«Ничего не бойтесь, никому не верьте». Мишустин обратился к айтишникам

Премьер Михаил Мишустин призвал создать в России аналоги магазинов мобильных приложений. По его словам, App Store и Google Play могут скоро запретить скачивать приложения россиянам. Разработчик аналога Google Play после заявления Мишустина заявил «Газете.Ru» о готовности создать аналог App Store. Ранее оттуда пропали приложения банков, попавших под полные блокирующие санкции.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что необходимо создать российские аналоги магазинов приложений App Store и Google Play, передает ТАСС. По словам Мишустина, вскоре руководство этих магазинов может запретить скачивать в России приложения.

«Обращаюсь, пользуясь случаем, — ребята, разработчики, программисты, айтишники, давайте сделаем свою экосистему. У нас все для этого есть. Есть элементы этой экосистемы, которые нужно доработать. Нужно сделать свой интернет-магазин», — сказал премьер-министр, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства.

Мишустин напомнил, что Минцифры работает над созданием российского онлайн-магазин приложений на платформе Android.

«Альтернативный магазин к лету <…> обещали, я сам лично этим вопросом занимаюсь — должен уже [к лету] работать», — отметил премьер.

По его словам, российские разработчики смогут через этот магазин скачивать приложения и заниматься дальнейшей разработкой.

Премьер отметил, что власти России дали айтишникам все возможности, чтобы работать в стране.

«Ничего не бойтесь, никому не верьте в этом смысле. Все будет здесь хорошо, все будет надежно, и вы сможете спокойно работать на свою страну, на свою компанию, нормально зарабатывать и комфортно здесь проживать», — сказал глава правительства.

Ранее десятки тысяч IT-специалистов покинули Россию, опасаясь проблем на фоне ситуации с Украиной и санкций.

Запуск ко Дню Победы

Разработчик российского аналога Google Play под названием NashStore Владимир Зыков в беседе с «Газетой.Ru» выразил надежду, что Михаил Мишустин говорил о его детище. Запуск NashStore был анонсирован на 9 мая, ко Дню Победы.

Зыков также заявил о готовности компании разработать аналог App Store, если у россиян возникнут с ним проблемы.

«Честно говоря, мне неизвестно про другие магазины приложений, поэтому хочется верить, что Михаил Мишустин говорил про NashStore. На текущем этапе финансирования со стороны государства в проекте нет. За аналог AppStore мы будем готовы взяться, если возникнут какие-то проблемы с ним. Но пока мы позитивно на это смотрим. Вроде, на одном из совещаний [глава Минцифры Шадаев говорил, что с Apple идет диалог, и все нормально. С Google плохо, поэтому мы работаем над ним. Если возникнут проблемы с Apple, мы готовы взяться и за аналог для App Store. Понимание, как это делать, у нас есть», — сказал он.

Зыков добавил, что сроки запуска российского магазина NashStore для пользователей Android не изменились, приложение может быть доступно для скачивания к 9 мая.

«Мы пока смотрим оптимистично на наши прогнозы. Пока у нас ничего не сносилось, сроки пока не менялись. Все может быть. Разработка – это такая сложная история, в которой может произойти все что угодно. Все может поменяться в одночасье. Но пока мы с оптимизмом смотрим на те сроки, которые мы называли», — заключил он.

Санкции в действии

В конце февраля из App Store и Google Play начали исчезать приложения ВТБ, Промсвязьбанка, Совкомбанка, ФК «Открытие» и Новикомбанка. Эти банки оказались под полными блокирующими санкциями.

Установленные ранее приложения сохранили свой функционал.

6 апреля США добавили Сбербанк и Альфа-Банк в SDN-лист, что означает полную блокировку их активов, связанных с финансовой системой Штатов и запрет на заключение сделок с ними для американских граждан.

Сбербанк и Альфа-Банк прокомментировали возможность исчезновения своих приложений из App Store и Google Play — финансовые организации уже приняли ряд мер.

Пресс-служба Сбера заявила, что установленные ранее приложения банка сохранят свою работоспособность, а действующая веб-версия Сбербанка будет адаптирована под мобильные телефоны и планшеты.

«Если пользователи планировали скачать наше приложение, но до сих пор не сделали этого, сейчас самое время», — заявили в пресс-службе Сбера.

В Альфа-банке порекомендовали обновить приложение до последней версии. Она доступна в обоих магазинах.

«Наше приложение работает как обычно: переводы идут мгновенно, оплата по картам Visa, Mastercard и Мир проходит в России без ограничений. Если приложение уберут из App Store и Google Play, вы все равно сможете им пользоваться, мы это предусмотрели», — заявили в пресс-службе банка.