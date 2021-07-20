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Технологии

Подключение к звонку после его начала. Безопасна ли новая функция WhatsApp

Эксперт оценил безопасность новой опции в групповых звонках WhatsApp

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Depositphotos
Пользователи WhatsApp теперь смогут присоединяться к групповым звонкам даже после их старта. Кроме того, теперь их участникам будет доступно больше информации о входящем вызове — на соответствующем экране будет видно, кто уже участвует в звонке, кто приглашен и кого ожидают. Насколько безопасна новая возможность мессенджера — разбиралась «Газета.Ru».

Новая функция WhatsApp позволит пользователям присоединиться к уже начавшимся групповым звонкам, пишет портал The Verge. Она была запущена в минувший понедельник.

На текущий момент в мессенджере существуют групповые звонки до восьми человек. Ранее, если абонент по какой-то причине пропустил вызов, он уже не мог присоединиться к беседе.

«Мы внедряем в наш мессенджер возможность присоединиться к групповому звонку после его начала... Часто лучшие из бесед происходят тогда, когда вы меньше всего этого ожидаете.

Теперь, если кто-то из ваших друзей пропустил начало группового звонка, он все равно сможет присоединиться к нему, когда захочет.

Пользователь также может отказаться от участия и повторно присоединиться к беседе, пока звонок все еще продолжается», — говорится в официальном блоге материнской компании Facebook, которая владеет WhatsApp.

Разработчики мессенджера также обновили экран с информацией о вызове. Теперь пользователи смогут видеть, кто уже участвует в звонке, кто приглашен и кого ожидают.

Если человек проигнорировал вызов, нажав на соответствующую кнопку, он сможет присоединиться к беседе позже — вызов будет отображаться на вкладке «Звонки» в WhatsApp. Групповые звонки, как и обычные вызовы, обещают защищать сквозным шифрованием.

Как отмечает The Verge, учитывая огромную популярность WhatsApp, новый функционал может оказаться полезным для многих. Но нельзя забывать о возможных рисках.

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«С точки зрения безопасности присоединение к звонку незначительно повышает риск подслушивания информации. Суть в том, что если злоумышленник состоит в группе WhatsApp, то ему не составит труда подключиться к звонку, выждав некоторое время, когда большая часть участников уже будет участвовать в переговорах. Тогда его присоединение может остаться незамеченным. Получается злоумышленнику не нужно сидеть и ждать начала звонка, о котором группа договорилась ранее – он может подключиться в любой момент», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев.

Чебышев добавил, что участники группы – особенно администратор – могут следить за тем, кто состоит в группе, и не приглашать чужаков. Сам же WhatsApp гарантирует приватность обмена данными в группе за счет использования сквозного шифрования.

«Таким образом ни сам мессенджер, ни люди, пытающиеся организовать атаку типа «человек посередине», не смогут перехватить ни переписку в группе, ни звонки, в том числе групповые», — говорит эксперт.

Кроме того, по его словам, вредоносное ПО в большинстве своем ориентировано на перехват архивных сообщений WhatsApp и онлайн-диалогов, а вот перехват звонков, тем более групповых, «Лаборатории Касперского» еще не встречался.

«Тем не менее, если устройство заражено, то весьма вероятно, что у троянца будет функция записи микрофона и камеры устройства – так злоумышленники могут подслушать любые переговоры, вне зависимости от используемого канала коммуникации, будь то любой мессенджер или обычный звонок по мобильной связи», — заключает Чебышев.

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