Поиграем на банане: Sony запатентовала новую технологию для геймеров

Управление США по патентам и товарным знакам опубликовало патент Sony Interactive Entertainment. В документе шла речь о технологии, которая может превратить обычные бытовые предметы и продукты питания в контроллеры для приставки PlayStation, сообщает Entrepreneur.

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Технология предусматривает наличие системы, которая состоит из детекторов объекта и его положения, которое зависит от рук игрока. Все это регистрируется камерой, которая будет отображать на выбранном игроком предмете виртуальные кнопки.

В патенте сказано, что система с помощью камеры будет распознавать «любой несветящийся предмет», который пользователь будет держать в руках как контроллер.

«Мы хотим дать возможность пользователю использовать недорогое, простое и не электронное устройство в качестве игровой периферии», — сообщили в компании.

В патенте говорится, что это поможет пользователям воспользоваться всеми функциями игр, включая мультиплеер.

В качестве иллюстрации японская компания решила использовать банан, однако игрок сможет применять в качестве геймпада абсолютно любой предмет, например, фрукт или посуду.

«Например, игрок может держать два банана в обеих руках, или, например, два апельсина», — сказано в патенте.

Однако стоит отметить, что регистрация патента не означает, что Sony действительно будет претворять в жизнь данную функцию. Компания могла пойти на такой шаг лишь для того, чтобы «защитить» идею от конкурентов.

Аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк напомнил, что регистрация патента компанией Sony — не первый случай, когда кому-то пришла в голову идея использовать фрукты в качестве игрового контроллера.

Так, один из стримеров с платформы Twitch опубликовал видео, где прошел игру Hades с помощью кусков граната. Геймер использовал плату Makey Makey, которая позволяет использовать любые предметы как сенсорные кнопки. Он подсоединил провода к гранату и начал играть.

«Трудно предсказать, какие варианты использования этой технологии Sony реально может предложить клиентам, использующим её. Пока это всего лишь патентная заявка, её регистрация не означает, что технология будет использоваться», — объясняет эксперт.

Миронюк также отметил, что заявки на патенты редко воплощаются в продуктах компании именно в том виде, в котором были представлены изначально. В большинстве случаев компании просто используют их как средство предотвращения использования конкурентами своих разработок.

«Не стоит ожидать, что в ближайшее время Sony будет рекомендовать использовать какие-либо сторонние предметы в качестве замены геймпаду. Многие патенты не находят практического применения долгое время. Но сама технология многообещающая, и предложение какого-либо эффективного практического варианта применения этой технологии было бы амбициозным шагом со стороны Sony», — считает эксперт.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев также сомневается в том, что Sony действительно будет осуществлять этот проект.

Компания лишь заявила права на технологию, которая пока неизвестно, что может дать конкретно с точки зрения продаж, новых продуктов и экономической целесообразности.

«Не стоит делать далеко идущих выводов на основе этой информации – по всему миру организации регистрируют очень много разных технических новинок, из которых только 0,1% перерастает в конкретные решения. И эти решения доходят до пользователей только спустя несколько лет, а часть из них «умирает», так и не получив реального воплощения», — заключил эксперт.