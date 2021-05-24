Поменялись ролями: Google решила судиться с Роскомнадзором

Компания Google подала иск к Роскомнадзору, сообщает газета «Коммерсантъ».

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«11 мая Арбитражный суд Москвы принял к производству иск американской Google LLC к Роскомнадзору, поданный 23 апреля», — говорится в сообщении.

В документе отражены претензии IT-гиганта после требований надзорного органа заблокировать 12 ссылок на видеохостинге YouTube, принадлежащем компании.

Как утверждает Роскомнадзор, в вышеобозначенных видео содержались призывы участвовать в митингах в январе 2021, что является «противоправным контентом».

«Роскомнадзор на основании требований Генпрокуратуры направил в адрес администрации Google уведомление об ограничении доступа к материалам с призывами, в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года», — заявил представитель ведомства в комментарии для издания.

Отмечается, что это первый раз в истории, когда Google судится с российскими властями в качестве истца.

Опрошенные «Ъ» эксперты уверены, что IT-гигант был вынужден пойти на такой шаг из-за сильного давления со стороны государства.

«В последнее время госорганы активизировались с требованиями об удалении контента с площадок Google, да и список постоянно расширяется, так что компании приходится реагировать, отстаивая свои интересы», — заявила адвокат и юрист «Роскомсвободы» Екатерина Абашина.

Не исключено, что в будущем Google планирует оспаривать решение Роскомнадзора и в международных судах — об этом свидетельствует тот факт, что иск был подан от головной компании, а не от ООО «Гугл», действующего на территории РФ, отмечают юристы.

В начале мая стало известно, что Facebook, Twitter и Google могут повторно получить штрафы за неисполнение требований Роскомнадзора удалить противоправный контент с сервисов.

IT-гигантам грозят денежные санкции в размере нескольких десятков миллионов рублей за отказ подчиниться надзорному ведомству. Тогда в беседе с «Газетой.Ru» генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин заявил о том, что такие санкции не представляют особой экономической опасности для IT-корпораций и скорее несут информационный посыл — власти лишь пытаются добиться от сервиса качественной обратной связи, чтобы решить проблему не удаления противоправного контента наилучшим для всех образом.

Между тем, в марте нынешнего года перешли от информирования к действиям — Роскомнадзор намеренно замедлил работу Twitter, чтобы заставить платформу более оперативно реагировать на требования по удалению противоправного контента. Примерно в то же время появились слухи о том, что с такими же санкциями может столкнуться и YouTube, так как у надзорного органа накопились претензии и к видеохостингу. На момент написания заметки Роскомнадзор отказался от замедления Twitter в стационарных сетях, но продолжает ограничивать трафик сервиса на мобильных устройствах.