Интернет-зависимость существует. Научно доказано

Специалистам с помощью метода экспериментальной поведенческой экономики удалось доказать существование цифровой зависимости, говорится в работе Национального бюро экономических исследований США [National Bureau of Economic Research, NBER].

Реклама

Группе из двух тысяч совершеннолетних пользователей было предложено за вознаграждение отказаться или ограничить время, проведенное в таких социальных сетях как Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, YouTube, а также в веб-браузере.

На протяжении 12 недель каждые три недели участники эксперимента должны были сокращать использование соцсетей за что получали вознаграждение. Также каждые три недели исследователи проводили опрос о состоянии участников и фиксировали время проведенное в социальных сетях с помощью специального приложения. За этот период время ежедневного использования соцсетей сократилось примерно на 17%.

После этого, результат эксперимента сравнили с теоретической моделью поведения людей с зависимостью.

В результате было выявлено, что зависимости от социальных сетей подвержено около 31% пользователей.

Дело в том, что у людей с наличием аддикции наблюдаются проблемы с самоконтролем, формирование сильной привычки и депрессивное состояние после отказа от нее — по этим признакам можно определить «зависимого» и пользователи не стали исключением.

При этом, остальные 69% вели себя полностью рационально и смогли спокойно сократить время пользования различными веб-сервисами.

Кроме того, исследователи отмечают, что от интернет-аддикции легче отказаться, чем от пристрастия к алкоголю или сигаретам. Также важно отметить, что эксперимент проводился во время пандемии, когда популярность цифрового контента среди населения возросла.

Однако стоит учитывать тот факт, что эксперимент был поставлен на относительно небольшой выборке людей, поэтому есть вероятность, что в мире ситуация с цифровой зависимостью намного хуже.

«Зависимость от интернета — это зависимость от потребления информации в социальных сетях и медиа. А зависимость от потребления информации эволюционно значима, как и потребность в пище: все это механизмы, направленные на выживание, поэтому и функционируют они одинаково», — отмечает руководитель отдела медицинских консультаций BestDoctor Ольга Бакшутова.

По ее словам, среди признаков зависимости будут: навязчивое желание получить предмет зависимости, а в случае его неполучения — изменения эмоционального состояния человека. Также индикатором зависимости будет стремление тратить на ее предмет повышенное число временных, моральных и денежных ресурсов, подчинение своих действий зависимости, деприоритезация базовых интересов человека и утрата временного контроля при нахождении в интернете.

«Это становится страшно, когда человек перестает этим управлять — а когда речь о зависимости, человек, очевидно, ей не управляет. С одной стороны, информация — необходимость для человека в этом мире, однако если становится невозможным эффективно ее перерабатывать, информационное потребление начинает человеку вредить», — рассказала собеседница «Газеты.Ru».

В качестве шагов к избавлению от зависимости человек может разработать для себя список действий.

«Например, отключить цветопередачу экрана — казалось бы, минимальный шаг, но это действительно делает скроллинг социальных сетей менее привлекательным. Также есть приложения, которые устанавливают ограничения экранного времени — вы можете оформить подписку на автоматическое списание средств в случае превышения лимита времени по использованию смартфона», — советует Бакшутова.

Однако важно не только стимулировать ограничения, но и обеспечить замещение старой привычки чем-то новым, отмечает специалист. Например, социальными контактами в реальности, занятиями спортом и хобби, а также профессиональной реализацией.