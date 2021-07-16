article
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Минстрой зафиксировал снижение спроса на жилье 18:13
Вице-президент КХЛ: приятно, что Овечкин при таком графике успевает учиться 18:12
Бельгия объявила день траура по жертвам наводнений 18:10
Журова обвинила Украину в провокации из-за новых нашивок на форме клубов УПЛ 18:09
Биологи обнаружили «суперантитело» к коронавирусу 18:01
Операция по спасению пассажиров Ан-28 в Томской области успешно завершена 17:58
Якубович может появиться на сцене МХАТа вслед за Бузовой 17:57
Минпромторг оценил потери ресторанов без веранд после введения QR-кодов в Москве 17:52
Сайт российской правозащитной организации «Команда 29» заблокировали 17:50
Экс-генменеджер «Динамо» предложил Овечкину вернуться в команду 17:46
Технологии

В WhatsApp появилась новая функция. Ее считают небезопасной

Эксперты оценили риски новой функции WhatsApp

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press
Благодаря новой функции WhatsApp учетную запись можно привязать сразу к четырем ПК. При этом для работы мессенджера пользователю не нужен смартфон, достаточно один раз авторизоваться на другом устройстве. Однако эксперты в комментарии «Газете.Ru» рассказали, что такая возможность сопряжена с некоторыми рисками.

В WhatsApp тестируется новая функция, которая позволяет пользователям использовать мессенджер без телефона, сообщает портал «Би-Би-Си».

В настоящее время WhatsApp привязан к телефону пользователя, поэтому для работы веб-версии сервиса необходимо подключиться к смартфону. Однако если он разряжается, теряет сеть или находится слишком далеко от ПК, пользователь фактически теряет возможность пользоваться мессенджером. Именно эти проблемы призвана решить новая функция.

Так, по заявлению администрации WhatsApp, теперь пользователь может привязать свой аккаунт к четырем устройствам одновременно, и для доступа к мессенджеру с ПК телефон будет не нужен.

Для начала новая функция будет развернута как бета-тест для тестовой группы, и лишь потом будет доступна всем остальным.

В материнской компании WhatsApp Facebook заявили, что изменение требует «переосмысления» программного обеспечения сервиса. Это связано с тем, что текущая версия использует смартфон в качестве основного устройства, что делает телефон единственным устройством, способным обеспечивать сквозное шифрование сообщений.

Как отметил специалист по безопасности антивирусной компании ESET Джейк Мур, наличие сообщений на большем количестве устройств может быть потенциально опасным.

«Всегда найдется злоумышленник, который попытается найти обходной путь. Также проблемой являются домочадцы, которые могут использовать эту новую функцию в своих интересах, перехватывая частные сообщения», — сказал он.

В WhatsApp появятся «одноразовые» сообщения, как в Instagram и Snapchat
В бета-версии WhatsApp 2.21.140.9 для пользователей iOS появилась возможность отправлять медиаконтент и...
12 июля 21:16

Эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев рассказал «Газете.Ru», что если шифрование данных переписки полностью находится в поле зрения WhatsApp, то вот защита веб-приложения мессенджера и самого браузера обеспечивается другими компаниями.

«Известно, что злоумышленники часто атакуют браузеры для распространения вредоносного ПО. Именно с этой точки зрения использовать мобильную версию мессенджера может быть безопаснее», — считает Чебышев.

По его словам, новая функция может помочь Facebook увеличить базу пользователей веб-версии WhatsApp, и на это могут обратить внимание злоумышленники.

«Поэтому пользователям стоит внимательно относиться к защите своих данных: обновлять браузер, как только выходит новая версия, по возможности следить за обнаруженными уязвимостями в браузере и установить на компьютер надежное защитное решение», — посоветовал эксперт.

По словам консультанта центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Глеба Карманова, новый функционал WhatsApp все еще проходит этап тестирования, поэтому в технической реализации могут оставаться несовершенства, из-за которых есть возможность утери или компрометации данных.

«Важно помнить, что новый функционал возлагает еще больше ответственности за безопасность данных на конечного пользователя, которому теперь придется осознанно вести учет подключенных к мессенджеру устройств, поскольку появляется возможность оставить клиент-приложение на общедоступном компьютере и забыть об этом. А чтобы получить доступ к переписке в WhatsApp, мошеннику достаточно получить физический доступ к незаблокированному смартфону или обманным путем заставить жертву передать код, который будет генерировать приложение для авторизации нового устройства», — рассказал Карманов.

