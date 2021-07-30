5G, лишние камеры и беспроводная зарядка: самые бесполезные функции смартфонов

Современные смартфоны имеют множество функций, которые не нужны обычным пользователям, но производители все равно используют их как продающую особенность своих устройств. Какие элементы современных гаджетов не имеют практического применения и не будут использоваться за ненадобностью — в материале «Газеты.Ru».

Поддержка сетей 5G

С 2020 года на рынке смартфонов стали появляться гаджеты, поддерживающие стандарты сотовой связи пятого поколения. Разумеется, они стоят дороже аналогичных гаджетов без 5G.

Большинство пользователей не будет иметь доступ к сети нового поколения. Например, в России есть всего несколько экспериментальных зон, где возможно поймать сигнал 5G. В других странах, в том числе США, 5G работает лишь в нескольких городах и является недоступным для большей части населения.

Таким образом, пока наличие поддержки 5G в смартфоне — бесполезная для большинства возможность, которую можно выключить сразу после покупки.

Управление жестами

Много ли пользователей управляют своим смартфоном при помощи жестов? Скорее всего, нет, потому что это неудобно. Поддержка данного способа управления есть в большинстве смартфонов, однако реализована она не очень качественно. Часто устройство распознает взмахи рук неточно, а иногда невовремя.

Данный способ взаимодействия с гаджетом попросту непрактичен и не добавляет удобства при пользовании смартфоном.

Лишние камеры

Одной из самых раздражающих тенденций за последние два года стало добавление в смартфоны четырехкамерных модулей исключительно ради количества. Большинство брендов, начиная от Xiaomi и заканчивая Samsung, применяют эту стратегию, чтобы похвастаться наличием блока из четырех камер, хотя вместо этого следовало бы улучшить качество основных, широкоугольных или макро-объективов.

«Самая известная всем ненужная вещь в смартфоне — это сразу несколько камер. Достаточно одной качественной камеры и пары датчиков, чтобы делать хорошие снимки, а все остальное призвано просто вести к удорожанию техники. Хотя большого практического смысла 3-4-5 камер все же не имеют», — отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Видео и фото-эффекты

В некоторых смартфонах камеры могут слишком многое, причем некоторые возможности никогда не пригодятся рядовому пользователю в процессе эксплуатации устройства. К таким возможностям можно отнести суперзамедленную съемку и HDR-видео.

Когда-то Sony задали моду на слоумо-эффекты, после чего тренд подхватили остальные бренды. Однако зачем функция нужна в смартфоне, никто не объяснил.

С HDR история несколько другая. Как отмечает SankiTechnicals, HDR-видео должны быть лучшего качества по сравнению с обычными, однако на обычном экране смартфона этой разницы видно не будет.

В последнее время в смартфонах стала появляться другая бесполезная функция — съемка в разрешении 8К, которая не сильно отличается от 4К, однако требует гораздо больше оперативной памяти и в разы увеличивает ценник на смартфон.

«Большинство потребителей не использует возможности множества объективов. Когда вы в последний раз включали макросъемку или выбор фокуса? Правильно, ответа нет», — отметил директор по ИТ компании Oberon Дмитрий Пятунин.

Навороченный дисплей

Дисплеи с высоким разрешением в 4К тоже не несут практической пользы. Причина этому проста — человеческий взгляд не заметит разницы между Full HD+ и 4K на маленьком дисплее телефона.

Беспроводная зарядка

В чем проблема беспроводной зарядки? В том, что на самом деле она не беспроводная, и для подключения к электросети дока, который будет заряжать телефон, все равно нужен провод. Однако этим недостатки не исчерпываются: она еще и медленнее обычной.