Павел Дуров показал рекламные посты в Telegram

В мессенджере Telegram начали показывать официальную рекламу. Основатель проекта Павел Дуров показал первые подобные посты и заверил, что новый способ монетизации не испортит Telegram для пользователей.

Дуров поспешил заверить, что новинка минимально повлияет на пользователей и замечать ее будут лишь некоторые поклонники мессенджера. Он привел три причины, почему считает именно так.

Во-первых, создатель мессенджера пообещал, что Telegram не будет показывать рекламные сообщения в списке чатов, личных беседах или группах. «Реклама затронет только большие каналы — сервисы, где уже и так есть реклама и поддержка которых приводит к наибольшим расходам со стороны Telegram», — добавил глава компании.

По словам Дурова, для показа рекламы не будут использованы личные данные. Именно за отсутствие заботы о безопасности данных пользователей он активно критикует самые разные западные компании, в особенности Facebook и ее мессенджер WhatsApp.

«Конфиденциальность пользователей для Telegram первостепенна. Содержимое рекламных сообщений будет зависеть только от тематики каналов, в которых они выводятся, а не от личных данных пользователей», — пояснил Дуров.

Он также уточнил, что официальные рекламные сообщения в Telegram будут ненавязчивыми. По словам Дурова, они будут даже менее обращающими на себя внимание, чем та неофициальная реклама, которая периодически появляется в Telegram-каналах. Кроме того, официальная реклама будет специально маркироваться.

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Дуров рассказал, что в рекламе, официально одобренной Telegram, допускаются только короткие тексты без внешних ссылок или фотографий. «Рекламное объявление может появиться только после просмотра всех новых сообщений в канале», — уточнил предприниматель.

Решение вопросов с финансированием

«Доход от таких рекламных объявлений позволит Telegram дальше предоставлять пользователям бесплатный и неограниченный сервис», — написал бизнесмен в своем обращении к пользователям.

Долгие годы Telegram финансировался без привлечения средств на рекламные кампании. Внутри мессенджера не было рекламных объявлений в привычном понимании, как у VK, Facebook и других соцсетей. Их активно размещают различные Telegram-каналы в своих публикациях, но всю выгоду получают авторы, а не сам сервис.

Тем не менее Дурова волновал вопрос затрат на дальнейшее развитие по мере роста пользовательской базы его сервиса. Вероятно, именно с этой целью Павел Дуров планировал запустить свой криптопроект.

Планы по созданию в США платформы TON, которая привлекла для Дурова внушительные суммы от инвесторов, в итоге провалились. Власти Соединенных Штатов запретили бизнес, и предприниматель был вынужден отказаться от проекта, который мог бы обеспечить его огромными финансовыми вливаниями и сохранить независимость, а также избежать введения рекламы на официальном уровне.

С тех пор Telegram перестал быть запрещенным в России и активно развивает пользовательскую базу среди жителей страны. Мессенджер продолжает вводить новый функционал, уже вобрав в себя функции сервиса видеоконференций по примеру Zoom и аудиокомнат по примеру Clubhouse.

После глобального сбоя сервисов Facebook вечером 4 октября, Дуров также не упустил шанса съязвить в сторону Марка Цукерберга, одного из главных лиц IT-индустрии в США. Ведь в отличие от WhatsApp, Instagram и Facebook, Telegram был доступен во всем мире.

Механизм работы

«Спонсируемые сообщения» в Telegram имеют ряд требований, которые сильно минимизируют потенциальное число участников рекламных кампаний через мессенджер. Они будут отображаться только в крупных публичных каналах с числом подписчиков больше тысячи, а у самих постов будет ограничение в 160 символов (это чуть больше оригинального ограничения знаков поста в Twitter).

Как указал Дуров, сообщения основаны исключительно на тематике публичных каналов, в которых они показываются. Если никакие данные пользователей действительно не добываются и не анализируются для показа рекламы, то каждый пользователь, просматривающий определенный канал в Telegram, будет видеть одни и те же спонсорские сообщения.

Согласно сайту для запуска рекламных кампаний в Telegram, воспользоваться платформой смогут только те, кто внесет не менее €2 млн.

При этом из платежа в €2 млн Telegram будет удерживать €1 млн в качестве депозита. Оставшуюся сумму рекламодатель сможет потратить именно на рекламу. У рекламодателей есть возможность выбрать язык и примерную или точную тематику каналов, в которых будут показываться их объявления.