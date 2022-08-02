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Предвзятая свобода: почему «Википедия» не может считаться надежным источником информации

«Википедия» продолжает игнорировать требования об удалении фейков

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Depositphotos
«Википедия» – онлайн-энциклопедия, позиционирующая себя как «свободная». Огромное количество людей доверяют ей как источнику информации: сайт является седьмым в мире по посещаемости, при этом титул наиболее крупного раздела удерживает английский, содержащий более 6,5 млн статей. Такой статус «Википедии» не мог не привлечь внимание США, которые стремятся эксплуатировать ее в своих целях.  

В частности, совсем недавно администрация действующего президента Америки Джо Байдена попыталась решить проблему, изменив ее определение в «Википедии».

Публичное отрицание признаков рецессии в стране и логичное негодование со стороны рядовых американцев привело к тому, что ангажированный Белым домом пользователь начал убирать из статьи «рецессия» все ссылки с определением данного слова, а взамен вписывать фразу о том, что «нет четких критериев этого явления».

После 47 итерации правок статья была временно заблокирована.
 
Намеренное искажение общественно доступной информации в «Википедии» – прием, которым очень давно пользуются как отдельные американские политики, так и государственные структуры. К примеру, с принадлежащих ФБР и ЦРУ компьютеров вносились правки в статьи про войну в Ираке, про американскую базу для военнопленных в Гуантанамо и про экс-директора ЦРУ Уильяма Колби.

С принадлежащего Сенату США компьютеру была изменена статья про бывшего сотрудника ЦРУ и АНБ Эдварда Сноудена, где слово «диссидент» было заменено на «предатель». Помимо этого, Сотрудник Сената попытался убрать слово «пытки» из статьи, описывающей «усовершенствованные методы допроса» ЦРУ.
 
«Википедия» широко используется как способ интерпретировать определенное событие в выгодном Западу свете.

К примеру, статья про скандальные выборы президента Америки 2016 года в английской версии однозначно озаглавлена, как «Российское вмешательство в президентские выборы 2016 года в США». Отметим, что прямых доказательств причастности правительства России к данному инциденту не существует.

Кроме того, Штаты отказались от предложения РФ опубликовать переписку с Вашингтоном, касающуюся приписываемого России вмешательства в выборы в США.
 
Использование определенной интерпретации в интересах Запада наблюдается и сейчас, во время проведения специальной военной операции на Украине.

Как неоднократно отмечал Роскомнадзор, в опубликованных на ресурсе статьях продвигается исключительно антироссийская версия событий, несмотря на наличие в «Википедии» правила, касающегося нейтральности изложения.

Игнорирование требований об удалении фейков и неисполнение закона «о приземлении» привело к тому, что в данный момент «Википедия» маркирована в поисковиках как сайт-нарушитель.
 
Стоит отметить, что «свободная» энциклопедия не является нейтральной не только по вышеперечисленным причинам и фактам.

Как показало исследование 2018 года, статьи на «Википедии» склоняются в сторону точки зрения демократов, а в списке запрещенных источников находятся 16 «правых» СМИ и только 1 «левое».

Об отсутствии соблюдения политики нейтралитета заявлял даже один из основателей «Википедии» Ларри Сэнгер.

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