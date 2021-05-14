Семь раз отмерь

«Золотую середину» найти чрезвычайно сложно, а для большинства западных акционерных компаний, где контролирующая доля акционерного капитала размыта – вряд ли возможно. Одним из единичных примеров успешного решения этой задачи выступает НК «Роснефть», контрольный пакет в которой принадлежит государству.

Реклама

Вот краткая иллюстрация выдвинутой гипотезы. Специалисты отмечают, что западные страны все меньше инвестируют в геологоразведку и разработку новых месторождений. Расходы на геологоразведку и добычу компании там начали сокращать еще в конце 2019 года, стараясь обеспечить свободный денежный поток.

В 2020 году перспективные вложения сократились до самого низкого уровня за последние 15 лет, составив всего $311 млрд, тогда как в 2014 году инвестиции оценивались в $718 млрд. Запасы крупнейших нефтегазовых компаний мира – ExxonMobil, Chevron, Total, Eni, Shell и BP – могут быть исчерпаны менее, чем за 15 лет.

В России ситуация принципиально иная. По данным агентства Westwood, в России в прошлом году обнаружено 70% из всех открытых запасов нефти и газа, а глава Роснедр Евгений Киселев ранее сообщал, что извлекаемых запасов нефти РФ хватит на 58 лет.

Как отмечает агентство Wood Mackenzie, Роснефть сделала 3 крупнейших мировых открытия в 2020 году – в Карском море и на Таймыре. Это месторождения им. маршалов Жукова, Рокоссовского и Западно-Иркинское.

Эксперты агентства оценили их ресурсный потенциал в 4 млрд барр. нефтяного эквивалента.

При этом «Роснефть» продолжает активно инвестировать в геологоразведку: органический коэффициент замещения доказанных запасов в 2020 году достиг 151%.

На февральской встрече с президентом Владимиром Путиным СЕО «Роснефти» Игорь Сечин констатировал: «Крупнейшие международные инвестбанки и аналитики прогнозируют в целом дефицит энергоресурсов, рост их стоимости… Так что мы, разрабатывая новые месторождения, будем пытаться удовлетворить тот дефицит, который может возникнуть на рынке».

Дихотомия «интересы акционеров vs. интересы инвесторов» становится нерешаемой даже не коротком временном промежутке. Так, по итогам пандемийного 2020 г. «Роснефть» смогла показать чистую прибыль в 147 млрд рублей (порядка $2 млрд), тогда как нефтяные мейджоры завершили год с рекордными убытками: Chevron – в $665 млн, ConocoPhillips – $772 млн, Equinor – $2,4 млрд, Royal Dutch Shell – 4 млрд, ExxonMobil – $20,1 млрд.

Текущая производственная реальность

Результаты первого квартала этого года подтверждают «ножничную» тенденцию.

Общая добыча углеводородов «Роснефти» составила 4,76 млн б.н.э. в сутки (57,8 млн т н.э.), что стало одним из самых высоких показателей в мире среди публичных компаний. В сопоставимом периметре добыча углеводородов увеличилась на 1,5% квартал к кварталу.

За январь-март количество вновь введенных в эксплуатацию скважин выросло на 12% год к году и составило 622 единицы. При этом количество наиболее эффективных новых горизонтальных скважин достигло 402 ед., увеличившись на 8,6% к показателю прошло года. Доля таких скважин в общем количестве введенных скважин составила 65%.

Продолжается реализация главного проекта компании «Восток Ойл» и освоение Эргинского кластера. В I кв. этого года суточная добыча на месторождениях кластера выросла на 43% до 87,7 тыс барр. в сутки (1,1 млн т).

Суммарная добыча жидких углеводородов на новых крупных проектах, запущенных с 2016 году (с учетом Эргинского участка и Северо-Даниловского месторождения), в совокупной доле «Роснефти» выросла на 2,6% год к году.

Доля таких проектов в общей добыче жидких углеводородов достигла 11,3%, что на 2,4 п.п. выше, чем в январе-марте 2020 году.

Суммарный объем переработки с учетом долей в иностранных НПЗ вырос на 2,1%, составив 26,4 млн т. Что до переработки на российских заводах, то рост еще больше – почти на 4,5% по отношению к предыдущему кварталу.

В I кв. 2021 года «Роснефть» реализовала 24,1 млн т нефтепродуктов, из них почти 37% – на внутреннем рынке. Компания более чем в два раза перевыполнила нормативы по реализации моторного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Имея самую большую сеть АЗС/АЗК в стране, «Роснефть» восстановила докризисный объем розничных продаж и даже превысила показатель I кв. 2020 года.

