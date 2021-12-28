Крупнейшие технологические неудачи 2021 года: рейтинг CNN

Для многих 2021 год был одновременно полон и надежд, и сложностей: ведь несмотря на то, что вакцины от коронавируса стали доступными, пандемия продолжилась. В этот непростой период технологии продолжали развлекать и поддерживать людей, но были и не самые удачные примеры работы бигтеха, а также ситуации, которые заставляют задуматься о том, что у виртуального пространства есть и темная сторона.

Массовые утечки данных

В апреле эксперты по кибербезопасности заявили, что личная информация полумиллиарда пользователей Facebook, включая номера телефонов, дни рождения и адреса электронной почты, была размещена на веб-сайте, используемом хакерами. ИТ-гигант уверял что эти материалы были украдены из аккаунтов еще в 2019 году, а проблему, из-за которой это стало возможным, устранили в том же году.

Но этот инцидент еще раз показал, насколько цифровые корпорации, собирающие огромные объемы персональных данных, ненадежны.

Сомнения в том, что они могут обеспечить нам безопасность, усилились в том же месяце, когда другая компания - LinkedIn - подтвердила, что данные из общего доступа примерно 500 миллионов пользователей платформы также были выставлены на продажу в сети.

Проблемы с идентификацией

В мае Citizen, приложение, которое отправляет американцам предупреждения о преступлениях в режиме реального времени в США, предложило награду в размере 30 000 долларов за помощь в идентификации нарушителя, устроившего лесной пожар в Лос-Анджелесе.

В качестве подсказки было выложено фото предполагаемого поджигателя.

Полиция задержала подозреваемого, но, как выяснилось, он был невиновен. Citizen заявила, что использовала новую функцию под названием «OnAir» и не задействовала необходимые протоколы проверки перед распространением информации.

Атаки вымогателей

В этом году резко возросло число атак хакеров, в ходе которых онлайн-мошенники получают доступ к компьютерной системе и, по сути, берут компанию в заложники.

Одно из громких преступлений такого рода в мае продемонстрировало уязвимость инфраструктуры США перед подобными нарушениями: крупнейший трубопровод Америки, Colonial Pipeline, был вынужден прекратить работу, когда его сеть подверглась кибератаке.

Судя по всему, взломщики получили доступ к паролю одного из сотрудников. Генеральный директор принял решение заплатить мошенникам выкуп в размере 4,4 миллиона долларов, чтобы снова запустить сеть.

«Судный день» Facebook

Пятница, 22 октября, стала одним из худших дней для компании Марка Цукерберга. 17 американских СМИ, включая The New York Times, The Washington Post, Politico, CNN, The Verge, Associated Press и Bloomberg, начали публиковать материалы, обличающие технологическую корпорацию.

Статьи были основаны на внутренних материалах Facebook, которые обнародовала Фрэнсис Хауген, бывшая сотрудница ИТ-гиганта.

В них утверждалось, что компания была в курсе того, что ее онлайн-платформы используются для распространения дезинформации, разжигания ненависти и насилия, но не предпринимала ничего для решения этого вопроса.

Также выяснилось, что основные усилия по модерации контента направлены на США (хотя там аудитория соцсети составляет менее 10%), сразу после выборов выборами президента США в ноябре 2020 года многие инструменты контроля дезинформации были отключены, а в соцсети существуют привилегированные пользователи, на которых не распространяются обычные правила модерации контента.

Великий сбой

Октябрь оказался месяцем неудач для корпорации Цукерберга - произошел сбой в работе ИТ-гиганта, затронувший также принадлежащие ему Instagram и WhatsApp. Неполадки фиксировали в Европе, Азии, Северной и Южной Америках: люди по всему миру не могли пользоваться приложениями и мессенджерами, встала работа сотен организаций, которые решали рабочие вопросы с помощью этих платформ.

Компания официально заявила, что причиной стало «неудачное изменение программной конфигурации», которое привело к сбою в работе DNS-маршрутизаторов.

Они оказались перегружены повторяющимися запросами к Facebook и не успевали обрабатывать другие запросы. Администрация ИТ-гиганта заявила, что сбой в работе не привел к утечке данных пользователей. В то же время, сайт Privacy Affairs сообщил о том, что база данных, включающая 1,5 млрд пользователей Facebook, была выставлена на продажу в даркнете.