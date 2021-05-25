Лучшие в мире: российская компания NtechLab выиграла турнир в США по распознаванию лиц

Компьютерное зрение и, в частности, распознавание лиц уже прочно вошли в нашу жизнь: эта технология востребована в системах Face ID и Face Pay, ее активно развивают во многих странах.

Россия победой на чемпионате мира подтвердила свой статус одного из лидеров в этой отрасли.

С 2000 года конкурс FRVT регулярно проводит Национальный институт стандартов и технологий Министерства торговли США (NIST). На форум приезжают сильнейшие участники со всего мира.

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Сейчас это единственное соревнование алгоритмов распознавания лиц, результаты которого считаются общепризнанными, а американский Минторг с помощью конкурса выявляет лучших поставщиков программных решений этого класса.

Последний FRVT объединил авторов более 100 алгоритмов распознавания лиц.

Они были разработаны командами из Израиля, Китая, России, США и других стран, включая представителей известных на рынке поставщиков компьютерного зрения - VisionLabs, SenseTime, AnyVision и Dahua.

«Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что алгоритм интеллектуальной видеоаналитики NtechLab — лучший в мире по целому ряду параметров», — рассказал основатель NtechLab, глава лаборатории нейронных сетей компании Артём Кухаренко.

По его словам, для получения этого выдающегося результата инженеры NtechLab использовали инновационные подходы к обучению нейронных сетей, а также новые алгоритмы обработки и подготовки данных для машинного обучения.

*Результаты этих наработок уже используются в продуктах NtechLab и послужат повышению комфорта и безопасности жителей «умных городов» по всему миру.

Организаторы конкурса признали разработанные россиянами алгоритмы лучшими в семи независимых тестах, причем по трем из них были установлены рекорды за всю историю состязаний.

Продукты NtechLab показали самую высокую производительность при работе с базами VISA, VISABORDER и BORDER, фотографии в которых аналогичны тем, что используются в визовых разрешениях.

Алгоритм NtechLab также вошел в тройку призеров по эффективности распознавания лиц в медицинских масках.

В итоге команда разработчиков стала лучшей в мире компанией в сфере распознавания лиц, обойдя даже победителей конкурса прошлых лет, чьи новые разработки не смогли выдержать конкуренции с российскими решениями.

Последние шесть лет NtechLab стабильно занимает высокие места на престижных международных конкурсах компьютерного зрения.

В качестве своих приоритетов компания называет международное развитие, открытие офисов за рубежом и наращивание сети международных партнеров. Можно сделать вывод, что очередное яркое выступление на FRVT приблизило NtechLab к глобальному признанию технического превосходства и доказало, что российские компании могут достойно выглядеть не только на местном, но и на мировом рынке.

Ряд проектов компании уже запускают в городских системах видеонаблюдения России, Латинской Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, а ее клиентская сеть охватывает 20 стран.