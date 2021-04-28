Вредные советы: в Австралии обвинили Facebook в пагубном влиянии на детей

Как сообщает Guardian, несмотря на то, что социальная сеть формально запрещает демонстрировать рекламу табака и спиртного несовершеннолетним, рекламодатели могут обойти этот барьер, если ребенок самостоятельно укажет в своем профиле интерес к подобному контенту.

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Внимание, эксперимент!

Для того, чтобы протестировать рекомендательные алгоритмы Facebook, представители Reset Australia создали фиктивный рекламный аккаунт, получив возможность таргетировать контент, предлагающий «взрослые развлечения», примерно на 740 тысяч несовершеннолетних пользователей.

Согласно результатам эксперимента, показы рекламы 52 тысячам подростков, «интересующихся» алкоголем, обошлись бы бизнесу всего в $3, 14 тысячам, увлеченным азартными играми, – в $11.

Стоимость же таргетированной рекламы на юных курильщиков составила бы от $139 до $211.

Вдобавок Reset Australia получила одобрение от модераторов Facebook на розыгрыш коктейлей среди тинэйджеров, указавших среди своих интересов «желание подготовиться к лету».

Обеспокоенные исследователи призвали правительство Австралии разработать кодекс, регулирующий сбор персональных данных молодых людях, подчеркнув, что для доступа к личной информации нужно согласие детей и их родителей.

Кроме того, организация потребовала от Facebook обеспечить полную прозрачность использования персональных данных рекламными алгоритмами соцсети.

«Похоже Facebook использует данные подростков так же, как и данные взрослых, – сообщил Крис Купер, исполнительный директор Reset Australia, – Но должен ли 13-летний подросток, со статусом в соцсети «в активном поиске», видеть рекламу для сайта знакомств? ... И хотим ли мы, чтобы молодежь сталкивалась с рекламой азартных игр или призывами к экстремизму?».

Facebook ни при чем?

В свою очередь, представитель социальной сети согласился с требованием оградить молодых людей от неподобающей рекламы в Facebook и Instagram, однако заявил, что у онлайн-платформ есть действенные механизмы для проверки рекламных объявлений, которые должны использовать сами рекламодатели.

«Любая реклама на наших платформах должна соответствовать нашей политике наряду со всеми местными законами и кодексами, например, запрещающими рекламу алкоголя несовершеннолетним в Австралии. В частности, у нас также есть инструменты возрастного ограничения, которые все компании могут использовать в своих аккаунтах самостоятельно, чтобы контролировать видимость контента», – подчеркнул он.

Скандал с непрозрачными рекламными алгоритмами Facebook привлек внимание и российских экспертов.

Как заявил в своем телеграм-канале, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин «подобных маркетинговых возможностей в соцсети в принципе не должно быть».

При этом депутат отметил, что Facebook следует наконец разобраться со своей рекламной политикой.

«Некрасиво получается: учить целые страны демократии и свободам, зарабатывая на незаконной рекламе для подростков», – заключил он.