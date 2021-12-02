Facebook стремительно теряет популярность среди молодежи

Американские исследователи выяснили, что Facebook теряет свою популярность среди молодежи по всему миру. И, если в 2012 году, согласно данным опросов, соцсеть регулярно использовали почти 94% тинейджеров, то в 2021 таковых оказалось всего 27%. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают подобное развитие событий закономерным в свете появления у компании Марка Цукерберга достойных конкурентов и усугубления «вечных» проблем соцсети: кибербуллинга, постоянной неразберихи с сохранностью персональных данных, а также распространения деструктивного контента, тематика которого становится все более разнообразной — с чем компания то ли не может, то не хочет справиться.

Подростки в возрасте 13-17 лет проводят на Facebook на 16% меньше времени, чем в 2020 году, а молодые люди 18-29 лет «сидят» в социальной сети на 5% меньше времени, пишет Bloomberg. Собственное исследование Facebook также показало, что общее число регистраций среди молодежи в 2021 году значительно снизилось. Кроме того, средний возраст пользователей, впервые создающих аккаунт в соцсети, повысился с 19-20 лет до 24-25 лет.

Вместо Facebook подростки все чаще выбирают Instagram для выкладывания фотографий, Twitter – для размещения статусов, а сайт микроблогов Tumblr, предлагает молодежи больше возможностей для творческого самовыражения.

В октябре появилась новая информация о том, что Facebook оказывает негативное влияние на подростков.

Бывший менеджер социальной сети Фрэнсис Хауген на слушаниях в сенате США заявила, что ИТ-корпорация угрожает психологическому здоровью детей и ставит прибыль выше безопасности пользователей.

«Дети говорят: я несчастен, когда использую Instagram (Facebook), но я не могу перестать, потому что, если я уйду, общество изгонит меня. И это грустно. Собственные исследования Facebook показывают это», – в частности, сказала Хауген на слушаниях в сенате. По ее словам, существующие исследования показывают, что использование соцсетей повышает риск для ментального здоровья детей.

Кроме того, британская благотворительная организация 5Rights, специализирующаяся на защите цифровых прав детей, недавно подала жалобу в Офис уполномоченного по вопросам информации (ICO), обвинив десятки крупных технологических компаний в том, что они систематически подвергают детей опасности в Интернете и нарушают недавно вступивший в силу Детский кодекс Великобритании.

Аналогичные обвинения были выдвинуты в адрес TikTok, Snap, Twitter и Instagram и других.

На этих цифровых площадках публикуются потенциально опасные материалы, в том числе о расстройствах пищевого поведения, членовредительстве и самоубийствах.

Приложения недостаточно тщательно проверяют возраст пользователей, прежде чем предоставлять им доступ к несоответствующему рейтингу функциям, таким как видеочаты с незнакомцами. Кроме того, игровые приложения уличены в массовом обмене данными с третьими сторонами: от рекламных компаний вроде Google до сервисов доставки еды вроде Grubhub и Uber, а также социальных платформ от Pinterest до Facebook.

Для Facebook действительно стал большой проблемой тот факт, что их аудитория стареет, а молодежь предпочитает другие социальные сети, говорит депутат Государственной Думы РФ, зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

«Я абсолютно убежден, я уверен, что, например, ребрендинг компании связан в том числе и с тем, чтобы пытаться вернуть молодую аудиторию в соцсеть», — пояснил парламентарий.

«Мы по-прежнему наблюдаем, насколько несовершенно работают рекомендации Facebook, их рекомендательные алгоритмы, и видим, как с помощью этой соцсети распространяется различный деструктивный контент — здесь полный диапазон: от наркотиков, заканчивая порнографическими материалами, — продолжил Горелкин. — Остается и большая проблема, связанная с кибербуллингом».

Facebook имеет большой букет «заболеваний», приходит к выводу депутат Госдумы.

«Воздействие социальных сетей на несовершеннолетних сегодня обсуждается по всему миру, это большая проблема. Причем все страны-цифровые лидеры пытаются совершенствовать законодательство в этой сфере. В сентябре крупнейшие наши интернет-компании, медиахолдинги, в том числе Mail.ru Group, «Касперский», «Ростелеком», «Яндекс», создали «Альянс по защите детей в цифровой среде». Это очень правильный шаг и пример объединения участников индустрии для противодействия цифровым угрозам», — отметил Горелкин.

«Мы, в России, продолжим совершенствовать законодательство. Ни одна соцсеть в мире не имеет права манипулировать вниманием и мнением своих пользователей. Но, к сожалению, для Facebook манипуляция мнением стала одной из таких визитных карточек», — подчеркнул парламентарий.

«У нас должна быть реальная возможность защитить цифровые права наших граждан», — отметил Горелкин, говоря о России.

«Например, отечественные пользователи должны иметь возможность самостоятельно отключать рекомендательный алгоритм той или иной соцсети, при этом сохраняя доступность самого сервиса, — заявил депутат. — Мы считаем, что кнопка отключения алгоритма должна быть, поскольку рекомендательные системы ограничивают восприятие пользователя, погружая его в определенный информационный пузырь, максимально комплементарный его убеждениям. И это ведет к поляризации общественного мнения, сокращению информированности общества, повышает риск социальных конфликтов. На этом фоне и падает доверие к социальным сетям, в результате чего имеет место массовый отток их пользователей».

Facebook «постарел» — это очевидный факт, который, в том числе, подтверждается исследованиями, соглашается с Горелкиным член Общественной палаты РФ, директор Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды Денис Заварзин.

«С одной стороны, у компании появились серьёзные конкуренты, которые ориентируются именно на молодёжную аудиторию, а с другой – в этом виновата и сама соцсеть, — напомнил он. — Не так давно бывший менеджер Facebook Фрэнсис Хауген заявила, что корпорация угрожает психологическому здоровью детей и ставит прибыль выше безопасности пользователей».



В этом году в России представили антирейтинг социальных сетей, говорит эксперт.

«И первое место в нём занял Facebook, на втором – YouTube, третьим стал Twitter. Эти платформы часто нарушают законодательство нашей страны, в том числе распространяя деструктивный контент и фейки. Становится ясно, что госрегулирование на законодательном уровне необходимо», — приходит к выводу Заварзин.

У властей должна быть реальная возможность защитить цифровые права своих граждан от произвола IT-гигантов, убежден он.