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«Не удалим аккаунты 8 февраля»: WhatsApp выступил с заявлением

WhatsApp отложил на май обновление пользовательского соглашения

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Global Look Press
Компания WhatsApp приняла решение отложить внедрение новых правил пользования мессенджером, отказ от принятия которых грозит юзерам блокировкой их аккаунта. Как заявило руководство сервиса, обновление пользовательского соглашения вызвало «обеспокоенность», а также породило множество слухов и мифов, на развенчание которых WhatsApp потребуется дополнительное время. Ранее новая политика мессенджера вызвала резкую критику со стороны потребителей, а также участников рынка, обвинивших WhatsApp в нарушении конфиденциальности.
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Мессенджер WhatsApp объявил о переносе вступления в силу нового пользовательского соглашения на три месяца вперед — если ранее речь шла о 8 февраля, то теперь актуальной датой следует считать 15 мая. Об этом говорится в сообщении руководства компании в официальном блоге.

В конце 2020 года появились новости о том, что WhatsApp заставит пользователей в принудительном порядке принять условия нового соглашения, в котором говорится о передаче некоторых данных в пользу материнской компании мессенджера, корпорации Facebook. На смартфоны многих юзеров, которые пользуются WhatsApp, в январе пришло соответствующее уведомление, которое возвещало об изменениях в политике компании.

Принятие условий является обязательным, в противном случае аккаунт отказавшегося пользователя будет заблокирован.

Этот шаг со стороны WhatsApp вызвал массу вопросов о том, будет ли мессенджер передавать личную информацию своих пользователей, включая номера телефонов и переписки, компании Марка Цукерберга, что являлось бы существенным нарушением приватности. С критикой в адрес мессенджера выступил в том числе владелец сервиса Telegram Павел Дуров.

«Многие люди возмущены последним изменением условий WhatsApp, в которых теперь говорится, что пользователи должны передавать все свои личные данные в рекламную систему Facebook», — написал Дуров в Telegram, добавив, что из-за этого пользователи в массовом порядке уходят из мессенджера, принадлежащего Цукербергу.

Свое недовольство также выразил генеральный директор компании Viber Джамел Агауа. 

«Недавнее обновление политики конфиденциальности WhatsApp — просто насмешка над словом «конфиденциальность». Оно не только показывает, что конфиденциальность пользователей не важна для WhatsApp, но и ставит новый рекорд по неуважительному отношению к данным пользователей», — заявил Агауа.

Стоит отметить, что в начале текущей недели руководство WhatsApp опубликовало пост, в котором прояснило суть новых правил.

Так, если верить администрации сервиса, обычные пользователи не заметят каких-либо изменений, а их персональные данные останутся в сохранности.

Обновление соглашения коснется только бизнес-аккаунтов, которые пользуются хостинг-услугами от Facebook — информация об этих переписках может быть использована в маркетинговых целях.

Тем не менее, администрация WhatsApp приняла решение отложить внедрение соглашения из-за неоднозначных отзывов в сети.

«Многие обеспокоены слухами и недостоверной информацией, которая получила распространение в связи этим обновлением», — говорится в сообщении компании.

Администрация еще раз прояснила, что новые правила «ни в коей мере» не расширяют ее полномочия в отношении предоставления пользовательских данных Facebook.

«Мы решили продлить срок рассмотрения и принятия наших условий пользователями.

Мы не намерены блокировать или удалять чьи-либо аккаунты 8 февраля.

Кроме того, мы планируем активно работать над тем, чтобы развеять не соответствующие действительности слухи о принципах конфиденциальности и безопасности общения в WhatsApp. Затем мы постепенно начнем предлагать нашим пользователям ознакомиться с новой политикой до 15 мая, когда новые возможности для компаний начнут действовать», — заявило руководство мессенджера.

На фоне сообщений о передаче данных пользователей WhatsApp в пользу Facebook был зафиксирован рост новых участников альтернативных сервисов, например, Telegram или Signal. Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что собой представляет Signal и почему он получил репутацию «самого защищенного мессенджера».

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