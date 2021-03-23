«Выгодное вложение»: зачем Microsoft покупать Discord

Компания Microsoft ведет переговоры по покупке сервиса Discord, стоимость сделки оценивается в $10 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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Известно, что потенциальных покупателей у Discord несколько, но Microsoft является фаворитом. Представители обеих компаний пока не комментируют возможное приобретение.

Сервис Discord, чья штаб-квартира базируется в Сан-Франциско, предоставляет пользователям возможность общаться между собой посредством видео, аудио и текста. Во время пандемии популярность и востребованность Discord выросла — его облюбовали для проведения мастер-классов, спортивных занятий онлайн, а также университетских лекций. Тем не менее большую часть аудитории Discord составляют геймеры.

В последнее время Microsoft активно пытается скупать как можно больше активов, предполагающих глубокое вовлечение аудитории.

Так, в прошлом году IT-гигант, основанный Биллом Гейтсом, пытался выкупить американский сегмент TikTok, а также Pinterest. Кроме того, Microsoft интересуют компании из гейм-бизнеса, так как ей уже принадлежит подразделение Xbox, выпускающее одну из самых популярных игровых консолей мира.

«Возможное приобретение Discord имеет смысл для Microsoft, так как она продолжает перестраивать свой игровой бизнес в сторону программного обеспечения и услуг. Компания получит возможность интегрировать премиальную подписку Discord, Nitro, в сервис Game Pass, чтобы увеличить количество пользователей», — считает аналитик Bloomberg Intelligence Мэттью Кантерман.

Еще одним сигналом к тому, что Microsoft намерена инвестировать значительные денежные средства в гейминг, является недавняя покупка холдинга ZeniMax Media Inc., куда входит сразу несколько игровых студий, крупнейшей из которых является Bethesda — издатель серий The Elder Scrolls и Fallout.

Discord заинтересовал Microsoft, в первую очередь, за счет количества пользователей — около 140 млн в месяц, считает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets. По его словам, вероятно, стоимость платформы, несмотря на отсутствие прибыли, в случае приобретения будет выгодным вложением – то есть покупка будет оправдана экономически.

«Цель приобретения ресурса мировым ИТ-гигантом может заключаться в том, чтобы развивать игровое направление, которое серьезно растет в последние годы и имеет стабильные перспективы для развития в последующем. Люди все больше уходят в онлайн (покупки, развлечения, просмотр фильмов, СМИ и т.д.), потому гейм-индустрия способна принести значительную прибыль. Вопрос получения дополнительной прибыли на новом направлении и привлекает Microsoft в первую очередь, кроме того, развитие смежных направлений в бизнесе – это сейчас тренд для многих секторов, особенно для финтеха и ИТ», — заявил эксперт.

Microsoft поэтапно реализует возможности, которые представляет ей статус второй по объему капитализации компании в мире, сообщил аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

На момент 23 марта ее стоимость — $1,78 трлн. Компания обладает собственными свободными денежными средствами и при необходимости может легко привлечь средства на рынке, отмечает эксперт.

«Новая потенциальная сделка с Discord является частью более широкой тенденции консолидации в отрасли. Microsoft уже владеет студиями, которые делают популярные игры, к примеру Minecraft и франшизу Halo. У основного конкурента, Sony, пока нет приставки, способной сравниться с Xbox Series S по цене. Приобретение в перспективе может сделать дочерние компании Microsoft основными разработчиками игр для консолей», — заключил Миронюк.