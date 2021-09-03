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Технологии

Роскомнадзор вновь взялся за VPN-сервисы. Их обвиняют в нарушении закона

Эксперт объяснил, к чему приведет блокирование в России еще шести VPN-сервисов

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В четверг стало известно, что Роскомнадзор заблокировал шесть VPN-сервисов — речь идет о Hola VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, NordVPN, Speedify VPN и IPVanish VPN. Как следует из заявления надзорного ведомства, программы, созданные для обхода блокировок, «создают условия для незаконной деятельности». Чем действительно опасны VPN-сервисы и от чего зависит эффективность их блокировки — в материале «Газеты.Ru».

Сервисы по обходу блокировок Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN и IPVanish VPN были заблокированы Роскомнадзором за нарушение российского законодательства. Об этом говорится в сообщении надзорного органа, опубликованного на официальном сайте.

Как заявили в пресс-службе Роскомнадзора, использование VPN и иных сервисов с целью обхода блокировок и ограничений приводит к сохранению доступа к запрещенной информации и ресурсам, что «создает условия для ведения незаконной деятельности, среди которых распространение наркотиков, детской порнографии, экстремизма и склонения к суициду».

На первый взгляд, VPN-сети действительно могут использовать для противоправных действий и распространения запрещенного контента, заявил «Газете.Ru» директор по ИТ компании Oberon Дмитрий Пятунин. Однако, по словам эксперта, блокирование популярных сервисов не решает эту проблему, а лишь увеличивает количество доступных сервисов, что приведет к снижению контроля для обеспечения безопасности.

Блокировка в России нескольких популярных VPN-сервисов не стала неожиданностью, сообщил PR-менеджер ESET в России и СНГ Михаил Бочаров. По его словам, еще весной этого года в интернете появился список ресурсов, которые игнорируют требования Роскомнадзора подключиться к реестру запрещенных сайтов и подлежат блокировке.

Правила для анонимайзеров и виртуальных сетей были установлены регулятором в 2017 году: подобные сервисы не должны предоставлять доступ пользователей к сайтам из списка запрещенных в РФ – это страницы с экстремистскими материалами, детской порнографией и площадки нелегальной торговли.

«Эффективность блокировки зависит, скорее, не от мер Роскомнадзора, а от ответной реакции владельцев сервисов. Если они готовы тратить ресурсы и постоянно менять IP-адреса своих серверов, модифицировать сигнатуры трафика для обхода технических средств интернет-провайдеров, а также чаще выпускать обновления, то клиенты в России по-прежнему смогут пользоваться этими сервисами», — сообщил эксперт.

По словам Бочарова, поставщики услуг VPN нередко становятся источниками масштабных утечек данных. Например, популярный сервис из списка РКН NordVPN допускал сливы персональных данных пользователей в 2019 и 2020 годах. В прошлом году организация vpnMentor презентовала отчет, согласно которому, 7 популярных приложений VPN допустили утечку информации 20 млн клиентов – это 1,2 терабайт с именами пользователей, их почтовыми адресами, данными о платежных инструментах и т.д.

«При этом отмечу, что от использования VPN сегодня в мире зависит работа большинства организаций, которые перешли на удаленный или гибридный режим. Поэтому о запрете самой технологии речи не идет», — добавил собеседник «Газеты.Ru».

VPN-сервисы предназначены для защиты онлайн-конфиденциальности пользователей. Они призваны анонимизировать данные юзеров, защитив их от киберпреступников и сталкеров. Кроме того, эти приложения позволяют клиентам подменять реальный IP-адрес и с помощью этого посещать заблокированные в стране интернет-ресурсы. В августе нынешнего года сообщалось, что в Туркменистане было введено правило, согласно которому гражданин страны должен был принести клятву об отказе от VPN на Коране, если он провел себе домой интернет.

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