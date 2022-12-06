«Потерял ощущение дома». Куда переехали российские блогеры и стримеры

Юрий Хованский
Хованский переехал из России в Сербию. Сам блогер отмечал, что принял решение уехать вскоре после того, как оказался в СИЗО по уголовному делу из-за песни на стриме. Он пояснил, что тогда некоторые люди рекомендовали ему уехать из России, но блогер не стал их слушать.
«А в этот раз меня как будто предупреждают десятки тысяч. И это не говоря об историях [о мобилизации в России], которые та же Ксения Собчак освещает, поэтому я ноги в руки и решил не дожидаться [получения повестки]», — отметил он.
В конце сентября Хованский был замечен на рейсе из Москвы в аэропорт Иссык-Куль в Киргизии. Позже он переехал в Белград. С тех пор блогер продолжает вести стримы и выпускать ролики.
На одном из эфиров он рассказывал о личных впечатлениях от Белграда. «Я постоянно тороплюсь, что-то пытаюсь сделать, например, вид на жительство, а полако у сербов жутко раздражает», — говорил он.
Полако — слово, описывающее спокойный и неторопливый ритм сербской жизни. По словам Хованского, в кафе регулярно он сталкивается с тем, что блюда и напитки могут приносить непривычно долго. Однако блогер неоднократно заявлял, что не планирует возвращаться в Россию в ближайшей перспективе.
Роман «NFKRZ» Абалин
Абалин взял перерыв 24 февраля 2022 года сразу после начала военной операции, заявив, что не считает нормальным продолжать выпускать развлекательные ролики. 16 марта он подтвердил, что покинул Россию и находится в Тбилиси.
B Грузии Абалин продолжает снимать влоги и реакции на российские события. Отвечая на вопросы зрителей в недавнем ролике, блогер сообщил, что скучает по друзьям и родным, которые остались в России.
«Метафизическое ощущение дома у меня и правда потерялось. В Тбилиси даже спустя столько месяцев я ощущаю себя за рубежом. Скучаю по старой России. И даже если уеду в Европу, то все равно буду в депрессии от того, что не дома», — отметил Абилин.
NFKRZ — один из немногих блогеров российского происхождения, кто популярен в первую очередь у западной аудитории — 24-летний житель Челябинска выпускает свои ролики только на английском языке.
В видео он рассказывает о новостях про Россию, снимает влоги с интересными местами в разных городах страны, а также размышляет о российской истории для англоязычных зрителей.
Ольга «Olyashaa» Саксон
Стримерша и блогерша Оляша в ноябре уехала в Канаду вместе со своим молодым человеком. Сейчас она проводит прямые трансляции с улиц Торонто, показывая зрителям достопримечательности, кафе и другие интересные заведения.
«Люди в основном ходят достаточно легко одетые, хотя на улице холодрыга. Какие плюсы? Вкусная еда, доброжелательные люди, английский язык в отличие от Испании», — рассказывала Оляша на одном из стримов.
Она никак не связала свое решение об отъезде с военной операцией или мобилизацией. В 2021 года блогерша регулярно уезжала в Испанию, но постоянно возвращалась в Россию. Однако, по словам Оляши, в Канаду произошел именно переезд: пара получила рабочие визы и планирует получить гражданство.
Стримерша также сообщила, что планирует проводить трансляции не только с российскими коллегами, но и с канадскими косплеерами и стримерами.
Илья «Maddyson» Давыдов
Изначально Мэддисон уехал в Сербию вместе с Хованским. Однако вскоре оказалось, что блогеры вовсе не одинаково положительно смотрят на жизнь в Белграде. По словам Хованского, Илья крайне расстроился из-за того, что его зрители негативно восприняли отъезд блогера из России.
Позже Давыдов заявил, что вынужден уехать из Сербии. Он утверждал, что отъезд связан с русскоговорящими фанатами футбольного клуба «Црвена Звезда», которые якобы нашли его и потребовали покинуть страну за сравнение местных жителей с цыганами в одном из старых роликов.
Хованский подтвердил, что Мэддисон уехал из Белграда, но не из-за гнева футбольных фанатов, а потому что «ему Сербия не понравилась». Блогер намекнул, что Давыдов привык к жизни в Москве, а все заявления про фанатов — «трехслойная или четырехслойная постирония, в которой Илья застрял».
