«Не удалим аккаунты 8 февраля»: WhatsApp выступил с заявлением

Мессенджер WhatsApp объявил о переносе вступления в силу нового пользовательского соглашения на три месяца вперед — если ранее речь шла о 8 февраля, то теперь актуальной датой следует считать 15 мая. Об этом говорится в сообщении руководства компании в официальном блоге.

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В конце 2020 года появились новости о том, что WhatsApp заставит пользователей в принудительном порядке принять условия нового соглашения, в котором говорится о передаче некоторых данных в пользу материнской компании мессенджера, корпорации Facebook. На смартфоны многих юзеров, которые пользуются WhatsApp, в январе пришло соответствующее уведомление, которое возвещало об изменениях в политике компании.

Принятие условий является обязательным, в противном случае аккаунт отказавшегося пользователя будет заблокирован.

Этот шаг со стороны WhatsApp вызвал массу вопросов о том, будет ли мессенджер передавать личную информацию своих пользователей, включая номера телефонов и переписки, компании Марка Цукерберга, что являлось бы существенным нарушением приватности. С критикой в адрес мессенджера выступил в том числе владелец сервиса Telegram Павел Дуров.

«Многие люди возмущены последним изменением условий WhatsApp, в которых теперь говорится, что пользователи должны передавать все свои личные данные в рекламную систему Facebook», — написал Дуров в Telegram, добавив, что из-за этого пользователи в массовом порядке уходят из мессенджера, принадлежащего Цукербергу.

Свое недовольство также выразил генеральный директор компании Viber Джамел Агауа.

«Недавнее обновление политики конфиденциальности WhatsApp — просто насмешка над словом «конфиденциальность». Оно не только показывает, что конфиденциальность пользователей не важна для WhatsApp, но и ставит новый рекорд по неуважительному отношению к данным пользователей», — заявил Агауа.

Стоит отметить, что в начале текущей недели руководство WhatsApp опубликовало пост, в котором прояснило суть новых правил.

Так, если верить администрации сервиса, обычные пользователи не заметят каких-либо изменений, а их персональные данные останутся в сохранности.

Обновление соглашения коснется только бизнес-аккаунтов, которые пользуются хостинг-услугами от Facebook — информация об этих переписках может быть использована в маркетинговых целях.

Тем не менее, администрация WhatsApp приняла решение отложить внедрение соглашения из-за неоднозначных отзывов в сети.

«Многие обеспокоены слухами и недостоверной информацией, которая получила распространение в связи этим обновлением», — говорится в сообщении компании.

Администрация еще раз прояснила, что новые правила «ни в коей мере» не расширяют ее полномочия в отношении предоставления пользовательских данных Facebook.

«Мы решили продлить срок рассмотрения и принятия наших условий пользователями.

Мы не намерены блокировать или удалять чьи-либо аккаунты 8 февраля.

Кроме того, мы планируем активно работать над тем, чтобы развеять не соответствующие действительности слухи о принципах конфиденциальности и безопасности общения в WhatsApp. Затем мы постепенно начнем предлагать нашим пользователям ознакомиться с новой политикой до 15 мая, когда новые возможности для компаний начнут действовать», — заявило руководство мессенджера.

На фоне сообщений о передаче данных пользователей WhatsApp в пользу Facebook был зафиксирован рост новых участников альтернативных сервисов, например, Telegram или Signal. Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что собой представляет Signal и почему он получил репутацию «самого защищенного мессенджера».