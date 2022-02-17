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Технологии

Инвесторы разочаровались в ИТ-гигантах

Акции крупнейших цифровых корпораций продолжат терять свою привлекательность

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AP
Глава стратегического отдела инвестиционного банка Macquarie Виктор Швец заявил, что крупные технологические платформы, такие как Facebook и Amazon, находятся в «фазе заката». По его мнению, вложение средств в акции ИТ-гигантов США и Китая могут быть весьма рискованными.

«Вы должны быть очень осторожны, когда инвестируете в ценные бумаги таких компаний, как Facebook (Meta), Alphabet, Apple и Alibaba, потому что их эра подходит к концу», – цитирует его CNBC.

Главными проблемами ИТ-гигантов эксперт назвал «эффект масштаба» их экономики, а также давление, оказываемое на бигтех государственными регуляторами и обществом.
 
Представитель банка напомнил, что в последние годы как американские, так и китайские технологические корпорации находятся под пристальным вниманием властей. Так, в 2021 году Президент США Джо Байден подписал указ, направленный на борьбу с монополиями на цифровом рынке.
 
Руководство КНР в прошлом году также ужесточило регулирование крупнейших местных ИТ-компаний, сосредоточив внимание на антимонопольной политике и защите персональных данных пользователей.

 Принятые правительством меры ожидаемо отразились на акциях крупнейших корпораций Китая Tencent, Alibaba и Didi. Однако эксперты отмечают, что на деятельность китайских онлайн-платформ влияет не только государственное регулирование, но и высокая конкуренция.

По оценкам аналитиков, за последние 4 года Tencent потерял 40% рынка рекламы в социальных сетях.
 
По мнению экспертов, инвесторам стоит рассмотреть другие варианты вложения средств, поскольку в технологической сфере существует много других выгодных объектов для инвестиций.
 
Виктор Швец высказал опасения, что не все ИТ-гиганты смогут осуществить переход на новый уровень развития интернета, так называемый Web 3.0, главную роль в котором будет играть развитие метавселенных.

Аналитик отметил, что вопрос, стоит ли делать ставку на американские Meta и Google или китайскую Alibaba, остается открытым.
 
В широком смысле, метавселенные относятся к виртуальному миру, в котором пользователи взаимодействуют через трехмерные аватары.

В этом пространстве они могут участвовать в виртуальных мероприятиях, таких как игры, концерты или спортивные состязания, которыми можно управлять с помощью оборудования для создания дополненной реальности.
 
В июле 2021 года Facebook первым из цифровых корпораций заявил о смене курса компании на развитие метавселенных и изменил название на Meta platforms, что отражает стремление компании Марка Цукерберга удержать рынок в будущем.

Тем не менее, в начале февраля было зафиксировано рекордное падение ее акций.
 
 

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