Карманов посоветовал пользователям помнить, что мошенники в первую очередь заинтересованы в платежных данных, логинах и паролях от учетных записей, а также номерах банковских карт. Кроме того, из личной переписки в мессенджерах злоумышленники могут почерпнуть сведения о человеке, которые потом можно использовать для шантажа и вымогательства. Важно следить, чтобы в вашей онлайн-переписке не было ни того, ни другого.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Отказали оба двигателя. Что известно о пропавшем Ан-28 в Томской области
Причиной аварийной посадки Ан-28 в Томской области мог стать отказ двигателя
Доживем до понедельника: в Москве отменяют систему QR-кодов
Рестораны Москвы и Подмосковья смогут решать, требовать ли QR-коды у посетителей
Сладкое золото. Где за фрукты готовы отдать миллионы
Сколько стоят самые дорогие фрукты в мире
Биологи обнаружили «суперантитело» к коронавирусу
В Москве работодателям продлили сроки подачи данных о вакцинации сотрудников
Сайт российской правозащитной организации «Команда 29» заблокировали
Минпромторг оценил потери ресторанов без веранд после введения QR-кодов в Москве
Новости и материалы
Минстрой зафиксировал снижение спроса на жилье
Вице-президент КХЛ: приятно, что Овечкин при таком графике успевает учиться
Бельгия объявила день траура по жертвам наводнений
Журова обвинила Украину в провокации из-за новых нашивок на форме клубов УПЛ
Операция по спасению пассажиров Ан-28 в Томской области успешно завершена
Якубович может появиться на сцене МХАТа вслед за Бузовой
Экс-генменеджер «Динамо» предложил Овечкину вернуться в команду
Депутат Свищев — о форме украинских клубов: это недружественный шаг наших соседей
США внесли в черный список несколько организаций из России
ФАС установила цены на упаковки «Спутник Лайт» и «Спутник V»
Прокурор просит больше года тюрьмы для обвиняемого в подделке сертификатов о вакцинации
После наезда на трех детей на западе Москвы возбудили уголовное дело
Чемпион ОИ-1992 Коваленко считает, что работа над диссертацией не мешает карьере Овечкина
Аршавин рассказал, почему он не готов изменить российский футбол
Полмиллиона британцев были вынуждены самоизолироваться за неделю
В театре Ленсовета подтвердили госпитализацию Боярского
Белорусских студентов, участвовавших в протестах, отправили в колонию
Экс-менеджер «Динамо» о диссертации Овечкина: заочно можно стать и нобелевским лауреатом
Все новости
Бузова, расизм и российский судья: главные скандалы Евро-2020
Чем запомнился чемпионат Европы по футболу — 2020
«Да мне плевать»: что Маск думает о реакции рынка на Tesla Cybertruck
Илон Маск допустил, что Cybertruck может ждать провал
«Наскребли по сусекам»: когда запустят «русский Хаббл»
В РАН прокомментировали выделение 3,7 млрд рублей на телескоп «Спектр-УФ»
«Хорошие друзья могут не соглашаться»: США и Германия поспорили о «СП-2»
Как прошли переговоры Ангелы Меркель с Джо Байденом
Плейлист недели: Лобода, Егор Крид, Måneskin, Шакира, Ив Тюмор
Лидер Maneskin целуется с барабанщиком в новом клипе «I Wanna Be Your Slave»
Брат, подросток и пожилая летчица: кто полетит в космос с Безосом
Вместо победителя аукциона на корабль Джеффа Безоса взяли студента
«Резал демонов, а не людей»: в Азове задержали убийцу-шизофреника
Задержанный Сергей Нам объяснил, зачем он напал на пассажирок с автобуса под Азовом
Лишай, диарея, сексуальная дисфункция: названы 203 симптома затяжного COVID-19
Ученые насчитали более 200 постковидных осложнений
«Такой катастрофы еще не было»: города Европы уходят под воду
93 человека погибли на западе Германии из-за наводнения
Пятилетний максимум: почему в России дорожают бананы
Цены на бананы подскочили в июне до максимума с 2016 года
«Задействуем все инструменты»: Меркель не советует РФ отказываться от транзита через Украину
Байден и Меркель согласовали позицию по «Северному потоку –2»
Хотим как в Париже: почему москвичи переселяются в каморки
В московском регионе резко увеличился спрос на жилье в категории «менее 20 кв. м»
Великий потоп: последствия наводнения в Европе
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях