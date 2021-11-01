Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Глава «Нафтогаза» дал совет Байдену по «Северному потоку –... 16:10
В Роспотребнадзоре не разрешали привитым иностранными вакцинами посещать музеи... 16:02
Путин объявил, что российская армия скоро получит первый серийный образец С-500 16:00
Названа дата прощания с диктором Кирилловым 16:00
Отравившиеся в отеле Хургады российские туристы выписаны из больницы 15:58
Путин заявил об опасности размещения ракет США в Европе 15:57
Гаджиев допустил, что у Глушакова еще есть шанс попасть в сборную 15:55
Мусульманин-гееборец объяснил, почему пожаловался на фото блогерши в трусах... 15:53
Путин анонсировал появление лекарств от COVID-19 в России 15:53
Колосков объяснил, почему Дзюбу не вызвали в сборную России 15:51
Технологии

Не только игры. Как еще можно использовать очки виртуальной реальности

Виртуальные путешествия, концерты и учеба. Чем заняться в VR

close
100%
Global Look Press
Марк Цукерберг на днях объявил, что Meta (Facebook) работает над созданием собственной метавселенной в виртуальной реальности. Bloomberg сообщает, что уже в 2022 году Apple собирается представить собственную VR-гарнитуру. Вопреки расхожему мнению, эту технологию можно использовать не только для игр. Чем можно заняться в виртуальной реальности уже сейчас — в материале «Газеты.Ru».

Музыкальная VR-школа

Некоторые VR-приложения позволяют перенести в виртуальное пространство музыкальные инструменты. Такие программы точно пригодятся пользователям, которые заинтересованы в изучении того или иного инструмента, но не могут его себе позволить из-за ограниченного бюджета, размеров помещения или просто боятся жалоб соседей на шум.

К примеру, приложение Paradiddle позволяет играть на барабанах в виртуальной реальности — разработчики заявляют об интуитивно понятном интерфейсе и реалистичной звуковой системе.

Медитация

Для людей, желающих расслабиться без отвлекающих факторов после тяжелого рабочего дня, существуют приложения для медитации в виртуальной реальности. VR-медитация доступна в горах, на дне океана и других странных местах.

Виртуальное окультуривание

Одно из самых популярных развлечений в VR — это виртуальные туры, походы в музеи и на концерты. Из-за антикоронавирусных ограничений во многих странах мира это направление в последнее время стало чуть популярнее.

В приложении Bigscreen разлученные из-за ограничений пользователи могут заказать билеты на фильмы и посмотреть их вместе с друзьями в большом кинотеатре в обычном формате и даже в 3D.

Wave — это интерактивные и социальные концерты в виртуальной среде, где пользователи могут общаться с артистом и другими фанатами.

Для обладателей VR-гарнитур существует возможность смотреть концерты «с эффектом присутствия» и без специальных приложений — у некоторых видео на YouTube есть формат «360 градусов», который создан специально для очков виртуальной реальности.

Путешествия

Из-за пандемии широкую популярность обретают и виртуальные путешествия. Например, с помощью Google Earth VR предлагается посетить весь мир со своего кресла. Пользователь может залезть даже на вершину египетских пирамид, что маловероятно в реальной жизни.

Для владельцев гарнитур Oculus есть возможность опробовать виртуальные путешествия за $10 (около 700 руб.) в приложении Wander.

Спорт

Есть и приложения для спорта — для тех, кто любит ходить в спортзал. Для владельцев шлемов виртуальной реальности существуют приложения на основе подписок, такие как VZFit или Holofit, которые позволяют использовать велотренажер или эллиптический тренажер в виртуальной реальности. Для Oculus Quest это приложения VRWorkout и Supernatural.

Работа и учеба в VR

Во время конференции Meta Марк Цукерберг рассказал, что его платформа позволит пользователям не только играть и взаимодействовать между собой, но и перенесет множество привычных профессий в VR-среду. Сегодня появляется все больше VR-приложений, которые позволяют пользователям взаимодействовать на новом уровне.

Многие считают, что виртуальная реальность в будущем окажет влияние и на образовательный сектор — есть шанс, что новые технологии смогут заинтересовать детей, которые разучились читать бумажные книги. Уже сейчас можно опробовать интерактивные обучающие приложения — такие как National Geographic Explore VR и Anne Frank House VR. Есть и документальные VR-фильмы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть