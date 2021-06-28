Лучше держать подальше: гаджеты Apple ломают кардиостимуляторы

Apple опубликовала список устройств и девайсов рекомендованных к осторожному использованию людьми с кардиостимуляторами, сообщает портал MacRumors.

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В список вошли беспроводные наушники AirPods и зарядные чехлы для них, часы Apple Watch и аксессуары, некоторые модели iPad, iPhone 12 и зарядка MagSafe, а также некоторые компьютеры Mac.

Компания из Купертино рекомендует держать все перечисленные гаджеты на безопасном расстоянии, примерно 15-30 см, от медицинских устройств, так как они могут провоцировать помехи в работе кардиостимуляторов из-за наличия магнитов.

Ранее в этом месяце Американская кардиологическая ассоциация сообщила, что 11 из 14 кардиостимуляторов работали с помехами, когда рядом находился iPhone 12 Pro Max.

«Мы всегда знали, что магниты могут мешать работе сердечных имплантируемых электронных устройств, однако нас удивила сила магнитов, используемых iPhone 12 для обеспечения беспроводной зарядки смартфона», — сказал ведущий исследователь и доктор кардиолог Майкл Ву.

В январе этого года в журнале Heart Rhythm Journal было опубликовано еще одно исследование на эту тему. Там удалось выявить, что модели iPhone 12 могут потенциально препятствовать спасению пациента из-за создания магнитных помех в медицинских устройствах.

Исследователи из штата Мичиган провели исследование и подтвердили данное взаимодействие.

Как только они поднесли смартфон к левому нагрудному карману пациента с кардиостимулятором, медицинский прибор немедленно приостановил свою работу на время теста. Вне зависимости от положения телефона в области левой груди, кардиостимулятор все равно прекращал работать.

«Мы хотим обратить внимание на важную проблему, которая касается общественного здравоохранения и iPhone 12. Смартфон может препятствовать спасению пациента, особенно при ношении телефона в нагрудных карманах. Производители медицинских устройств и врачи, занимающиеся имплантацией, должны сохранять бдительность и информировать пациентов об этом значительном взаимодействии iPhone 12 и других гаджетов на имплантируемые в сердце приборы», — заявили врачи.

Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор [ИКД] — популярное, но достаточно сложное устройство, которое содержит в себе в том числе магниточувствительные компоненты и способно реагировать на внешнее магнитное поле, рассказала «Газете.Ru» руководитель отдела медицинских консультаций BestDoctor Ольга Бакшутова.

По ее словам, подобные устройства в целом реагируют на любые устройства, которые продуцируют достаточно сильное магнитное поле и находятся достаточно близко к ИКД.

«Поскольку iPhone 12 и некоторые аксессуары Apple имеют магнитное поле достаточной силы, чтобы повлиять на компоненты кардиостимулятора, это может сделать их небезопасными», — отмечает Бакшутова.

При этом, она отмечает, что нужно понимать, что для нарушения работы ИКД устройство должно находится в непосредственной близости от кардиостимулятора, другими словами лежать в нагрудном кармане или быть в руках у человека.