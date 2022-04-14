Смогут ли россияне засудить Netflix

Россияне, скорее всего, выиграют суд, в рамках которого от Netflix требуют компенсацию в размере 60 млн рублей, — об этом «Газете.Ru» сообщили эксперты по защите прав потребителей и юристы, специализирующиеся на делах в сфере IT. Специалисты считают, что большие шансы на победу истцам дает то, что в России зарегистрировано юридическое лицо, представляющее эту американскую компанию. В то же время они отмечают, что итоговый размер компенсации может оказаться значительно ниже запрашиваемой суммы.

Шансы на успех

В Хамовнический районный суд Москвы подан коллективный иск от 20 россиян с требованием взыскать с компании Netflix 60 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за одностороннее решение видеоплатформы прекратить предоставление услуг на территории РФ. Сообщение об этом появилось в ряде СМИ, которые ссылались на слова юриста Константина Лукояна, вызвавшегося представлять в суде потерпевших.

Кроме того, соответствующая запись 13 апреля появилась на сайте Хамовнического районного суда. В ней в качестве ответчиков указаны Netflix International B.V и ООО «Развлекательный онлайн-сервис», дочернее предприятие «Газпром-медиа», которое выступает представителем американского онлайн-сервиса в России.

Большинство опрошенных «Газетой.Ru» юристов считают претензии истцов к Netflix обоснованными и справедливыми.

Так, например, управляющий компании, специализирующейся на судебной экспертизе и праве в цифровой среде RTM Group Евгений Царев считает односторонний отказ Netflix от дальнейшего оказания услуг прямым нарушением норм Гражданского кодекса и закона «О защите прав потребителей».

Аналогичного мнения придерживается и председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива», кандидат юридических наук Олег Павлов. Вместе с тем он отмечает, что у истцов высокие шансы на положительное решение суда по этому делу.

«Шансы истцов в данном случае мы оцениваем высоко, поскольку у Netflix в России есть официальное юридическое лицо – ООО «Развлекательный онлайн-сервис», которое будет выступать ответчиком. Через эту компанию проходили платежи в России, поэтому у нее, скорее всего, есть необходимые средства для удовлетворения требований российских граждан», – сказал эксперт.

В победу истцов верит и основатель юридической фирмы «Катков и партнеры» Павел Катков, но уже по другой причине.

«Сейчас российские суды настроены на защиту национальных интересов, и массовый иск против зарубежного сервиса вполне укладывается в эту концепцию», – отметил юрист.

Найдет коса на камень

Впрочем, некоторые специалисты не питают больших надежд относительно обсуждаемого дела. Так, например, член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Ефим Казанцев вовсе называет его PR-компанией юридического бюро «Чернышов, Лукоянов и партнеры», представителем которого является упомянутые выше Константин Лукоян.

«В этом плане успех уже состоялся – адвокаты получили бесплатную рекламу, про них написали многие СМИ, а что будет с иском дальше — уже не так важно. Кроме того, вообще пока неясно, будет ли принято судом заявление», – сказал он.

Аналогичного мнения придерживается и директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. К тому же, он считает суть претензии истцов некорректной, поскольку Netflix предупредил россиян о прекращении работы и продолжает оказывать услуги до окончания оплаченного периода.

«С таким же успехом, мне кажется, можно пытаться засудить обанкротившийся ресторан за то, что он закрылся и теперь не может предоставлять услуги людям, которым нравилось в нем ужинать», – сказал он.

Также, по словам Бырдина, у обвинения могут возникнуть проблемы с доказательством причастности ООО «Развлекательный онлайн-сервис» к решению Netflix об уходе из России.

«Да, оно является представителем Netflix в России. Однако функция организации до сих пор не определена. В реестре Роскомнадзора, конечно, указано, что «Развлекательный онлайн-сервис» является владельцем Netflix, но, думаю, все мы понимаем, что фактически это не так. На мой взгляд, «дочка» НМГ может выйти из процесса, показав, что не влияла и не влияет на политику Netflix в России»,

– сказал Бырдин.



В «Национальной медиа-группе» отказались от комментариев.

Мало покажется

Как бы там ни было, все эксперты сошлись во мнении о том, что даже в случае победы, истцы, скорее всего, не получат запрашиваемой компенсации.

«С одной стороны, учитывая практику, не верится в большую сумму компенсации. Более вероятна ситуация, когда сумма компенсации не перекроет даже пошлины по иску. С другой стороны, учитывая политизированность иска, компенсация может оказаться существенной»,

– рассуждает Евгений Царев из RTM Group.

По его словам, россияне и раньше выигрывали суды в отношении иностранных IT-компаний, но суммы компенсаций всегда были значительно меньше 60 млн руб.

«К примеру, в 2015 году Антон Бурков, завкафедрой европейского права Гуманитарного университета в Екатеринбурге, обвинил Google в том, что его почта, как и почта его партнеров по переписке, сканируется роботами Google. Мосгорсуд полностью удовлетворил требования истца, обязав Google прекратить нарушение в отношении истца и выплатить ему компенсацию в размере 50 тыс. руб.», – сказал он.

Свои сомнения относительно запрашиваемой суммы компенсации также выразил и Ефим Казанцев из АЮР.

«Даже за вопиющие случаи, связанные с реальными страданиями, с тяжелыми увечьями или даже с чьей-либо смертью, редко взыскивают больше пары сотен тысяч рублей.

Если же речь идет о моральном вреде потребителей, не получивших услугу, то тут скорее речь будет идти максимум о нескольких тысячах рублей. Можно предположить, что даже если суд примет иск к рассмотрению, в случае его удовлетворения потерпевшим присудят 5-10 тыс. руб. в качестве морального вреда», – сказал.

По словам Ефимцева, сумма в 60 млн руб. была названа только ради привлечения внимания СМИ.