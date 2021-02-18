«Решили не платить»: как Facebook лишил австралийцев новостей

Facebook запретил австралийским пользователям делиться новостными ссылками, сообщает Mashable.

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Теперь жители Австралии, пользующиеся Facebook, не имеют доступа к новостному контенту в ленте социальной сети. Он был полностью заблокирован корпорацией Марка Цукерберга в качестве протеста из-за внесения в сенат страны нового законопроекта. Согласно инициативе, крупные технологические компании, такие как Google и Facebook, будут обязаны платить местным СМИ за доступ и использование новостей на своих платформах.

Однако, в то время как «корпорация добра» в конечном итоге подчинилась новым требованиям, социальная сеть Марка Цукерберга решила, что не пойдет на поводу у Австралии.

Несмотря на то, что заблокировать должны были только австралийские новостные агентства и другие СМИ, десятки других веб-страниц, управляемых правительственными учреждениями, общественными и благотворительными организациями страны также оказались недоступны.

Так, корпорация Цукерберга заблокировала бюро метеорологии, департамент пожарных и аварийных служб, правительственную организацию.

Facebook's news ban hammer having a lot of collateral damage. pic.twitter.com/mP4pfd3nL5 — Josh Taylor (@joshgnosis) February 17, 2021

Министр здравоохранения Австралии Грег Хант заявил, что блокировка организаций здравоохранения потрясла его.

«Тот факт, что страница организации, которая помогает больным раком детям может быть заблокирована, является, откровенно говоря, позором. Facebook должен исправить это, и немедленно решить эту проблему», — сказал Хант.

Такая неаккуратная блокировка затронула даже официальную страницу платформы. Теперь в австралийском Facebook нельзя делиться новостями о самой социальной сети Цукерберга.

As several people have pointed out to me, Facebook blocked itself. pic.twitter.com/LVhyJMAHfp — Josh Taylor (@joshgnosis) February 17, 2021

Такие действия Facebook в ответ на австралийский законопроект привели к потере основной платформы для эффективного распространения информации и экстренных новостей. Теперь австралийцам сложнее получать новости из достоверных источников, так как они все заблокированы.

Представитель Facebook заявил Mashable, что страницы, которые не принадлежат СМИ, будут в скором времени снова открыты для посещения.

«Действия, которые мы предпринимаем, направлены на ограничение издателей и людей в Австралии от обмена или просмотра австралийского и международного новостного контента. Поскольку закон не содержит четких указаний по определению новостного контента, мы взяли широкое определение, чтобы уважать закон в том виде, в каком он был разработан. Тем не менее, мы пересмотрим все страницы, которые были непреднамеренно затронуты», — объяснил представитель компании.

Позже Facebook действительно разблокировал несколько страниц, в том числе бюро метеорологии и собственную страницу Facebook. Однако есть вероятность того, что действия Facebook по исправление последствий не смогут вернуть ему репутацию.

«Facebook была неправа и ее действия были излишними. Они были тяжеловесны и нанесут ущерб для репутации компании здесь, в Австралии», — заявил глава австралийского казначейства Джош Фриденберг.

По мнению управляющего партнера коммуникационного агентства B&C Agency Марка Шермана, блокировка австралийских СМИ — один из показателей того, как будут социальные платформы реагировать на новые законы, связанные с новостным контентом.

«Facebook решил не платить за новости, а просто отказаться от их использования и посмотреть, к чему это приведет. Платформа посмотрит, что будет с трафиком и как это повлияет на бизнес, поскольку именно это является решающим моментом. В США уже сейчас идут разговоры о том, чтобы применить австралийское законодательство в Америке, и это будут совсем другие деньги», — рассказал Шерман.

Блокировку со своей стороны Facebook сделал неуклюже, поскольку заблокированы оказались правительственные сайты, и это несет репутационный риск, но здесь же возникает вопрос альтернативы, которой в Австралии нет, и в ближайшем будущем не видно, считает эксперт.

«Помимо СМИ есть же и пользовательский контент, если с ним все будет нормально, и люди будут обходиться без местных СМИ — это будет один разговор. Если же пользователи перестанут пользоваться соцсетью — другой. Нужно понимать, что любой созданный здесь аналог тоже будет вынужден столкнуться с той же реальностью — платить за контент местным СМИ. Поскольку Google решил платить, то может быть и диверсификация, когда все новости нельзя будет узнать в одном месте», — объяснил Шерман.

Директор по коммуникациям Евразийского банка развития Артур Борцов считает, что стороны перешли к фазе открытого противостояния, которая может продлиться довольно долго, если участникам не удастся договориться.

«Ситуация с блокировкой – неотъемлемый показатель процесса цифровизации, прецедент в любом случае возник бы, дело было только во времени, когда это произойдет. Дело в том, что сейчас корпорации и интернет-пользователи находятся в процессе переосмысления новых правил распространения и доступа к информации. Если раньше данные были доступны бесплатно, то в последние годы сервисы стали монетизироваться, средства помогают их дальнейшему развитию. Поэтому, возникает ситуация, когда с одной стороны находится принцип свободы слова, с другой – коммерческие интересы разных компаний, которые занимаются производством и распространением контента», — отметил эксперт.

Facebook, в отличие от Google, продолжает жесткую линию, демонстрируя, что не собирается идти на поводу у законодателей отдельных государств, считая принимаемые ими законы противоречащими собственным интересам, отметил исполнительный директор коммуникационной группы iMARS Александр Ревский.

«Заблокировав ссылки в соответствии с принятыми нормами, компания ярко продемонстрировала, как теперь будет выглядеть соцсеть и возможности получения и распространения информации в ней.

Расчет, прежде всего, делается на то, что подобное положение вещей не устроит пользователей, и широкая волна общественной реакции и негативных комментариев заставит вернуться к пересмотру положений новых законов.

Сейчас компания ждет ответной реакции для определения дальнейшей стратегии действий, но очевидно одно – Цукерберг ясно дает понять, что не готов идти на условия в отношении деятельности его компании, которые обсуждаются без его участия», — заключил эксперт.