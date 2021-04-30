С прицелом на будущее: «Роснефть» отчиталась за 2020-й

«В непростых макроэкономических условиях 2020 года компания продемонстрировала способность оперативно реагировать на внешние вызовы и успешно противостоять им, - заявил глава компании Игорь Сечин. — Это позволило не только сохранить лидирующие позиции «Роснефти», но и укрепить их на энергетическом рынке».

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Половина чистой прибыли — акционерам

«Роснефть» по итогам года продемонстрировала чистую прибыль в размере 147 млрд рублей. В свою очередь, свободный денежный поток (СДП остается положительным уже на протяжении девяти лет, составив в 2020 году 425 млрд рублей, что позволяет осуществлять выплаты акционерам и обслуживать долговые обязательства.

Как раз сумма чистого финансового долга за 2020 год сократилась почти на $10 млрд.

Значение показателя чистый долг/EBITDA на конец отчетного периода составило 2,3x. При этом продолжилось улучшение структуры долга с уменьшением его краткосрочной части, которая составила 17%.

close «Роснефть»

В результате на конец отчетного квартала сумма ликвидных финансовых активов и доступного объема кредитных линий почти втрое превысила краткосрочную часть финансового долга, что свидетельствует об устойчивой финансовой позиции компании.

В отчётный годовой период «Роснефть» продолжила исполнять свои обязательства перед акционерами.

В апреле 2021 года совет директоров компании рекомендовал акционерам выплатить 73,55 млрд рублей дивидендов, то есть 50% от чистой прибыли по МСФО за 2020 год, что стало одним из самых высоких показателей в отрасли.

Реализовала «Роснефть» в 2020 году и ещё одну поставленную перед собой цель — оптимизировать программу капитальных вложений с учётом необходимости продолжения инвестиций в новые добычные проекты.

В результате по итогам года капитальные вложения составили 785 млрд рублей.

Обгоняя мейджоров

«Роснефть», ведущая деятельность в 23 странах, заняла долю в 6% от мировой добычи нефти.

B последнем квартале 2020 года «Роснефть» сумела увеличить объем суточной добычи жидких углеводородов на 1,9% по сравнению с 3-м кварталом, газа – на 7,5%.

Очевидно, что НК способна оперативно увеличить объем добычи углеводородов по мере восстановления спроса на нефть и достижения баланса на рынке.

В целом же по уровню добычи жидких углеводородов (204,5 млн тонн) «Роснефть» обгоняет таких мейджоров, как ExxonMobil, Chevron, Shell, BP, Equinor и многих других.

close «Роснефть»

Удельные операционные затраты по добыче углеводородов в 4-м квартале 2020 года снизились на 7,1% год к году, составив $2,6 на барр. н. э. (за 2020 год в целом речь идёт о $2,8 — это на 9,7 % ниже, чем а в позапрошлом году). Этот ключевой показатель ниже, чем у большинства мейджоров.

Будущее — за «Восток Ойл»

Новый флагманский проект «Роснефти» - «Восток Ойл» - стартовал именно в прошлом году. По оценке Moody's, его запуск обеспечит компании конкурентное преимущество в будущем, так как теперь у «Роснефти» отсутствуют значимые риски для долгосрочных объемов добычи и уровня прибыли.

Аналитики инвесткомпаний и банков подчеркивают экологическое значение проекта «Восток Ойл».

«Роснефть» планирует использовать попутный нефтяной газ и ветрогенерацию для энергоснабжения «Восток Ойл», при этом расчетная интенсивность выбросов составит около 12 кг СО2 на баррель добычи, то есть чуть ли не минимальный уровень — ведь по данным Wood Mackenzie, данный показатель для новых месторождений, составляет порядка 50 кг.

Эксперты отмечают еще одно стратегическое преимущество «Восток Ойл» — беспрепятственный выход в море и доступ к Северному морскому пути. Тем более что президентом страны поставлена задача на ближайшие годы – обеспечить загрузку СМП, сделав его полноценной транспортной артерией с круглогодичной навигацией.

Ну а уникальное географическое положение проекта позволяет поставлять нефть по Северному морскому пути как на традиционные европейские рынки, так и на быстрорастущие азиатские.

Не «Восток Ойлом» единым

В прошлом году «Роснефть» запустила два новых крупных проекта — Эргинский лицензионный участок и Северо-Даниловское месторождение. Потенциал добычи на этих проектах составляет более 45 млн барр. жидких углеводородов в год.

close «Роснефть»

НК продолжила реализацию масштабной программы геологоразведки, результатом чего стали три крупнейших в мире нефтегазовых месторождения: Западно-Иркинское на Таймыре, а также в Карском море – месторождения Маршала Жукова и Маршала Рокоссовского.

Средний ресурсный потенциал этих открытий превышает 4 млрд барр. н. э.

Учитывая план по общему снижению выбросов «Роснефть» активно развивает и газовые проекты.

Общая добыча газа составила 62,3 млрд куб. м, — это один из лучших показателей среди российских независимых производителей газа. По результатам года доля газа в общем объеме добычи углеводородов «Роснефти» превысила 20%.

Прирост добычи газа «Роснефти» должны обеспечить два проекта – «Роспан» и «Харампурнефтегаз».

«Роспан» должен будет производить более 21 млрд куб. м газа, более 5 млн тонн газового конденсата и нефти и до 1,3 млн тонн пропан-бутана в год, «Харампурнефтегаз» — более 11 млрд куб. м газа в год.

За 2020 год объем нефтепереработки на 13 НПЗ «Роснефти» достиг 93 млн тонн.