Как создатель Apple изменил мир

Слоган Think Different
В 1997 году Apple была не в лучшей форме. Джобс вернулся в компанию и понял, что ей срочно необходимо восстанавливать репутацию в глазах потребителей. В связи с этим он решил разработать новую стратегию продвижения бренда. В работе приняли участие представители трех рекламных агентств.
3 августа Джобс представил новый слоган и визуальную составляющую будущих реклам Apple. Это было ставшее культовым выражение «Мысли иначе» (Think Different). «Многое изменилось, рынки совсем другие, и Apple другая, как и ее положение. Но главные ценности не должны меняться. То, во что Apple верила, должно быть истиной и сейчас», — отметил он в выступлении.
Джобс уточнил, что новой рекламой хотел вызвать у потребителей ассоциацию Apple с мыслителями прошлого и настоящего. «Если бы они пользовались компьютером, то это был бы Mac», — подытожил он.
Для роликов выбрали видеоряд, в котором профессионалы в сфере искусства используют компьютеры бренда. Реклама была полностью подготовлена сотрудниками рекламного агентства Chiat/Day. Джобс, иногда вместе с сотрудниками отдела маркетинга, проверял исправления на каждом этапе процесса.
Кампания началась 28 сентября 1997 года и пользовалась огромной популярностью. В отличие от более ранних крупных кампаний Apple, Think Different также получила, восторженные отзывы в прессе, множество наград и культовый статус. Apple поддерживала слоган до 2002 года.
Открытие Apple Store
В мае 2001 года в Вирджинии был открыт первый фирменный магазин компании Apple Store. Cейчас стандартный минималистичный формат таких заведений кажется привычным и уже никого не удивляет, но тогда, более 20 лет назад, это было в новинку.
Первый Apple Store представлял собой освещенное пространство в белых тонах, отделанное светлым деревом, матовой сталью и стеклом. На столах размещались главные гаджеты компании — тогда это были компьютеры и аксессуары к ним. Их расположение было тщательно спланировано.
В тот день Джобс примерил на себя роль гида. В магазине были не только компьютеры и ноутбуки, но также отделы с музыкой, видео и программами. Все гаджеты можно было потрогать, подержать в руках и протестировать в действии.
Также на месте были специалисты, которые помогали решить проблемы с устройствами. «Если они не знают ответа, то есть горячая линия с нашей штаб-квартирой в Купертино, где точно знают ответ на вопрос», — заявил Джобс и поднял трубку того самого телефона.
Более тысячи человек выстроились в очередь у магазина утром 19 мая, чтобы первыми попасть внутрь. Не меньше внимания поклонников техники получил и магазин в Калифорнии, первый Apple Store на западном побережье США. Он располагался в торговом центре Glendale Gallerina в Глендейле, богатом пригороде уже Лос-Анджелеса, и имел такую же внутреннюю конфигурацию устройств и компоновку.
Для следующей точки было выбрано престижное место с высокой посещаемостью: Tysons Corner Center в Маклине, богатом пригороде столичного Вашингтона. Tysons Corner Center к тому же находился в округе Фэрфакс, в то время самом богатом округе США.
Представление iPod
Один из самых популярных в мире цифровых аудиоплееров был представлен Джобсом в 2001 году. Apple решилась показать iPod всего через полтора месяца после терактов 11 сентября. Первый плеер стоил $399 и был оборудован жестким диском — компания перейдет на флеш-память позднее.
Джобс указал на главный козырь новинки. Он пояснил, что в Apple размышляли об аудиоустройствах и осознали, что у плееров того времени мало памяти и крайне долгое время загрузки треков с компьютера. iPod же был способен хранить в себе тысячу песен, а их загрузка на устройство с компьютера занимала в разы меньше времени, чем у конкурентов. Джобс продемонстрировал новый порт и кабель, созданные специально с этой целью.
Концепция плеера сложилась не сразу. Классическая модель с жестким диском больше понравилась Джобсу, чем другие варианты, из-за чего остановились именно на ней. Разработка iPod держалась в секрете. Каждый прототип специально упаковывали в увеличенную коробку, чтобы не выдать размеров нового устройства.
Плееры пользовались феноменальным успехом. К концу 2001 года Apple продала 125 тыс. устройств, а к текущему моменту продажи исчисляются сотнями миллионов.
Представление iPhone
iPhone — главное изобретение Apple и на сегодняшний день. Впервые Стив Джобс представил культовый смартфон 9 января 2007 года на конференции Macworld в Сан-Франциско.
Джобс мастерски держал в нетерпении толпу репортеров, аналитиков и разработчиков. Конечно, все специалисты уже были в курсе слухов о том, что Apple готовит мобильный телефон, но никто тогда не понимал до конца, как именно он будет выглядеть.
Стив Джобс начал с того, что пообещал три разных новых устройства: плеер, телефон и устройство для выхода в интернет. И лишь затем, обсуждая вымышленные новинки, намекнул, что на самом деле все три — это лишь главные особенности одного, совершенно нового смартфона под названием iPhone.
Когда глава Apple таки показал устройство, публика в зале не скупилась на эмоции. Как и потребители, которые начали выстраиваться в очереди в магазинах, чтобы купить новый гаджет.
Тем не менее, тогда iPhone не все считали хитом, скромно оценивая его положение на рынке. 3,5-дюймовый сенсорный дисплей и элегантный дизайн не посчитали достаточным аргументом, чтобы перевернуть рынок, на котором в США правили Nokia и BlackBerry.
Джобс считал успехом, если Apple сможет захватить хотя бы 1% на рынке мобильных устройств по итогам 2008 года. Это означало продать 10 миллионов iPhone. Apple достигла этой цели к сентябрю 2008 года, на три месяца раньше запланированного срока. iPhone для того времени был большим риском для Apple. Но он окупился.
Создание новой штаб-квартиры Apple
Джобс лично представлял в городском совете Купертино свою идею нового кампуса Apple. Он хотел построить одно четырехэтажное здание, в котором разместятся 12 тыс. сотрудников Apple. В речи глава корпорации сравнил новое здание с космическим кораблем, и визуально это не было преувеличением.
Тогда Apple арендовала несколько зданий, так как оригинальной штаб-квартиры для всех работников уже не хватало. И место уже было выбрано, оставалось только одобрение. Еще в 2010 году компания приобрела у Hewlett Packard около 100 акров земли и добавила их к 50 принадлежащим ей смежным территориям.
В выступлении Джобс также рассказал о том, что компании нужен собственный концертный зал для презентаций, полноценный кафетерий, большая подземная парковка, фитнес-центр и другие важные элементы. Это были те мелочи, которые во многом сформируют будущее компании уже после смерти главы Apple.
Выступление в городском совете в июне 2011 года стало последней речью Джобса, которую показывали по телевидению. «У нас есть шанс построить лучшее офисное здание в мире. Студенты-архитекторы придут сюда, чтобы увидеть это», — уверял он.
Проект получил одобрение местных властей и был реализован в том самом виде, каким его представлял Джобс.
Apple Park открыли в мае 2019 года. Сотрудники начали переезжать в новую штаб-квартиру еще весной 2017 года, но процесс затянулся из-за обустройства здания и территории вокруг него. Общая стоимость строительства составила более $5 млрд.