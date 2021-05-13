Мистическое «сториз» ломает айфоны. Его создал подросток от скуки

В конце апреля в Instagram появилось «сториз», которое могли увидеть лишь владельцы устройств на базе Android — если оно открывалось на любой модели iPhone, то мгновенно «убивало» смартфон, сообщает портал BGR. Для восстановления работы «яблочному» гаджету требовалась перезагрузка.

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Публикация была размещена в аккаунте пользователя @pgtalal.

Если Android-пользователи видели в ней фиолетовый фон с анимированными конфетти, то владельцы iPhone — серый экран со строчкой на арабском языке. После этого смартфон зависал.

Видео, в которых наглядно демонстрируется работа «мистической сториз», можно найти в Instagram по хэштегу #pgtalal.

Необычный баг мог остаться загадкой навсегда, если бы не техноблогер YouTube Арун Майни, который совместно с ИБ-экспертом провел собственное расследование и выяснил, в чем причина странной реакции iPhone на эту «сториз». Как оказалось, этот пост был создан 14-летним подростком, и возможность «крашить» смартфоны на базе iOS была внедрена туда намеренно.

По словам автора публикации, с которым связался Майни, ему было «просто скучно из-за карантина».

Ошибка в воспроизведении «сториз» на iPhone была вызвана тем, что подросток использовал в ней два виджета (обратный отсчет и опрос) очень большого размера — он специально изменил ширину и высоту этих элементов с помощью HTTP-прокси. При открытии поста огромный размер виджетов фактически вводил устройство в ступор, приводя к его зависанию.

Ранее изображения с некорректными данными уже приводили к массовым сбоям в работе смартфонов. Так, летом 2020 года стало известно о фотографии, которая «ломала» некоторые смартфоны Samsung и Pixel, если ее устанавливали в качестве картинки для рабочего стола. Как выяснилось впоследствии, причиной вывода гаджетов из строя стала обработка снимка в приложении Lightroom. Фильтр, который выбрал автор фото Гаурав Аграваль, по какой-то причине оказался несовместим с некоторыми устройствами на базе Android. Сам Аграваль позднее принес свои извинения тем, кто пострадал от его фотографии, выложенной в общий доступ, и заверил, что не знал о таящейся в ней «опасности».

Иногда к зависанию смартфонов приводят не изображения, а строчки текста — их называют «текстовые бомбы».

Они создаются намеренно, чтобы вызвать зависание устройства. В апреле 2020 года такая «бомба» распространялась посредством Telegram и Twitter. Речь идет о пересылаемом тексте, написанном на языке синдхи, распространенном в Пакистане и Индии. Изначально «бомба» распространялась вместе с эмодзи итальянского флага, но позже выяснилось, что это изображение является необязательным для того, чтобы текстовая бомба сработала — вся проблема заключалась именно в словах. Как только пользователь получал уведомление о сообщении с такими символами, его iPhone начинал работать медленно или вовсе зависал. Впоследствии эта уязвимость была устранена вместе с актуальным обновлением iOS.

The craziest iOS crash text bug Twitter — EverythingApplePro (@EveryApplePro) April 23, 2020