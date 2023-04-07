Центробанк предупредил о мошенничестве с QR-кодами

Мошенники стали обманывать граждан с помощью нового способа, сообщает Центробанк РФ. Не имея данных банковской карты, злоумышленники используют QR-код для снятия денег в банкомате. Псевдо-сотрудники банков стали звонить клиентам и заявлять, что в кредитную организацию поступил запрос на списание денег, и просят прислать QR-код для отмены операции. Заполучив код, мошенники могут обналичить средства без ввода пин-кода.

Новая мошенническая практика с использованием QR-кодов стала входить в оборот. Об этом в заявлении сообщил Банк России на своем сайте.

Даже не имея данных карты и пин-кода, мошенники могут списать деньги со счета своей жертвы, заявляют в ЦБ.

«Некоторые банки внедрили сервис снятия наличных денег с помощью QR-кода. В мобильном приложении клиент может самостоятельно сгенерировать такой код на нужную сумму, поднести его к сканеру в банкомате и снять наличные. Этим стали пользоваться злоумышленники», — говорится в сообщении.

Представляясь по телефону сотрудниками банков, мошенники сообщают клиентам банков, что с их счетов без разрешения пытаются снять деньги. После этого они просят прислать QR-код – якобы «для отмены операции».

Расчет преступников заключается в том, что жертва их обмана не будет понимать технических особенностей QR-кода и отнесется к нему как «к изображению с квадратиками». После этого, получив код, мошенники без пин-кода могут снять деньги в банкомате.

«QR-код в этом случае фактически является поручением банку на выдачу денег без ввода пин-кода. <…> Помните, что настоящие сотрудники банков никогда не запрашивают у клиентов QR-код», — говорится в заявлении ЦБ РФ.

Там также заявили, что не стоит передавать QR-коды незнакомцам, хранить их изображения в памяти телефона или в виде распечатки.

16 февраля председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что российские кредитные организации должны отвечать перед клиентами по части возврата денег, которые украли мошенники.

В первой половине января президент РФ Владимир Путин поручил российскому кабмину и ЦБ РФ рассмотреть вопрос создания в стране механизмов компенсации средств, похищенных мошенниками.

«Я поддерживаю инициативу президента, что банки должны отвечать перед клиентами», — заявила Набиуллина.

Глава российского Центробанка добавила, что кредитные организации в качестве продвинутых компаний с современными системами защиты должны нести определенную ответственность. По ее словам, финансовая грамотность человека не всегда может защитить его от уловок злоумышленников.

В ноябре Банк России предупредил россиян о мошенниках, которые притворяются сотрудниками Центробанка. Служащие Банка России не занимаются обзвонами и рассылками сообщений, а также не отправляют фотографии своих удостоверений, заявили в регуляторе.

В посте прикреплена фотография, на которой показано поддельное удостоверение «старшего специалиста Центрального банка». «Документ» имеет внешнее сходство с водительскими правами.

Как отметили в Центробанке, настоящие сотрудники ЦБ не присылают фото удостоверений.

«С помощью таких подделок злоумышленники пытаются убедить людей, будто их деньги в опасности, и нужны срочные действия вроде перевода на безопасный счет», — сказано в сообщении.

В регуляторе также подчеркнули, что мошенники используют «самые разнообразные легенды», чтобы обмануть граждан.