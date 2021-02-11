Больше, чем на Нидерланды: сколько энергии уходит на майнинг биткоина

На производство криптовалюты биткоин ежегодно уходит больше электроэнергии, чем на обеспечение населения некоторых крупных стран, сообщает «Би-Би-Си».

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Как оказалось, майнинг биткоина — очень энергозатратный процесс.

Исследователи Кембриджского университета выяснили, что на него уходит около 121,36 тераватт-часов (ТВтч) в год, что превышает энергопотребление таких стран, как Аргентина, Нидерланды и ОАЭ.

Кроме того, исследователи провели забавную аналогию — так, энергии, которую тратят на майнинг криптовалюты, хватило бы на то, чтобы запитать все электрические чайники Великобритании за последние 27 лет.

Майнинг — это создание новых структур для нормального функционирования криптовалютных платформ. Этот процесс требует много энергии, а также специальные компьютеры, с помощью которых можно проводить сложные вычисления для проверки транзакций, совершаемых людьми, которые отправляют или получают биткоины. В качестве вознаграждения за данную деятельность майнеры получают небольшую сумму в криптовалюте, именно поэтому процесс часто сравнивают с лотереей.

Чтобы увеличить свою прибыль, люди часто подключают еще больше компьютеров для майнинга, которые постоянно работают, что приводит к масштабному потреблению энергии.

«Это ужасно, что вся электроэнергия уходит в буквальном смысле на лотерею. Биткоин — антоним эффективности. Если мы сделаем более эффективное оборудование для майнинга, люди не станут меньше им заниматься. Оно просто будет конкурировать с другой эффективной техникой. Это значит, что траты энергии будут только расти», — считает автор книги Attack of the 50 Foot Blockchain Дэвид Джерард.

Также исследователи утверждают, что данные показатели вряд ли снизятся, пока цена биткоина на рынке остается высокой. По их словам, нынешний курс подталкивает еще больше людей запускать машины для майнинга.

«Такое большое количество электроэнергии тратится намеренно. И это навряд ли изменится в будущем, если цена биткоина не упадет», — заявил один из кембриджских исследователей Мишель Раухс.

На текущий момент цена биткоина переживает одно из своих рекордных значений и составляет примерно $48 тыс. за единицу [около 3,5 млн руб.]. Недавний подъем в цене случился после того, как компания Илона Маска Tesla объявила о том, что она купила биткоинов на сумму $1,5 млрд и собирается в будущем принимать его в качестве оплаты своих товаров.

Некоторые эксперты уже выступили с критикой корпорации Маска за решение вложить значительные средства в криптовалюту. По их мнению, оно подрывает имидж Tesla в отношении окружающей среды, и противоречит прежней экологической позиции компании.

«Илон Маск просто наплевал на большую часть работы Tesla в экологической сфере. Это очень плохо, я не знаю, как он сможет эффективно решить эту проблему. Tesla получила около $1,5 млрд экологических субсидий в 2020 году, оплаченных за счет налогоплательщиков. Я думаю, стоит проверить эти субсидии», — заключил Джерард.