Финансовые результаты

Финансовая сторона деятельности «Роснефти» не столь агрессивна по сравнению с производственными показателями, что, отчасти, объясняется особенностями постепенного постковидного восстановления потребления, а также ограничениями по Соглашению ОПЕК+. Тем не менее, в I кв. этого года выручка компании увеличилась на 14,2% (на 16% в долларах) по сравнению с IV кв. 2020 год и составила 1737 млрд рублей. Рост, впрочем, во многом объясняется восстановлением мировой нефтяной конъюнктуры, здесь будем объективны.

Чистая прибыль «Роснефти» в I кв. этого года зафиксирована в размере 149 млрд рублей (за весь прошлый год, напомню – 147 млрд рублей). Показатель чистой прибыли в долларах ($2 млрд) за I кв. выше, чем у таких мейджоров, как Chevron ($1,4 млрд) и Equinor ($1,9 млрд). Кстати, квартальный показатель чистой прибыли «Роснефти» оказался на 3% выше консенсус-ожиданий 12 инвесткомпаний и банков (145 млрд рублей).

EBITDA возросла на 44% и составила 445 млрд рублей. Увеличение EBITDA на 22,3% относительно IV кв. 2020 года связано с ростом цен на нефть, положительным эффектом «обратного акциза», которые были частично скомпенсированы увеличением НДД и НДПИ.

Удельные операционные затраты на добычу углеводородов продолжают оставаться на одном из самых низких уровней в мире, включая ближневосточных производителей. По итогам первого квартала они составили 194 руб./б.н.э. ($2,6/б.н.э.).

Свободный денежный поток «Роснефти» увеличился в 2,6 раза в сравнении с IV кв. 2020 года и достиг 190 млрд рублей. Показатель доходности СДП «Роснефти» (6,5%) выше, чем у ExxonMobil (1,7%), Chevron (1,2%) и Equinor (3,7%).

Финансовый долг компании – очень важная позиция и для экспертов, и для обывателей – сократился на $2,9 млрд., а вместе с торговыми обязательствами – на $4,6 млрд. На конец I кв. 2021 г. объем ликвидных финансовых активов в 2,3 раза превысил краткосрочную часть финансового долга.

Устойчивость развития

В I кв. 2021 году «Роснефть» стала лидером рынка по динамике роста котировок не только среди российских нефтегазовых компаний, но и в целом по всем «голубым фишкам». В течение января-марта акции «Роснефти» выросли более чем на треть, при этом в конце марта стоимость ценных бумаг достигла исторического максимума в 585,15 рублей за бумагу.

Динамика роста капитализации (в долларах – 86% на конец I кв. 2021 году в годовом выражении) превышает аналогичные данные всех нефтегазовых мейджоров. Что до прогнозов и рекомендаций, то они сплошь положительные с пометкой «покупать».

Тут важно сказать вот о чем.

Недавно S&P заявило, что «Роснефть» менее подвержена рискам энергетического перехода, чем международные нефтяные компании». При этом компания демонстрирует решительность в этой области: увеличивает долю газа в добыче углеводородов, предполагает направить до 7% капвложений 2020-2022 годов на «зеленые инвестиции», поддерживает низкий уровень удельных суммарных затрат на добычу.

В декабре 2020 году «Роснефть» стала первой российской компанией, подготовившей комплексный план по углеродному менеджменту до 2035 года с четкими целевыми показателями по сокращению выбросов парниковых газов.

В феврале «Роснефть» и ее многолетний партнер ВР подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области углеродного менеджмента и устойчивого развития. «Роснефть» и ВР объединят усилия в области разработки методологий и стандартов углеродного менеджмента, в том числе инициатив по сокращению и предотвращению выбросов метана, а также применению технологий повышения энергоэффективности.

Международное агентство Sustainalytics в апреле дважды улучшило позиции «Роснефти» в своем рейтинге: с коэффициентом 33,9 компания стала лучший в российском нефтегазовом секторе. «Роснефть» также второй год подряд включена в список компаний-участников группы биржевых индексов FTSE4Good с высокой оценкой прозрачности в раскрытии информации. «Роснефть» является лидером ESG-рейтинга Bloomberg среди ведущих нефтегазовых компаний и находится в десятке лидеров рейтинга Refinitiv.

… Не устаю повторять мысль автора немецкого экономического чуда Людвига Эрхарда, что экономика – на 50% психология. В случае с «Роснефтью» решающую роль в достижении прекрасных результатов играют компетенции, настрой, сплоченность менеджмента компании. Именно они и, конечно, доминирующая доля государства позволяют успешно обходить острые лезвия «акционерных ножниц», о которых говорилось в начале статьи.

Автор — доктор экономических наук, профессор.