Иск о домогательствах к Цукербергу и другие громкие секс-скандалы в Кремниевой долине

Бывшие помощники по хозяйству в доме Марка Цукерберга и его супруги Присциллы Чан обвинили пару в сексуальных домогательствах. Согласно исковым документам, истцы также сталкивались с угнетением и оскорблениями, задевающими человеческое достоинство. Как основатели и топ-менеджеры IT-гигантов Кремниевой долины оказывались втянуты в громкие секс-скандалы — в материале «Газеты.Ru».

Facebook ни при чем

Против главы Facebook Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан был подан иск — бывшие работники обвиняют пару в харассменте и дискриминации. Экс-управляющий домашним хозяйством утверждает, что его домогались, в то время как бывший помощник по безопасности пожаловалась на «клеветнические и гиперсексуальные замечания», сообщает Business Insider.

В материалах дела утверждается, что семейные офисы (частные независимые организации, оказывающие услуги семьям в связи с управлением семейным имуществом) несут ответственность за сексуальные домогательства и дискриминацию со стороны сотрудников компании. В обоих исках Чан и Цукерберг названы ответчиками.

Истцами являются Миа Кинг и мужчина, пожелавший остаться анонимным. При этом компания Facebook в иске не фигурирует.

В судебных документах Миа Кинг описывается как темнокожая женщина и член ЛГБТК+-сообщества, которая работала «Помощником по операциям по обеспечению безопасности» с мая 2018 по февраль 2019 года в компании, которая занимается безопасностью семьи Цукерберг. В своей 29-страничной претензии Кинг указала, что в ее адрес использовались замечания, оскорбляющие человеческое достоинство. Например, применялись различные ругательства, выражения со словом «гетто» и ремарки о груди.

Неназванный мужчина в свою очередь сообщил в 35-страничной претензии, что он работал более 40 часов в неделю и свыше восьми часов в день, и это никогда не компенсировалось. При этом, несмотря на наличие у него эпилепсии, мужчину заставляли выполнять работу, которая могла спровоцировать припадки и представляла опасность его жизни. Он подчеркнул, что ему приходилось карабкаться по лестницам и носить тяжелые предметы. К тому же, неизвестный — гомосексуал, из-за чего сталкивался с домогательствами и оскорблениями в доме Цукербергов.

Представитель семьи Цукерберг Бен ЛаБолт заявил о том, что все обвинения являются необоснованными.

Распутный Билл

В мае 2021 года сооснователь Microsoft Билл Гейтс развелся со своей супругой Мелиндой после 27 лет брака из-за освещения в прессе многочисленных случаев с изменами миллиардера. СМИ говорили о том, что Билл Гейтс вел разгульный образ жизни, а также вел себя токсично и вызывающе.

Впервые о несоответствующем поведении Гейтса заговорили еще три года назад, когда стало известно о романе миллиардера, который произошел еще в 2002 году. После того, как измена была раскрыта, Гейтс окончательно покинул совет директоров компании, а бывшие коллеги стали охотнее рассказывать о том, какой он на самом деле.

Выяснилось, что случай в 2002 году был не единственным, и женатый Гейтс не раз настойчиво предлагал коллегам вступить с ним в отношения.

Бизнесмен, если верить откровениям некоторых коллег, имел проблемы с алкоголем, но это никогда не выносилось на публику. Бывший менеджер по экспорту Microsoft Дэн Грейвс ранее рассказывал, как в 1988 году, уже после знакомства с Мелиндой, Гейтс выпивал со своими сотрудниками до утра. На утро Грейвс чуть не споткнулся об него, потому что Гейтс лежал в обнимку с какой-то женщиной на лужайке.

Плейбой из Google

Бывший президент Alphabet и один из соучредителей Google Сергей Брин имел репутацию «плейбоя» среди сотрудниц компании, следует из книги «Долина гениев: Честная история Кремниевой долины» писателя Адама Фишера.

В книге бывший исполнительный директор Google Чарли Эйерс поделился, что Сергея Брина не раз «ловили с поличным в кабинете массажера». Однажды дело дошло до того, что о ситуации сообщили в HR-отдел, который потребовал от Брина объяснений. Бизнесмен заявил о том, что имеет право взаимодействовать со своими сотрудниками любым способом, который он сочтет нужным, и сказал, что не видит в этом никакой проблемы.

Но сотрудники не предназначены для секса! Смысл работы в другом», — вспоминает Эйерс.



По словам одной из первых сотрудников Google Хизер Кайрнс, второй сооснователь Google, Ларри Пейдж, всегда боялся, что Брин вступит в романтические отношения с кем-то из сотрудников. При этом Кайрнс оправдывает подобное поведение тем, что сотрудники компании в те времена были «кучкой двадцатилетних людей с бушующими гормонами».

«Отец» Android

В 2018 году одна из сотрудниц Google обвинила создателя ОС Android Энди Рубина в сексуальном насилии. По ее словам, Рубин, будучи женатым, принудил ее заняться с ним оральным сексом в гостиничном номере.

Вскоре после этого Рубин был уволен из компании, но после отставки получил денежную компенсацию в размере $90 млн (около 6,32 млрд рублей). Многие сотрудники Google были возмущены — это привело к тому, что три года назад генеральный директор Google Сундар Пичаи принес свои извинения и сообщил об увольнении 48 сотрудников, которые также были замечены за неподобающим поведением. При этом в списке уволенных не было ни одного топ-менеджера компании — то есть многих из тех, на кого поступали жалобы.

После увольнения Рубина и выплаты ему компенсации его бывшая супруга подала гражданский иск в суд, обвинив мужа в том, что он скрывал от нее крупные доходы и заставил подписать брачный договор, официально лишающий ее прав на совместно нажитое имущество.

Также бывшая жена Рубина рассказала, что у него был секретный банковский счет для того, чтобы расплачиваться с любовницами.

Инженер также подозревался в принуждении к проституции своих любовниц. Одна из них рассказала, что участвовала в сексуальных контактах с несколькими мужчинами. Это записывалось на пленку «для развлечения Рубина и других людей», а также занималась сексом с создателем Android уже «за кадром».

В обмен на то, что он предлагал их другим мужчинам, Энди Рубин покрывал расходы любовниц. В бракоразводном деле часть о принуждении «отца Android» любовниц к проституции была вычеркнута из протокола.

Домогательства в Uber

Еще один крупный секс-скандал случился в Кремниевой долине в компании Uber — эта ситуация привела к отставке главы компании Трэвиса Каланика. В начале 2017 года в личном блоге инженера Uber Сьюзен Фаулер появилась публикация, в которой она подробно рассказала о сексуальных домогательствах в компании.

Как утверждает Фаулер, ее непосредственный начальник предлагал вступить с ним в интимные отношения чуть ли не с первого дня работы в Uber, а отдел кадров отказался помогать ей, потому что начальник «демонстрирует хорошие показатели», из-за чего его не станут наказывать за «небольшой проступок».

В итоге расследование выявило более 200 сообщений о ненадлежащем поведении, таком как преследование, предвзятость, издевательства и дискриминация, что привело к увольнению более 20 сотрудников, а соучредитель и генеральный директор Uber Трэвис Каланик, несмотря на принесенные коллегам извинения, был смещен со своего поста.