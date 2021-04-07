Номер Цукерберга опубликовали в интернете. Оказалось, он пользуется мессенджером Signal

В конце прошлой недели стало известно о том, что личные данные и номера телефонов более чем 500 млн пользователей социальной сети Facebook были опубликованы на хакерском форуме. В частности, в открытый доступ попали данные 32 млн пользователей из США, 11 млн британцев и 6 млн жителей Индии. Кроме того, в базе опубликованы данные почти 10 млн россиян.

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Одним из тех, чей номер оказался в интернете, стал генеральный директор корпорации Facebook Марк Цукерберг. Об этом сообщил ИБ-исследователь Дэйв Уолкер, который разместил у себя в Twitter-аккаунте скриншот с форума, где указаны личные данные миллиардера.

«Что касается утечки данных 533 миллионов человек — ирония в том, что, к сожалению, Марк Цукерберг тоже среди них. Раз журналисты не могут добиться заявления от Facebook, может, им стоит позвонить ему на попавший в сеть номер?» — написал он.

Впоследствии вскрылась еще одна любопытная деталь — опубликованный в сети телефон Цукерберга привязан к мессенджеру Signal, имеющему репутацию одного из самых защищенных сервисов по обмену сообщениями.

«Еще один поворот — Марк Цукерберг заботится о своей приватности, поэтому использует мессенджер, у которого есть оконечное шифрование и который не принадлежит Facebook», — написал Уолкер в следующем твите.

In another turn of events, Mark Zuckerberg also respects his own privacy, by using a chat app that has end-to-end encryption and isn't owned by @facebook



This is the number associated with his account from the recent facebook leak. Twitter — Dave Walker (@Daviey) April 4, 2021

Эксперт намекнул на то, что сервис WhatsApp, принадлежащий Facebook, нередко критикуют за халатное отношение к конфиденциальности пользователей, поэтому неудивительно, что сам Цукерберг пользуется услугами конкурентов.

Кроме того, в конце прошлого года стало известно, что WhatsApp обновляет свою политику приватности, из-за чего часть данных некоторых пользователей может передаваться на сервера головной корпорации. От этого нововведения не сможет отказаться ни один пользователь WhatsApp — с ним необходимо согласиться, чтобы продолжить использование мессенджера. После того как эта новость была крайне негативно воспринята как пользователями, так и индустрией, руководство сервиса решило отложить введение новых правил до 15 мая — до этого срока оно надеется уверить свою аудиторию в том, что ничего страшного в переменах нет и персональным данным ничего не угрожает.

Администрация Signal в своем официальном Twitter-аккаунте с иронией прокомментировала сообщения о том, что Марк Цукерберг пользуется ее мессенджером.

«Марк показывает нам всем пример, что нужно делать, потому что дедлайн 15 мая по принятию новых правил в WhatsApp неумолимо приближается», — говорится в сообщении Signal.

With the May 15th WhatsApp Terms of Service acceptance deadline fast approaching, Mark leads by example:Twitter — Signal (@signalapp) April 6, 2021

Накануне Facebook заявил о завершении расследования причин массовой утечки данных пользователей социальной сети. Администрация соцсети не нашла свидетельств того, что имела место хакерская атака.

«Важно понимать, что злоумышленники получили информацию не путем хакерского взлома наших систем, а при помощи извлечения данных с нашей платформы», — заявили в компании.