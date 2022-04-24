«Если биткоин взломают, он останется у вас как сувенир. Хоть внукам покажете»

Группировки инвесторов угрожают развитию крипторынка, считает генеральный директор платформы Ripple Брэд Гарлингхаус. Они скупают только определенный вид токенов, и из-за них криптоиндустрия сейчас похожа на фондовый рынок нулевых годов накануне кризиса. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты согласны, что крипторынок может схлопнуться, однако по другой причине.

Криптопузырь

Трайбализм в криптомире — одна из причин стагнации рынка, уверен генеральный директор криптовалютной платформы Ripple Брэд Гарлингхаус.

Трайбализм — это форма групповой обособленности. В криптомире этот термин используют по отношению к инвесторам, которые скупают какую-то одну монету. Чаще всего это биткоин, эфир или другие крупные токены. Таких инвесторов называют «максималистами». В их число входят как обычные пользователи, так и люди из заголовков новостей — например, сооснователь Twitter Джек Дорси.

По словам главы Ripple, именно из-за таких инвесторов в текущем состоянии крипторынок напоминает период кризиса доткомов в 2000 годах, когда произошел обвал бирж.

Кризисом доткомов называют экономический пузырь, возникший в период массового роста использования и распространения интернета. Тогда появилось много мелких IT-стартапов, в которые вкладывались многие инвесторы. Значительная часть таких компаний потерпела крах, что потянуло вниз весь рынок. Другие более крупные фирмы, например Qualcomm и eBay, из-за этого потеряли большую долю рыночной капитализации, но позже смогли восстановиться.

Несмотря на проблему большого количества криптофанатиков, которые ведут индустрию по пути кризиса нулевых, Гарлингхаус уверен — у рынка есть будущее.

«У меня есть биткоин, эфир и другие монеты. Я уверен, что эта отрасль будет продолжать процветать, так как каждый токен может «выстрелить». В 2000 году и Yahoo, и eBay все же стали успешными. Они решают разные проблемы. В криптомире тоже разные варианты использования, разные аудитории и разные рынки. Так что мне кажется, что на текущий момент мы можем видеть много параллелей со временами доткомов», – рассуждает Гарлингхаус.

Фанатики ни при чем

IT-эксперт Даниил Шеповалов (danya.ru) считает, что крипторынок действительно может схлопнуться как пузырь доткомов, однако причину называет другую.

«Конечно же в ближайшие 5-10 лет мы наверняка сможем наблюдать схлопывание пузыря крипторынка, но это совершенно никак не зависит от взглядов «биткоин-максималистов», — считает Шеповалов.

По его словам, делать основную ставку на биткоин и эфир — это разумный консервативный подход и здравый смысл.

«Биткоин и эфир максимально ликвидны, их всегда можно обменять на другую криптовалюту. Даже если квантовые компьютеры взломают биткоин, и его цена упадет до нуля, у вас он останется как сувенир, как кусочек известного всей планете бренда. Грустно будет конечно, но хоть внукам что-то покажете», — считает эксперт.

По словам руководителя инвестиционного департамента ICB Fund Аарона Хомского, природа криптовалютного рынка циклична. Ранее цифровые активы уже неоднократно взлетали в цене на сотни процентов в короткие сроки, а затем наступал период коррекции на несколько лет.

«Пока нет причин ожидать, что эта ситуация изменится, а значит вероятность нового ралли и последующего за ним очередного обвала крайне высока.

Проблема в том, чтобы верно определить момент наступления обвала. Вполне возможно, что мы уже находимся в начальной точке долгосрочного медвежьего рынка (когда рынки акций теряют в цене более 20% от предыдущих максимумов. На рынке в это время происходит паника, увеличиваются объемы торгов, зашкаливает индекс страха и волатильность) вследствие чего необходимо быть максимально осторожным», — считает Хомский.

Специалист по майнингу Михаил Плужников согласен со словами Гарлингхауса. Текущее состояние криптоиндустрии похоже на кризис доткомов — мелкие проекты рушатся, но они пока не могут потянуть вниз более крупные токены.

«Криптовалютный рынок очень маленький. Крах мелких криптопроектов делают свой негативный фон, так как многие инвесторы теряют свои деньги. Однако основная часть капитализации находится в более крупных проектах, например, в эфире и биткоине. Они никуда не исчезнут, если только их не запретит государство», — объяснил Плужников.

По его словам, сейчас развитию крипторынка мешают люди, скупающие определенные активы, и те, кто не разбирается в рынке.

«Люди, которые начинают инвестировать в криптовалюты, не хотят изучать, как работает рынок. Они жалеют, что не купили биткоин в 2017 году, и начинают скупать новые криптовалюты в надежде, что токены повторят судьбу своего старшего брата. Однако это порождает только большее количество новых проектов, хайп-монет, которые появляются, взлетают вверх, а потом обрушиваются. За такими монетами не стоят технологии, часто, это спекулятивные токены. Люди в них вкладываются, потому что кто-то упомянул монету в Twitter. В итоге люди теряют деньги, и потом думают, что криптовалюта — это скам, хотя в действительности проблема в безграмотности», — объяснил эксперт.