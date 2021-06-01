Телеграм: @gazetaru
«Выглядит как злой покемон»: как беспилотный автобус напугал британцев

Беспилотный автобус раскритиковали за внешний вид

close
Greater Cambridge Partnership
На дорогах Великобритании появился первый беспилотный шаттл. Однако новые технологии не пришлись по вкусу местным жителям — люди его боятся и называют уродливым. Кроме того, транспорт считают небезопасным из-за его внешнего вида — корпус автобуса покрывают острые углы, которые могут стать причиной серьезных травм при аварии. Как нужно внедрять инновационные технологии, чтобы не вызывать у людей негативные эмоции — выяснила «Газета.Ru».
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку

На прошлой неделе на дорогах Кембриджа в Великобритании появился автономный автобус в рамках тестового выезда, сообщает портал The Next Web.

Данный шаттл был разработан компанией Aurrigo. Его максимальная скорость — 32 км/ч, а дальность маршрута примерно 160 км. Транспорт может перевозить до 10 пассажиров и движется по двум маршрутам. Автобус действительно имеет функцию автономного вождения, однако за ним все равно должен следить оператор, который находится за рулем, чтобы в чрезвычайной ситуации перехватить управление.

Однако стоит отметить, что общественность не обрадовалась появлению чуда техники — всех людей пугал его внешний вид.

Пользователи Twitter отметили, что автобус выглядит уродливо.

«Он выглядит, как злой покемон», — написал юзер @Peradventur3. «Кажется, будто он уже разбился», — согласился @Zimex15.

Ужасный внешний вид не единственная вещь, за которую люди невзлюбили шаттл. Так, его дизайн раскритиковали за наличие множества острых углов, которые могут нанести повреждения людям.

«Люди говорят о его покраске, но лично я рад, что его разработали совершенно безопасным, сделав каждый угол и край кузова острым. По сути, это открытая банка консервов на колесах, и к тому же без водителя», — заявил один из пользователей.

«Представьте, как он разрезает вас своими острыми углами на такое количество частей, что вам больше не нужно страдать, глядя на его внешний вид», — заявил другой комментатор.

Несмотря на критику, не стоит отрицать того факта, что эта инициатива Великобритании по внедрению автономных транспортных средств на дороги достаточно многообещающая. Однако, как отметил в беседе с «Газетой.Ru» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, человеческое мышление часто консервативно и воспринимает новшества с опаской.

«Тем более это касается новых технологий – с помощью киноиндустрии в нас достаточно сильно развито недоверие к новейшей технике и всему, что связано с искусственным интеллектом. На протяжении минимум 30 последних лет мы получаем много информации с помощью фильмов об угрозе «восстания машин», потому и такие инновации воспринимаются поначалу с осуждением, неодобрением или даже страхом.

В данном случае, действительно, внешний вид беспилотного автобуса сильно напоминает фильм «Трансформеры» — явная ошибка дизайнеров.

Вместо привлечения внимания к своему творению они вызвали страх будущих потребителей транспортных услуг», — рассказал Деев.

По его словам, чтобы новые технологии внедрялись без подобных эксцессов, нужно учитывать консерватизм людей и создавать хотя бы внешне дружелюбную технику. Кроме того, на доверие потребителей будут оказывать влияние данные испытаний и информация о безопасности такого транспорта.

«Прогресс необходим и неизбежен. А чтобы люди его не боялись, нужно действовать максимально аккуратно. Любой продукт должен как минимум проходить несколько стадий внутреннего тестирования, а в идеале — команда должна постоянно использовать собственный продукт. Пройдет совсем немного времени, и беспилотный транспорт станет такой же обыденностью, как и любая другая технология. Пусть сейчас его внедрение и сталкивается с определенными проблемами — все они явно временные, а преимущества такого вида транспорта неоспоримы», — отметил руководитель команды разработки мессенджера Gem4me Ваге Закарян.

Внедрение новых технологий всегда должно сопровождаться изучением общественного восприятия и проведением фокус-групп, а после – проведением полноценной информационной кампании, считает исполнительный директор iMARS Communications Александр Ревский.

«Подобная коммуникация позволит донести именно те смыслы, которые вкладывает в технологию разработчик, тем самым избежав домыслов и предрассудков. Хорошим тоном у разработчиков, в том числе крупных производителей общественного транспорта становится проведение голосований на выбор дизайна будущего транспортного средства, как, например, происходило при разработке поезда «Москва» для московского метрополитена. Такие инструменты позволяют как рассказать о новых внедряемых технологиях, так и скорректировать определенные моменты на основании мнения пользователей. В результате, уровень возможного негатива в большинстве случаев удается свести к нулю еще на стадии разработки продукта», — поделился эксперт.

Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку