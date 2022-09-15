Утилизировать, обменять или продать. Куда деть старый ненужный телефон

В России существует несколько способов избавиться от ненужного или нерабочего смартфона. Какой из них самый выгодный — выясняла «Газета.Ru».

Утилизация

Согласно данным Всемирного банка, человечество ежегодно производит 2,24 млрд тонн твердых отходов (ТКО), из которых около 54 млн тонн — ненужная техника. С 1 марта 2022 года в России запретили выбрасывать в обычные мусорные баки смартфоны, ноутбуки и прочие электронные запчасти. Поэтому так просто от ненужного «железа» не избавиться — необходимо сдавать их в специально отведенные места.

Найти, куда сдать ненужный или нерабочий смартфон, можно по запросу в картах «Пункт утилизации смартфонов» — в Москве и Московской области таких пунктов приема сотни. Кроме того, гаджеты принимают в Tele2. Компания отправляет их в корпорацию «Экополис» — единственный в России комплекс заводов по утилизации электронного и электротехнического оборудования. Как обещают, до 95% компонентов входящего сырья вернется в производство в виде вторичных материалов.

Однако данный способ избавления от ненужного устройства невыгоден с экономической точки зрения — при сдаче старого смартфона в утилизацию бывший владелец гаджета материально никак не поощряется.

Разобрать на «органы»

В случае, если у вас «завалялся» ненужный смартфон, но он со временем пришел в негодность или вы перестали им пользоваться в связи с поломкой, есть смысл рассмотреть его продажу на запчасти. Такие смартфоны называют «донорами». Однако перед тем, как отдавать устройство в качестве «донора» какому-либо мастеру, стоит подготовиться.

Во-первых, узнать, принимает ли ближайший СЦ «доноров». Например, крупные и сетевые сервисы, как правило, используют в работе только новые детали и в «донорах» не нуждаются.

Таким образом, высока вероятность, что искать скупщика вам придется самостоятельно, например, на рынке электроники.

Во-вторых, в этих павильонах следует быть готовым к тому, что скупщик не будет выкупать устройство, не заложив в него свою выгоду. Поэтому цена будет максимально низкой.

Например, как в беседе с «Газетой.Ru» рассказал один из представителей московского сервисного центра, iPhone 12 в очень хорошем состоянии максимум можно продать за 20 тыс. руб., а с битым экраном — за 8 тыс. руб. Samsung Galaxy A50 или Redmi Note 10 в хорошем состоянии купят за 1,5 и 2 тыс. руб. соответственно.

Трейд-ин

Многие магазины предоставляют услугу трейд-ин — можно сдать старое устройство взамен на скидку.

Например, в re:Store можно сдать старый iPhone 12 на 128 ГБ в идеальном состоянии за 26,8 тыс. руб. В случае заметных признаков использования, сколов или поломки стоимость смартфона может кратно сократиться.

При этом новый iPhone 12 на 128 ГБ в re:Store предлагается по цене 70 тыс. руб.

Партнером «Яндекс.Маркета» и «Связного» по программе трейд-ин выступает сервис «ДамПродам», которому iPhone 12 на 128 ГБ в идеальном состоянии можно продать за 33 тыс. руб. Причем при наличии коробки пользователю также предоставят дополнительную тысячу рублей. Аналогичную модель в среднем состоянии сервис оценивает в 28 тыс. руб. Это предварительные цены, специалист-оценщик может выявить незаметные на первый взгляд недостатки, из-за чего стоимость может измениться в меньшую сторону.

Один из популярных смартфонов Samsung Galaxy A52 в идеальном состоянии оценивается «ДамПродам» всего в 4,8 тыс. руб. Причем купить новый сейчас можно в официальной рознице минимум за 25 тыс. руб.

В случае смартфона Redmi Note 10 Pro с объемом памяти 128 ГБ оценочная стоимость в «ДамПродам» немного больше — 6,6 тыс. руб. Цены на новый смартфон стартуют от 24 тыс. руб.

Продажа на «Авито»

Самым выгодным способом избавиться от ненужного или старого смартфона по-прежнему остается его продажа другому пользователю, например, на «Авито». Так, iPhone 12 на 128 ГБ в идеальном состоянии, согласно оценке рыночной стоимости сервисом, продается от 37,8 до 42,6 тыс. руб. При идеальных условиях это на 10 тыс. больше, чем при продаже его по программе трейд-ин. Однако не исключено, что под выбранную сумму покупатель найдется не сразу или его вовсе не будет.

В то же время средняя оценка Samsung Galaxy A52 в идеальном состоянии на «Авито» — от 17,3 до 19,5 тыс. руб. Это больше того, что предлагает «ДамПродам», на 12-15 тыс. руб.

Redmi Note 10 Pro в свою очередь на «Авито» стоит от 15,1 до 17 тыс. руб.

Однако стоит учитывать, что на «Авито» собраны сотни аналогичных объявлений, из-за чего у желающего продать смартфон появляется конкуренция. Кроме того, большинство покупателей будут торговаться в попытке «сбросить цену».