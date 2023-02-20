Роботы-близняшки, говорящая перчатка и баба Зина. Плюсы и минусы игры Atomic Heart

Atomic Heart получилась достойным шутером от первого лица в вымышленном СССР. Сексуального контента в дебютном проекте от российской студии Mundfish оказалось вовсе не так много, как могло показаться после просмотра трейлеров, а за ширмой развеселых сражений с роботами и другими гадами скрывается трагичная история, в которой многие главные лица оказываются вовсе не теми, за кого себя выдают. Подробности об одном из главных игровых релизов года — в рецензии «Газеты.Ru».

Что за игра

Несмотря на все обсуждения в соцсетях о том, что игра может оказаться недоделанной и отличаться от того, что показывали нам в трейлерах, на деле шутер от первого лица Atomic Heart от российской студии Mundfish соответствует рекламным роликам, хорошо работает на ПК и в него интересно играть.

Это дебютный проект от разработчика, который сразу пошел ва-банк. Ставка на сексуальный контент в трейлерах и развязные диалоги от лица «женских персонажей» помогли завлечь геймеров и подогреть интерес. Таких моментов в игре хватает.

В самом начале до игрока в лице главного персонажа майора Сергея Нечаева буквально домогается автомат с щупальцами «Элеонора», предназначенный для покупки навыков и оружия.

Для сюжета выбрана версия Советского Союза середины 1950-х, в которой ученый Дмитрий Сеченов, при поддержке Политбюро, добился внушительных успехов в робототехнике и стал поставлять своих роботов во многие страны мира.

Все рушится в одно мгновение, когда роботы, по причине внутреннего саботажа, восстают на предприятии. По приказу Сеченова на место прибывает некий Нечаев, чтобы побыстрее урегулировать все проблемы. Нечаев — это и есть сам игрок, которому Сеченов отдает большинство приказов по сюжету.

Сеченов тем временем пытается решить проблему с властями СССР, так как им недовольны из-за восстания роботов.

Роботы-близняшки Левая и Правая из трейлеров являются телохранителями выдающегося ученого, а главными антагонистами — бывшие коллеги Сеченова.

Имеется на территории предприятия и баба Зина, боевая пенсионерка, который при первом же знакомстве с нами орудует автоматом Калашникова против роботизированных супостатов. Она помогает Нечаеву, но долгое время остается загадкой, почему старушка так привязалась к предприятию.

Стоит заметить, что к середине прохождения сексуализации будет становиться меньше, а сюжет начнет рушить те самые образы персонажей, к которым нас приучали первую половину игры.

С середины Atomic Heart выдает трагичную историю про реальные взаимоотношения всех персонажей, их поступки, и заставит игроков переосмыслить некоторые свои решения.

Игра действительно оказалась историей про современные технологии, которые начали использовать в неблаговидных целях, и вместо блага для человечества стали его кошмаром. На первый взгляд в Atomic Heart такой технологией выступают роботы, которые выходят из-под контроля на предприятии. Но имеются и другие новшества, призванные помочь человечеству, но несущие в себе потенциальный риск. Например, полимер — густая субстанция, напоминающая ртуть и обеспечивающая работу «Мысли» — устройства, которое крепится к голове и позволяет управлять роботами.

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Плюсы

В Atomic Heart интересно играть. Это шутер от первого лица, который построен на двух основных столпах — использовании навыков говорящей перчатки ХРАЗ, или Хранителя знаний, и усовершенствовании необычного оружия.

Стрельба ощущается приятно, а в связке со способностями перчатки игрок может творить различные интересные комбо.

В рукопашном бою даже можно приобретать дополнительные приемы, наносящие более серьезный урон врагам.

У проекта имеются интересные находки, которые уже появлялись в других играх, но здесь они усовершенствованы. Например, увлекательные, но не слишком сложные головоломки с включением электроснабжения. Также на удивление неоднообразно выполнена система с замками на дверях. Разработчики создали несколько вариаций для ручной разблокировки замков, а не одну, и для каждой требуется не только скорость реакции, но и способность подумать.

Для объяснения способностей перчатки Mundfish созданы короткие мультфильмы в советской стилистике. Например, можно ударить током летающую камеру или заморозить бегущего робота, чтобы затем добить его из дробовика.

Не менее интересная находка, создающая угнетающую атмосферу, — общение с умершими персонажами с помощью полимеров.

В игре объясняется, что полимеры хранят последние воспоминания человека и в лучших традициях мрачного сеттинга они способны контролировать речь умершего, используя его голос. Полимеры даже способны вести простой диалог с Нечаевым и отвечать на его вопросы.

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Минусы

Для игроков, не привыкших к играм «посложнее», одним из главных минусов может стать неровная сложность Atomic Heart. На среднем уровне игра сначала более-менее держит планку, позволяя маневрировать между врагами, но периодически происходят бои, которые оказываются сильно сложнее предыдущих.

В такой ситуации лучшим решением оказывается временная смена уровня сложности.

Другая деталь, к которой стоит привыкнуть — это своеобразное поведение персонажей в начале игры. Помимо уже упомянутой «Элеоноры» неоднозначно себя ведет и сам Нечаев, и его друг-перчатка.

Что в английской, что в русской озвучках между ними происходит постоянный обмен колкостями, причем зачастую с матерными выражениями. Atomic Heart в целом не стесняется материться, Нечаев может спокойно ввернуть матерное слово почти в каждое предложение в диалоге.

Майор сам по себе не тот главный герой, который старается меньше говорить. Он скорее Дюк Нюкем, попавший в мир Bioshock.

Он почти не умолкает и только в некоторых особо ожесточенных перестрелках наконец удерживается от постоянного обсуждения происходящего и очередной колкости в адрес ХРАЗа. Кого-то из игроков это может утомить.

К минусам можно отнести и то, что Atomic Heart попытались в некоторых локациях сделать игрой в открытом мире. Однако для такого шутера ее коридорность это вовсе не минус, а вот попытки выстроить открытый мир для исследования выглядят скорее избыточными.

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Кому стоить купить прямо сейчас

Atomic Heart определенно стоит купить на релизе тем, кто соскучился по серии Bioshock. У игр имеются схожие элементы, и она не скрывает того, что вдохновлялась в первую очередь Bioshock Infinite. Это чувствуется не только в сюжете, но и в геймплейных элементах игры.

Также на игру стоит обратить внимание тем, кто любит шутеры и хочет поиграть в проект, который не воспринимает себя слишком серьезно, но требует от игрока определенных навыков в стрельбе. Тем же, кто не особо увлекается шутерами, но польстился на интересный сеттинг, с покупкой игры стоит подождать, так как в игре сделан серьезный акцент на стрельбу, а не на исследования.

Atomic Heart ценна еще и тем, что наверняка даст возможность услышать российские хиты под схватки с роботами на иностранных стримах, вернув ощущение просмотра роликов игры GTA IV и подпевающих «Ранеткам» англоязычных блогеров.

Ради этого в игру даже добавили современные, а не советские песни, вроде «Шарманки» Николая Баскова, околонаучно объяснив этот феномен.

Atomic Heart в первую очередь хочет именно развеселить игрока, а не заставить думать о судьбах мира. Об этом можно будет поразмышлять уже во второй половине игры, когда сюжет начнет стремительно раскрываться.

В текущих условиях, когда многие игры стремятся стать умнее, учить геймеров «быть лучше» и так далее, Atomic Heart предлагает выбивать дверь и просто разбираться со всеми врагами без всяких душещипательных бесед. Главное сначала снять непростой советский замок.