В конце ноября среди зрителей Мэддисона разошелся слух о том, что блогер вернулся в Москву. Он начал проводить стримы с помощью хромакея, — технологии замены фона в роликах, чтобы скрыть изображение своей московской квартиры.
Для картинки блогер будто специально выбрал фон квартиры, который легко можно найти через поисковик в первых результатах. Мэддисон также на одной из трансляций показал своего питомца, которого не забирал в Белград. Однако прямо свое возвращение в Россию блогер пока не подтвердил.
Максим «+100500» Голополосов
В конце сентября блогер и ведущий YouTube-шоу +100500» Максим Голополосов был замечен на границе с Казахстаном. Позже он заверил, что уехал на съемки, но на текущий момент все еще находится в Казахстане.
Известно, что Голополосова встретил местный блогер Тимур Дарханов. Впоследствии Максим сообщил, что приехал и живет в Алматы. Он отметил, что ему понравились погода и мягкий климат города.
«В Москве часто бывает ветер, который усиливает холод, поэтому с точки зрения комфорта здесь очень приятно. Кстати, я всю жизнь прожил в Москве и привык к ритму большого города. И в Алматы не скучно, есть какой-то движ и много всего интересного», — отмечал блогер.
Сам «Макс +100500» говорит, что поездка в Казахстан временная, и связана со съемками. Блогер добавил, что «на самом деле в Алматы уже не первый раз» и бывает там регулярно зимой и летом.
Однако в пользу того, что Голополосов может задержаться в Алматы, говорит тот факт, что на его канале в ноябре вышел новый ролик — почти спустя месяц после предыдущего. Судя по тому, что картинка на фоне никак не изменилась, блогер перевез свою студию в Казахстан.
Юлий «Юлик» Онешко
Онешко публично не объявлял о переезде, однако в конце сентября были опубликованы несколько снимков с границы с Грузией, на которых запечатлен и Юлик.
Позже блогер косвенно подтверждал, что уехал в Грузию и живет в Тбилиси. Стример продолжает проводить прямые трансляции и публиковать новые ролики на YouTube.
Периодически в своем Telegram-канале он показывает квартиру, которую арендовал в Грузии. Однако блогер так и не объяснил, с чем связан отъезд из России, совпавший по времени с объявлением частичной мобилизации.
«Проблемы в Грузии были, но все решаемые, если сделать местную SIM-карту с интернетом. Твердо и четко», — отмечал Юлик на одном из стримов.
Судя по регулярному выходу роликов, блогер не планирует в ближайшее время возвращаться в Россию.
Владимир «bratishkinoff» Братишкин
Стример bratishkinoff улетел в Турцию к коллеге по трансляциям Вадиму Evelone Козакову в конце октября.
Впервые об отъезде Братишкина заговорили еще в сентябре после начала частичной мобилизации, однако тогда он опроверг эту информацию.
«Я уже уехал в другую страну, прямо из дома, судя по пабликам. Меня более всего порвало то, что я в одной компании с Николаем Соболевым, Гусейном Гасановым и Михаилом Лазутиным», — возмущался стример в конце сентября во время одной из трансляций.
Лазутин — руководитель общественного движения «Лев против», которое стало известно в том числе из-за постоянных рейдов на Хохловской площади в Москве, так же известной как «Яма». Активисты выступают против курения и употребления спиртных напитков в общественных местах.
Николай Соболев активно рассказывает о политических и общественных событиях на своем канале. В 2017 году блогер принял участие во встрече с занимавшим тогда пост министра культуры Владимиром Мединским, а в 2018 году выпустил ролик с рекламой столичного парка имени Горького.
С конца октября по настоящее время блогер Братишкин действительно продолжает жить в Стамбуле, проводить прямые трансляции из города, показывая зрителям повседневную жизнь в стране.
Судя по снимкам в соцсетях и трансляциям из комнаты, группа блогеров арендовала большой дом, в котором они живут вместе. В одном из недавних стримов Братишкин вместе с другими стримерами заходил для покупок в магазин Migros в торговом центре в стамбульском районе Шишли.
Сам блогер никак не комментировал, планирует ли он возвращаться в Россию. Известно, что в прошлом Братишкин много раз прилетал в Турцию — но не задерживался там надолго.