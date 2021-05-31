До 100% за 8 минут: плюсы и минусы сверхбыстрой зарядки смартфона

Xiaomi продемонстрировала прототип технологии сверхбыстрой зарядки, сообщает портал The Verge.

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Инновационная технология установила мировой рекорд как по беспроводной, так и по проводной зарядке смартфона. Во время теста компания использовала модифицированный Mi 11 Pro с батареей емкостью 4000 мАч.

Как заверяет китайский вендор, новое зарядное устройство способно полностью зарядить телефон за 8 минут с помощью проводной системы «HyperCharge» мощностью 200 Вт или за 15 минут с помощью беспроводной зарядки мощностью 120 Вт.

Многие китайские технологические компании соревнуются в том, кто создаст самую скоростную зарядку для смартфона, и некоторые из них уже выпускают прототипы своих устройств. Так, два года назад Xiaomi уже анонсировала систему мощностью 100 Вт, которая могла заряжать батарею емкостью 4000 мАч за 17 минут.

Разработками в области быстрой зарядки занимаются и в BBK Electronics (выпускает смартфоны под брендами Oppo, Vivo, OnePlus и Realme). Летом 2020 года Oppo показала технологию Super Flash Charge --зарядку мощностью 125 Вт, способную зарядить смартфон с батареей в те же 4000 мАч за 20 минут.

Однако многие из наработок так и остаются прототипами из-за проблем с реализацией и не попадают на массовый рынок.

Что касается технологии сверхбыстрой зарядки, то она может выглядеть очень привлекательно для потребителя, однако имеет ряд недостатков.

Так, The Verge отмечает, что чаще всего системы быстрой зарядки включают в себя фирменные адаптеры и кабели, которые пользователи чаще всего используют дома, а не носят с собой. При этом, как правило, столь быстрая зарядка необходима людям вне дома, когда они куда-то спешат и не располагают временем для полной зарядки аккумулятора.

Есть и другая проблема — супербыстрая зарядка приводит к перегреву аккумулятора, что может вывести телефон из строя, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

«Подобные подозрения уже обсуждались в прошлом году, когда компания выпустила зарядное устройство на 120 Вт. Эксперимент показал, что при зарядке телефона температура аккумулятора поднимается почти до 40 градусов, но на короткий период. То есть, в любом случае такие зарядные устройства могут использоваться не постоянно, а в экстренных случаях – когда очень нужно быстро зарядить телефон. При использовании на постоянной основе перегрев аккумулятора гарантирован», — рассказал эксперт.

Станислав Косарев, директор факультета информационных технологий университета «Синергия» в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что технология HyperCharge является лишь концептом, и о широком применении речи пока не идет.

«Пока мы не знаем, как сверхбыстрая зарядка будет влиять на изнашиваемость батареи смартфона. У каждого телефона есть определенный цикл зарядки батареи. В среднем – от 500 до 1000 циклов. Со временем эффективность зарядки падает. Есть риск, что технология HyperCharge будет снижать число эффективных зарядок», — считает эксперт.

По его словам, с каждым годом смартфоны становятся все мощнее, а зарядные устройства всё быстрее, однако батареи не поспевают за такими изменениями.

«Стандартный смартфон – хоть Android, хоть Apple – как держался в среднем один-два дня, так и держится. Супергигантская батарея превратила бы смартфон в огромный пирожок, поэтому на рынке пока нет смартфонов, которые обходились бы без зарядки несколько дней. Уверен, что при использовании технологии HyperCharge исключены случаи перегрева и возгорания смартфонов, так как инженеры Хiаоmi сделают все для того, чтобы избежать несчастных случаев», — заключил эксперт.