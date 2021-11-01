Виртуальные путешествия, концерты и учеба. Чем заняться в VR

Марк Цукерберг на днях объявил, что Meta (Facebook) работает над созданием собственной метавселенной в виртуальной реальности. Bloomberg сообщает, что уже в 2022 году Apple собирается представить собственную VR-гарнитуру. Вопреки расхожему мнению, эту технологию можно использовать не только для игр. Чем можно заняться в виртуальной реальности уже сейчас — в материале «Газеты.Ru».

Музыкальная VR-школа

Некоторые VR-приложения позволяют перенести в виртуальное пространство музыкальные инструменты. Такие программы точно пригодятся пользователям, которые заинтересованы в изучении того или иного инструмента, но не могут его себе позволить из-за ограниченного бюджета, размеров помещения или просто боятся жалоб соседей на шум.

К примеру, приложение Paradiddle позволяет играть на барабанах в виртуальной реальности — разработчики заявляют об интуитивно понятном интерфейсе и реалистичной звуковой системе.

Медитация

Для людей, желающих расслабиться без отвлекающих факторов после тяжелого рабочего дня, существуют приложения для медитации в виртуальной реальности. VR-медитация доступна в горах, на дне океана и других странных местах.

Виртуальное окультуривание

Одно из самых популярных развлечений в VR — это виртуальные туры, походы в музеи и на концерты. Из-за антикоронавирусных ограничений во многих странах мира это направление в последнее время стало чуть популярнее.

В приложении Bigscreen разлученные из-за ограничений пользователи могут заказать билеты на фильмы и посмотреть их вместе с друзьями в большом кинотеатре в обычном формате и даже в 3D.

Wave — это интерактивные и социальные концерты в виртуальной среде, где пользователи могут общаться с артистом и другими фанатами.

Для обладателей VR-гарнитур существует возможность смотреть концерты «с эффектом присутствия» и без специальных приложений — у некоторых видео на YouTube есть формат «360 градусов», который создан специально для очков виртуальной реальности.

Путешествия

Из-за пандемии широкую популярность обретают и виртуальные путешествия. Например, с помощью Google Earth VR предлагается посетить весь мир со своего кресла. Пользователь может залезть даже на вершину египетских пирамид, что маловероятно в реальной жизни.

Для владельцев гарнитур Oculus есть возможность опробовать виртуальные путешествия за $10 (около 700 руб.) в приложении Wander.

Спорт

Есть и приложения для спорта — для тех, кто любит ходить в спортзал. Для владельцев шлемов виртуальной реальности существуют приложения на основе подписок, такие как VZFit или Holofit, которые позволяют использовать велотренажер или эллиптический тренажер в виртуальной реальности. Для Oculus Quest это приложения VRWorkout и Supernatural.

Работа и учеба в VR

Во время конференции Meta Марк Цукерберг рассказал, что его платформа позволит пользователям не только играть и взаимодействовать между собой, но и перенесет множество привычных профессий в VR-среду. Сегодня появляется все больше VR-приложений, которые позволяют пользователям взаимодействовать на новом уровне.

Многие считают, что виртуальная реальность в будущем окажет влияние и на образовательный сектор — есть шанс, что новые технологии смогут заинтересовать детей, которые разучились читать бумажные книги. Уже сейчас можно опробовать интерактивные обучающие приложения — такие как National Geographic Explore VR и Anne Frank House VR. Есть и документальные VR-фильмы.