркнул, что Minecraft — не единственная игра, в которой ЛДПР будет стараться присутствовать. В планах, по его словам, внедрение в метавселенную Марка Цукерберга.

«И эта [огромная] аудитория нам интересна. Там не только молодежь, дети, но и достаточно взрослые люди играют», — рассказал депутат.

Он отметил, что агитаторы ЛДПР призывают избирателей заходить на собственные онлайн-площадки партии, однако людям «удобнее там, где им привычнее».

«Поэтому будем идти к ним. 1 Мая — это же день весны, труда, поэтому мы просто поговорим с теми, кто примет участие, о весеннем настроении. Еще раз напомним, что у Владимира Вольфовича Жириновского 25 апреля был день рождения. Кто-то, может быть, какие-то подарки передаст или будут какие-то обращения, просьбы», — пояснил Андрей Свинцов.

Он также заявил, что никаких возрастных ограничений на митинге в Minecraft не будет. Специально регистрироваться в игре Minecraft тоже не нужно, «это для тех, [игроков] кто уже там есть».

Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Последние два месяца жизни политик провел в больнице, куда его поместили с COVID-19. Похоронен лидер либерал-демократов на Новодевичьем кладбище.

В январе 2023 года энтузиаст из Таганрога под ником artemin01 опубликовал карту для Minecraft, на которой он воссоздал свой родной район. Карта включает в себя 4 квартала с дорогами, магазинами, детскими площадками и рядом старых одноэтажных частных домов, построенных еще в XIX веке. Сама локация выполнена в натуральном масштабе.

«Вы сможете почувствовать, как выглядит и чувствует себя типичный русский человек, живущий в типичном российском городе зимой», — гласит описание карты.