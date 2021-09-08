Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Машину, в которой убили Тупака, снова продают за огромные деньги 14:41
Экс-президент «Локомотива»: обыграть Хорватию будет невозможно 14:40
Один погибший при взрыве в Ногинске был инструктором Центра подготовки... 14:38
В Турции в ходе тренировочного полета разбился самолет 14:36
Число пострадавших после взрыва газа в доме в Ногинске выросло до 15 14:35
Мишустин заявил, что Зиничев не раз проявлял героизм 14:31
Сотрудник Канье Уэста упал в обморок после 33-х часов работы 14:30
В Китае просят запретить прокат «Шан-Чи» из-за спорного персонажа 14:26
Guardian: тренд на минимализм коснулся сферы отношений 14:25
Рада не поддержала обращение к США о статусе Украины как главного союзника... 14:19
Технологии

Переписки пользователей WhatsApp можно читать. Раскрыта лазейка в системе

WhatsApp разрешает читать сообщения модераторам после жалоб пользователей

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos
В WhatsApp есть возможность чтения сообщений пользователей — эту систему компания использует для рассмотрения жалоб. Личные переписки просматривают более тысячи модераторов. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты объяснили существование этой лазейки в мессенджере и оценили ее опасность для приватности людей.

Мессенджер WhatsApp использует специальных модераторов для проверки сообщений, на которые пожаловались пользователи. Для этого компания отказывается от сквозного шифрования, позволяя постороннему читать часть переписки. Об этом сообщается в расследовании некоммерческой организации ProPublica.

В статье говорится о том, что WhatsApp, несмотря на заверения о невозможности участия третьего лица в переписке, имеет возможность читать сообщения своих пользователей.

Для этого компания пользуется услугами компании Accenture и свыше тысячи модераторов, которые регулярно проверяют жалобы от пользователей. Работники используют специальную программу от Facebook — она позволяет сканировать личные сообщения, изображения и видео, на которые пожаловались юзеры мессенджера.

Модераторы реагируют на подобное обращение и выносят решение. В среднем на это уходит меньше минуты, а контент оценивается на наличие не только спама и признаков мошенничества, но призывов к терроризму и детского порно.

Партнер агентства по управлению репутацией и аналитике социальных медиа Digital Guru Ольга Соколова заявила «Газете.Ru», что идея полностью безопасного мессенджера — это «больше рекламный манифест, чем реальная жизнь».

По ее словам, крупные интернет-компании неизбежно сотрудничают с государственными структурами и делятся данными о своих пользователях. «В погоне за жесткой модерацией детской порнографии, запрещенных препаратов, терроризма приходится жертвовать конфиденциальностью данных», — пояснила она.

Эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев уточнил «Газете.Ru», что лазейка прописана в пользовательском соглашении мессенджера.

«Там указано, что сервис может получить доступ к последним сообщениям, на которые человек пожаловался, а также к другим данным в рамках общения с таким подозрительным контактом», — отметил он.

Такие меры компания объясняет борьбой с распространением сомнительного контента. По словам Чебышева, сквозное шифрование действительно присутствует в мессенджере, но для модераторов существует обход.

Как работает лазейка

После нажатия кнопки «Пожаловаться» начинает работать другой алгоритм, по которому определенные сообщения будут доступны модераторам, добавил Чебышев.

Руководитель отдела продвижения продуктов «Кода Безопасности» Павел Коростелев в комментарии «Газете.Ru» заметил, что для российских пользователей WhatsApp функции «Пожаловаться на сообщение» нет — жалобу можно отправить только на отдельного человека.

Ольга Соколова из Digital Guru считает, что алгоритм WhatsApp основан на копировании и вставке сообщений и другого контента из личного чата в чат модератора. В таком случае сквозное шифрование остается, а модератор не получает доступ к переписке, но видит сообщение или сообщения, на которые жалуется пользователь.

В результате инициатором действий становится пользователь, подающий жалобу — он нарушает тайну переписки, а не сам сервис.
«Мессенджеры отчаянно пытаются не нарушить границы конфиденциальности пользователей, но также хотят помогать правительствам раскрывать преступления», — заключила эксперт.

WhatsApp заверяет в приватности

Директор по коммуникациям WhatsApp Карл Вуг подтвердил, что на компанию работают подрядчики, проверяющие сообщения. По его словам, компания не считает этих работников модераторами. «На самом деле мы обычно не используем этот термин в отношении WhatsApp», — подчеркнул Вуг.

В Facebook достаточно открыто говорят о модерации контента на других платформах компании — одноименной социальной сети и Instagram. По оценке техногиганта, для этих целей наняты около 15 тыс. модераторов. При этом никакого шифрования в личных сообщениях этих сервисов не существует. О похожей системе проверки контента в WhatsApp никогда не говорилось публично.

