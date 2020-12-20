«За атакой может стоять кто угодно»: Белый дом не стал заявлять о «русских хакерах»

Уполномоченные лица в Белом доме получили указание не обнародовать заявление о предполагаемой причастности РФ к широкомасштабной хакерской атаке на американские правительственные IT-системы. Об этом со ссылкой на источники сообщает Associated Press.

«В Белом доме были готовы в пятницу днем обнародовать заявление, в котором Россия обвинялась в том, что сыграла основную роль в кибератаке», — заявили собеседники агентства.

По словам одного из источников, эта атака может быть одной из худших в истории США. Тем не менее, ранее президент Дональд Трамп заявил, что СМИ преувеличили масштабы инцидента.

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Он также отверг предположения, что за кибератакой могла стоять группа «русских хакеров». По мнению Трампа, координировать злоумышленников могло руководство КНР.

«Россия, Россия, Россия — это любимая песня, когда происходит что угодно, поскольку либеральные медиа по большей части из финансовых соображений до смерти боятся обсуждать возможность того, что это может быть Китай (а это может быть он!)», — отметил действующий американский лидер.

При этом глава Госдепа Майк Помпео перед этим заявлял, что за кибератакой «стояли русские хакеры». Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу в свою очередь подчеркнул, что за атакой может стоять кто угодно, не только Россия.

Атака на федеральные компьютерные системы США, по оценке ФБР и Агентства по кибербезопасности, была «серьезной».

Атаку «русских хакеров» на американские министерства смогли заметить лишь через девять месяцев после взлома. По данным газеты The Wall Street Journal, все это время злоумышленники шпионили за компаниями и ведомствами, использовавшими программное обеспечение компании SolarWinds.

Пострадать от действий киберпреступников могло около 18 тыс. пользователей – физических и юридических лиц. Клиенты скачивали зараженное обновление программы Orion, благодаря которому хакеры могли следить за деятельностью властей.

Администрация президента США Дональда Трампа и компании, занятые IT-безопасностью, не замечали признаков взлома, сообщает WSJ. О том, что взломщики могли получить доступ к системе минфина США и Национального управления по телекоммуникациям и информации, стало известно от журналистов Reuters, которые первыми сообщили о компрометации систем.

Под угрозой оказались также внутренние коммуникации министерства внутренней безопасности. Клиентами компании SolarWinds, чье ПО было взломано, выступают также Госдеп, Пентагон, АНБ и 425 ведущих компаний Америки из списка Fortune 500. Авторами атаки, считает газета The Washington Post, является хакерская группа АРТ29 (Cozy Bear), предположительно работающая на Кремль.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг подозрения в причастности к кибератаке. По его словам, Москва к этому никакого отношения не имеет – более того, Владимир Путин ранее предлагал США сотрудничать в сфере IT-безопасности.

«Россия не проводит наступательных операций в виртуальной среде», — подчеркнули в свою очередь в посольстве РФ в Вашингтоне.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в России считают бездоказательными обвинения США в адрес РФ о воздействии в киберсфере. «США и их союзники предпочитают использовать ложные, надуманные сюжеты о российском воздействии, повышают накал претензий», — подчеркнула дипломат.