«Потерял ощущение дома». Куда переехали российские блогеры и стримеры

Роман NFKRZ скучает по «старой России», Юрий Хованский удивляется неторопливости сербов, Макс «+100500» радуется климату в Алма-Ате, а Оляша планирует получить канадское гражданство — где сейчас живут и чем занимаются блогеры и звезды рунета, покинувшие страну после начала военной спецоперации на Украине и объявления мобилизации, — в материале «Газеты.Ru».

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Хованский переехал из России в Сербию. Сам блогер отмечал, что принял решение уехать вскоре после того, как оказался в СИЗО по уголовному делу из-за песни на стриме. Он пояснил, что тогда некоторые люди рекомендовали ему уехать из России, но блогер не стал их слушать.

«А в этот раз меня как будто предупреждают десятки тысяч. И это не говоря об историях [о мобилизации в России], которые та же Ксения Собчак освещает, поэтому я ноги в руки и решил не дожидаться [получения повестки]», — отметил он.

В конце сентября Хованский был замечен на рейсе из Москвы в аэропорт Иссык-Куль в Киргизии. Позже он переехал в Белград. С тех пор блогер продолжает вести стримы и выпускать ролики.

На одном из эфиров он рассказывал о личных впечатлениях от Белграда. «Я постоянно тороплюсь, что-то пытаюсь сделать, например, вид на жительство, а полако у сербов жутко раздражает», — говорил он.

Полако — слово, описывающее спокойный и неторопливый ритм сербской жизни. По словам Хованского, в кафе регулярно он сталкивается с тем, что блюда и напитки могут приносить непривычно долго. Однако блогер неоднократно заявлял, что не планирует возвращаться в Россию в ближайшей перспективе.

Роман «NFKRZ» Абалин

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Абалин взял перерыв 24 февраля 2022 года сразу после начала военной операции, заявив, что не считает нормальным продолжать выпускать развлекательные ролики. 16 марта он подтвердил, что покинул Россию и находится в Тбилиси.

B Грузии Абалин продолжает снимать влоги и реакции на российские события. Отвечая на вопросы зрителей в недавнем ролике, блогер сообщил, что скучает по друзьям и родным, которые остались в России.

«Метафизическое ощущение дома у меня и правда потерялось. В Тбилиси даже спустя столько месяцев я ощущаю себя за рубежом. Скучаю по старой России. И даже если уеду в Европу, то все равно буду в депрессии от того, что не дома», — отметил Абилин.

NFKRZ — один из немногих блогеров российского происхождения, кто популярен в первую очередь у западной аудитории — 24-летний житель Челябинска выпускает свои ролики только на английском языке.

В видео он рассказывает о новостях про Россию, снимает влоги с интересными местами в разных городах страны, а также размышляет о российской истории для англоязычных зрителей.

Ольга «Olyashaa» Саксон

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Стримерша и блогерша Оляша в ноябре уехала в Канаду вместе со своим молодым человеком. Сейчас она проводит прямые трансляции с улиц Торонто, показывая зрителям достопримечательности, кафе и другие интересные заведения.

«Люди в основном ходят достаточно легко одетые, хотя на улице холодрыга. Какие плюсы? Вкусная еда, доброжелательные люди, английский язык в отличие от Испании», — рассказывала Оляша на одном из стримов.

Она никак не связала свое решение об отъезде с военной операцией или мобилизацией. В 2021 года блогерша регулярно уезжала в Испанию, но постоянно возвращалась в Россию. Однако, по словам Оляши, в Канаду произошел именно переезд: пара получила рабочие визы и планирует получить гражданство.

Стримерша также сообщила, что планирует проводить трансляции не только с российскими коллегами, но и с канадскими косплеерами и стримерами.

Илья «Maddyson» Давыдов

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Изначально Мэддисон уехал в Сербию вместе с Хованским. Однако вскоре оказалось, что блогеры вовсе не одинаково положительно смотрят на жизнь в Белграде. По словам Хованского, Илья крайне расстроился из-за того, что его зрители негативно восприняли отъезд блогера из России.

Позже Давыдов заявил, что вынужден уехать из Сербии. Он утверждал, что отъезд связан с русскоговорящими фанатами футбольного клуба «Црвена Звезда», которые якобы нашли его и потребовали покинуть страну за сравнение местных жителей с цыганами в одном из старых роликов.