Возможно, это связано с тем, что мессенджер позиционирует себя как более приватный сервис. Так, глава Facebook Марк Цукерберг уверял, что в WhatsApp работает оконечное шифрование (end-to-end encryption), защищающее тайну переписки.

Бизнесмен уверял, что даже его компания не сможет ничего увидеть, не говоря уже о посторонних лицах.

Павел Коростелев из «Кода Безопасности» обратил внимание, что к Facebook появились вопросы из-за появления исследования про модераторов, проверяющих сообщения. «С учетом того, что любой мессенджер представляет централизованную систему, где обмен сообщениями идет не напрямую между пользователями, а через серверы, алгоритм получается довольно непрозрачным», — добавил он.

По мнению специалиста, никто не может гарантировать стопроцентную анонимность просто потому, что такова архитектура приложений.

«Я бы вообще не относился к любым современным мессенджерам как приложениям, которые могут обеспечить высокий уровень конфиденциальности и приватности», — констатировал он.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Он для нас пример. Вечная память настоящему герою»
Глава МЧС Евгений Зиничев и режиссер Александр Мельник погибли в Норильске
Взрыв газа в Ногинске. Что известно на данный момент
Жертвами взрыва газа в Ногинске стали два человека, несколько пострадали
Пошла на повышение: Канделаки покинула «Матч ТВ»
Тина Канделаки назначена заместителем гендиректора «Газпром-медиа»
Лавров заявил, что действие «прививки от нацизма» после Второй мировой войны ослабевает
Глава МЧС России Зиничев погиб, спасая кинорежиссера Александра Мельника
Эксперт Пузырев рассказал, почему россияне стали пить меньше водки
Андрей Ургант назвал сына Ивана незаконнорожденным ребенком
Новости и материалы
Машину, в которой убили Тупака, снова продают за огромные деньги
Экс-президент «Локомотива»: обыграть Хорватию будет невозможно
Один погибший при взрыве в Ногинске был инструктором Центра подготовки космонавтов
В Турции в ходе тренировочного полета разбился самолет
Число пострадавших после взрыва газа в доме в Ногинске выросло до 15
Мишустин заявил, что Зиничев не раз проявлял героизм
Сотрудник Канье Уэста упал в обморок после 33-х часов работы
В Китае просят запретить прокат «Шан-Чи» из-за спорного персонажа
Guardian: тренд на минимализм коснулся сферы отношений
Рада не поддержала обращение к США о статусе Украины как главного союзника Вашингтона
Силуанов не исключил предоставление Россией финансовой поддержки Белоруссии
Эксперт раскрыл последствия успешных DDoS-атак на техногигантов
Семьи погибших при взрыве газа в доме Ногинска получат по 1 млн рублей
Губерниев: только дурачье может говорить, что матч с Мальтой — это позор
В Верховной Раде пристыдили власть за рекордное снижение рождаемости на Украине
Турчак назвал гибель Зиничева огромной потерей
В Москве воспитательница детсада заставила детей мыть стены от фекалий
СМИ рассказали о стоимости поездки Зеленского в США
Все новости
«В этом случае следует немедленно обратиться к врачу»
Назван самый опасный симптом коронавируса
«Неизвестно, что у педофила в голове, когда он выходит на свободу»
Криминологи назвали бесполезными меры по борьбе с педофилами, предложенные депутатами
«Кричали в обледенелых подъездах — все тише и тише»
Как возникло кольцо блокады Ленинграда 80 лет назад
«Игры у команды нет»: что говорили после победы России над Мальтой
Валерий Карпин считает, что сборная выполнила задачу минимум
«Угроза инфраструктуре в масштабах страны»
«Ведомости»: «Яндекс» подвергся крупнейшей DDoS-атаке в истории Рунета
«Начнем с любимого чая моей бабушки»
Рогозин предложил Маску исследовать Вселенную, потом они обсудили чай
Глава МЧС Евгений Зиничев погиб в Норильске
«Может, ты не боец, а водопроводчик? Приcылай паспорт»
Источник CNN рассказал, как Вашингтон помогал Киеву в операции с подставной ЧВК
«Пляски на костях»: потомки репрессированных потребовали отменить спектакль на мемориале
Режиссер спектакля на мемориале жертвам репрессий объяснила выбор места
«Буря на Кавказе». Как Армения и Азербайджан сражались в Карабахе
Эксперты оценили действия армянской и азербайджанской армий в войне в Карабахе
Сплошные боевики: кто возглавил Афганистан при талибах*
Талибан* объявил состав временного правительства Афганистана
«Лишение государственных наград Украины»
Владимир Зеленский ввел персональные санкции против подполковника российской армии
«Больше, чем путешествие». В России запустили бесплатные поездки для молодежи
В России стартовала программа бесплатных путешествий для молодых туристов
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях