Помеха слева: как iPhone 12 мешает работе кардиостимуляторов

Apple признала, что iPhone 12 и зарядка MagSafe могут создавать электромагнитные помехи для таких имплантируемых медицинских устройств, как кардиостимуляторы и дефибрилляторы, сообщает портал MacRumors.

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Недавно компания поделилась дополнительной информацией о данной проблеме в разделе «Важная информация по технике безопасности для iPhone» руководства пользователя.

«Такие устройства, как дефибрилляторы, могут содержать датчики, которые при тесном контакте реагируют на магнитные и радиоволны, создаваемые iPhone. Поэтому мы рекомендуем держать гаджет на расстоянии от имплантируемых медицинских устройств», — написано в поддержке Apple.

В документе поддержки также упоминались и аксессуары для беспроводной зарядки MagSafe и MagSafe Duo.

«Зарядные устройства MagSafe и MagSafe Duo содержат магниты, которые также могут мешать работе медицинских устройств», — предупреждает Apple.

По рекомендации компании, расстояние между iPhone, аксессуарами MagSafe и кардиостимулятором должно составлять более 15 см. В случае, если смартфон находится на беспроводной зарядке, расстояние должно составлять не менее 30 сантиметров. Также Apple отмечает, что для получения более подробных рекомендаций, владельцу гаджетов следует проконсультироваться со специалистом.

Apple также заявляет, что iPhone 12 не представляют большей угрозы для здоровья человека, чем предыдущие модели смартфонов.

«Хотя все модели iPhone 12 содержат большее число магнитов, чем предыдущие модели iPhone, ожидается, что они не будут нести большего риска создания магнитных помех для имплантируемых медицинских девайсов, чем все предыдущие модели iPhone», — написано в статье поддержки.

Ранее в этом месяце в материале журнала Heart Rhythm Journal указывалось, что модели iPhone 12 могут потенциально препятствовать спасению пациента из-за создания магнитных помех в медицинских устройствах.

Исследователи из штата Мичиган провели исследование и подтвердили данное взаимодействие.

Как только они поднесли смартфон к левому нагрудному карману пациента с кардиостимулятором, медицинский прибор немедленно приостановил свою работу на время теста. Вне зависимости от положения телефона в области левой груди, кардиостимулятор все равно прекращал работать.

«Мы хотим обратить внимание на важную проблему, которая касается общественного здравоохранения и iPhone 12. Смартфон может препятствовать спасению пациента, особенно при ношении телефона в нагрудных карманах. Производители медицинских устройств и врачи, занимающиеся имплантацией, должны сохранять бдительность и информировать пациентов об этом значительном взаимодействии iPhone 12 и других гаджетов на имплантируемые в сердце приборы», — заявили врачи.