Хованский подтвердил, что Мэддисон уехал из Белграда, но не из-за гнева футбольных фанатов, а потому что «ему Сербия не понравилась». Блогер намекнул, что Давыдов привык к жизни в Москве, а все заявления про фанатов — «трехслойная или четырехслойная постирония, в которой Илья застрял».

В конце ноября среди зрителей Мэддисона разошелся слух о том, что блогер вернулся в Москву. Он начал проводить стримы с помощью хромакея, — технологии замены фона в роликах, чтобы скрыть изображение своей московской квартиры.

Для картинки блогер будто специально выбрал фон квартиры, который легко можно найти через поисковик в первых результатах. Мэддисон также на одной из трансляций показал своего питомца, которого не забирал в Белград. Однако прямо свое возвращение в Россию блогер пока не подтвердил.

Максим «+100500» Голополосов

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В конце сентября блогер и ведущий YouTube-шоу +100500» Максим Голополосов был замечен на границе с Казахстаном. Позже он заверил, что уехал на съемки, но на текущий момент все еще находится в Казахстане.

Известно, что Голополосова встретил местный блогер Тимур Дарханов. Впоследствии Максим сообщил, что приехал и живет в Алматы. Он отметил, что ему понравились погода и мягкий климат города.

«В Москве часто бывает ветер, который усиливает холод, поэтому с точки зрения комфорта здесь очень приятно. Кстати, я всю жизнь прожил в Москве и привык к ритму большого города. И в Алматы не скучно, есть какой-то движ и много всего интересного», — отмечал блогер.

Сам «Макс +100500» говорит, что поездка в Казахстан временная, и связана со съемками. Блогер добавил, что «на самом деле в Алматы уже не первый раз» и бывает там регулярно зимой и летом.

Однако в пользу того, что Голополосов может задержаться в Алматы, говорит тот факт, что на его канале в ноябре вышел новый ролик — почти спустя месяц после предыдущего. Судя по тому, что картинка на фоне никак не изменилась, блогер перевез свою студию в Казахстан.

Юлий «Юлик» Онешко

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Онешко публично не объявлял о переезде, однако в конце сентября были опубликованы несколько снимков с границы с Грузией, на которых запечатлен и Юлик.

Позже блогер косвенно подтверждал, что уехал в Грузию и живет в Тбилиси. Стример продолжает проводить прямые трансляции и публиковать новые ролики на YouTube.

Периодически в своем Telegram-канале он показывает квартиру, которую арендовал в Грузии. Однако блогер так и не объяснил, с чем связан отъезд из России, совпавший по времени с объявлением частичной мобилизации.

«Проблемы в Грузии были, но все решаемые, если сделать местную SIM-карту с интернетом. Твердо и четко», — отмечал Юлик на одном из стримов.

Судя по регулярному выходу роликов, блогер не планирует в ближайшее время возвращаться в Россию.

Владимир «bratishkinoff» Братишкин

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Стример bratishkinoff улетел в Турцию к коллеге по трансляциям Вадиму Evelone Козакову в конце октября.

Впервые об отъезде Братишкина заговорили еще в сентябре после начала частичной мобилизации, однако тогда он опроверг эту информацию.

«Я уже уехал в другую страну, прямо из дома, судя по пабликам. Меня более всего порвало то, что я в одной компании с Николаем Соболевым, Гусейном Гасановым и Михаилом Лазутиным», — возмущался стример в конце сентября во время одной из трансляций.

Лазутин — руководитель общественного движения «Лев против», которое стало известно в том числе из-за постоянных рейдов на Хохловской площади в Москве, так же известной как «Яма». Активисты выступают против курения и употребления спиртных напитков в общественных местах.

Николай Соболев активно рассказывает о политических и общественных событиях на своем канале. В 2017 году блогер принял участие во встрече с занимавшим тогда пост министра культуры Владимиром Мединским, а в 2018 году выпустил ролик с рекламой столичного парка имени Горького.

С конца октября по настоящее время блогер Братишкин действительно продолжает жить в Стамбуле, проводить прямые трансляции из города, показывая зрителям повседневную жизнь в стране.

Судя по снимкам в соцсетях и трансляциям из комнаты, группа блогеров арендовала большой дом, в котором они живут вместе. В одном из недавних стримов Братишкин вместе с другими стримерами заходил для покупок в магазин Migros в торговом центре в стамбульском районе Шишли.

Сам блогер никак не комментировал, планирует ли он возвращаться в Россию. Известно, что в прошлом Братишкин много раз прилетал в Турцию — но не задерживался там надолго.