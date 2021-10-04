Секреты Facebook вынесла бывшая сотрудница

Почти месяц в The Wall Street Journal выходили материалы-разоблачения о тайнах Facebook. Все данные передавались были анонимными. Однако теперь автор утечек решила раскрыть свою личность и объяснить свои действия. Работавшая во многих компаниях Кремниевой долины сотрудница уверена, что Facebook является худшей из соцсетей. Главное из ее интервью CBS — в материале «Газеты.Ru».

Усиление давления на Facebook

Информатор, которая слила тысячи тайных документов, использовавшихся строго внутри компании, раскрыла себя в программе «60 минут» телеканала CBS. Автор утечек, которую зовут Фрэнсис Хауген, работала на должности ведущего менеджера по борьбе с дезинформацией граждан.

В интервью она рассказала, что за время ее работы Facebook регулярно доказывал, что предпочитает прибыль, а не безопасность своих пользователей.

«Он буквально расплачивается за свою прибыль нашей безопасностью», — пояснила Хауген. В интервью на телевидении менеджер рассказала, что сохранила десятки тысяч страниц внутренних документов для того, чтобы «никто не мог усомниться в том, что это правда».

Она также сообщила журналисту, что ее юристы подали как минимум восемь жалоб в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. В этих обращениях говорится, что существуют значительные расхождения между внутренним исследованием Facebook и внешними заявлениями компании.

Хауген отметила, что соцсети негативно влияют на психическое здоровье людей и разжигают ненависть.

Это интервью — продолжение не так давно усилившегося давления на Facebook. Ранее анонимный источник, которым оказалась Хауген, предоставил The Wall Street Journal секретную документацию с тайнами корпорации Марка Цукерберга. Благодаря им в том числе стало известно, что внутри Facebook и Instagram существует многомиллионная группа VIP-пользователей из политиков, активистов и знаменитостей, на которых не распространяются стандартные правила модерации контента компании.

Согласно внутренним документам, в 2020 году существовало не менее 5,8 миллиона VIP-пользователей Facebook.

Кроме того, эксперты Facebook в 2019 году обнаружили, что некоторые группы в соцсети публиковали рекламу услуг домработниц как прикрытие для продажи женщин в качестве рабынь или секс-работниц. Также Facebook знал о преступных действиях, которые совершались при помощи соцсети в развивающихся странах, но часто бездействовал. Речь идет в том числе о случаях использования Facebook для подстрекательства к насилию против этнических меньшинств в Эфиопии, вербовки, обучения и оплаты наемных работников для мексиканского картеля.

Одним из последних откровений стало внутреннее исследование Facebook, которое указывало на то, что социальная сеть Instagram может негативно влиять на молодых пользователей. Самый сильный вред сервис обмена фотографиями и видео наносил юным девушкам. В документах указывалось, что соцсеть подталкивала их к суицидальным и депрессивным мыслям.

Внутренний конфликт

37-летняя Хауген — довольно известная в Кремниевой долине личность. Ранее она работала в таких IT-корпорациях, как Google, Pinterest и Yelp. В мае она уволилась из Facebook.

Она специализируется на разработке алгоритмов и других инструментов, определяющих, какой контент будет показываться пользователям.

«Я видела множество социальных сетей, и в Facebook все было намного хуже, чем все, что я видела раньше», — пояснила специалист.

Она отметила, что начала работать в Facebook для защиты соцсети от попыток вмешательства в выборы через ее платформу. Однако со временем осознала нежелание компании Марка Цукерберга исправлять свои недостатки.

По словам Хауген, похожего мнения придерживались и некоторые ее коллеги. Однако специалист решила, что если ситуацию не исправить изнутри, то необходимо жаловаться во внешние структуры.

«В Facebook я снова и снова сталкивалась с конфликтом интересов между тем, что хорошо для общества, и тем, что хорошо для Facebook», — пояснила Хауген. По ее словам, соцсеть всегда выбирала оптимизацию своих алгоритмов для продвижения своих собственных интересов с целью заработать больше денег.

Хауген опасалась, что ее поймают за сбором данных, так как сервис регистрирует все действия сотрудников на рабочем месте, а изучаемые данные не были связаны с ее обязанностями.

Вечером 17 мая, в последний рабочий день она оставила прощальное сообщение в поисковой строке Workplace, чтобы объяснить свои мотивы. «У меня нет ненависти к Facebook. Я люблю Facebook. Я хочу ее спасти», — написала Хауген.

Реакция Facebook

«Каждый день наши команды должны балансировать между защитой права миллиардов людей на открытое самовыражение и необходимостью сохранить нашу платформу в безопасном и позитивном месте», — говорится в комментарии представителя Facebook Лены Питч.

Она отметила, что компания предпринимает усилия по борьбе с распространением дезинформации и вредоносного контента.

«Утверждать, что мы поощряли плохой контент, знали о нем и ничего не предпринимали, — это просто неправда», — заверила руководитель пресс-службы.

Чтобы защитить репутацию Facebook, один из топ-менеджеров компании, глава глобальной политики Ник Клегг дал интервью телеканалу CNN. В нем он в том числе выступил в защиту исследования Facebook о том, как Instagram влияет на психическое здоровье подростков.

«Наша работа состоит в том, чтобы смягчить плохое, уменьшить его и усилить хорошее. И это то, о чем идет речь в этом исследовании», — пояснил руководитель. Он посчитал, что Facebook, наоборот, делает куда больше, чем кто-либо другой в отрасли.

Хауген намерена продолжить борьбу с текущей политикой бывшего работодателя. 5 октября она планирует дать показания о ситуации в Facebook на слушаниях в американском сенате.

Глобальный руководитель службы безопасности Facebook Антигона Дэвис заверила американских сенаторов, что компания не будет принимать ответных мер против Хауген за выступление. Однако она оставила без ответа вопрос, может ли компания преследовать ее за утечку внутренних документов, опубликованных в The Wall Street Journal.